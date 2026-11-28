Parkujesz na kopercie pod sklepem przed świętami? Mandat to dopiero początek. Kierowcy mogą zapłacić znacznie więcej
Przedświąteczne zakupy oznaczają tłumy w galeriach handlowych i coraz większe problemy ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego. Niektórzy kierowcy decydują się wówczas na pozostawienie samochodu na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami, tłumacząc się pośpiechem i koniecznością zrobienia szybkich zakupów. Nawet kilkuminutowy postój może jednak skończyć się wysokim mandatem, punktami karnymi i odholowaniem pojazdu. Do tego dochodzą koszty przechowywania samochodu na wyznaczonym parkingu.
Zostawiasz samochód tylko na pięć minut? Przepisy nie przewidują takiego wyjątku
Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się zazwyczaj w pobliżu wejść do sklepów, galerii handlowych, urzędów i placówek medycznych.
Ich lokalizacja nie jest przypadkowa. Mają umożliwiać osobom mającym trudności z poruszaniem się bezpieczne i możliwie wygodne dotarcie do budynku.
Kierowca nieposiadający odpowiednich uprawnień nie może zajmować takiego miejsca nawet na kilka minut. Włączone światła awaryjne, pozostawienie pracującego silnika czy obecność pasażera w samochodzie nie zwalniają z przestrzegania oznakowania.
800 zł mandatu i 6 punktów karnych. Tyle kosztuje zajęcie niebieskiej koperty
Zgodnie z taryfikatorem mandatów kierowca, który bez uprawnień zaparkuje na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami, musi liczyć się z mandatem w wysokości 800 zł oraz sześcioma punktami karnymi.
Policja regularnie przypomina o obowiązku respektowania niebieskich kopert oraz umieszczania kart parkingowych w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu.
Mandat nie jest jednak jedynym wydatkiem, na jaki może narazić się kierowca. Samochód może zostać odholowany na koszt właściciela.
Odholowanie samochodu w Warszawie kosztuje już 749 zł
Zgodnie z art. 130a ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd pozostawiony na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami, który nie został oznaczony wymaganą kartą parkingową, podlega usunięciu na koszt właściciela.
Podstawą odholowania samochodu nie musi być w tym przypadku utrudnianie ruchu ani stwarzanie zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.
W Warszawie od 1 stycznia 2026 roku obowiązują stawki określone w uchwale Rady m.st. Warszawy nr XXVI/1017/2025 z 18 września 2025 roku.
Koszt usunięcia samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wynosi 749 zł. Za każdą dobę przechowywania pojazdu na wyznaczonym parkingu naliczane jest dodatkowo 65 zł.
Krótkie zakupy mogą kosztować ponad 1600 zł
W przypadku kierowcy, którego samochód został odholowany z miejsca przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami, koszty mogą przedstawiać się następująco:
|Rodzaj obciążenia
|Kwota
|Mandat
|800 zł
|Odholowanie samochodu
|749 zł
|Jedna doba przechowywania
|65 zł
|Łączny koszt
|1614 zł
Jeżeli właściciel odbierze samochód po trzech naliczonych dobach przechowywania, całkowity koszt wyniesie już 1744 zł. Po tygodniu będzie to 2004 zł.
Do tego dochodzą wspomniane punkty karne, stracony czas oraz konieczność zorganizowania transportu na parking depozytowy.
Wróciłeś do samochodu przed odholowaniem? I tak możesz zapłacić
Nie wszyscy kierowcy wiedzą, że nawet powrót do samochodu przed jego załadowaniem na lawetę nie musi oznaczać uniknięcia dodatkowych kosztów.
Jeżeli wydano już dyspozycję usunięcia pojazdu i powstały związane z tym koszty, właściciel może zostać nimi obciążony, nawet gdy ostatecznie odstąpiono od holowania.
W Warszawie w 2026 roku opłata za odstąpienie od usunięcia samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wynosi 225 zł.
W połączeniu z mandatem oznacza to wydatek w wysokości 1025 zł.
Od stycznia 2027 roku kierowcy zapłacą jeszcze więcej
Rada Warszawy przyjęła już uchwałę określającą wysokość opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na 2027 rok.
Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia.
|Rodzaj opłaty
|2026 rok
|2027 rok
|Odholowanie samochodu do 3,5 t
|749 zł
|770 zł
|Doba przechowywania
|65 zł
|67 zł
|Odstąpienie od holowania
|225 zł
|231 zł
Oznacza to, że przy mandacie w wysokości 800 zł, odholowaniu samochodu oraz jednej dobie przechowywania pojazdu kierowca zapłaci w przyszłym roku 1637 zł.
Masz kartę parkingową bliskiej osoby? Nie zawsze możesz z niej korzystać
Karta parkingowa nie jest dokumentem przypisanym do konkretnego samochodu. W przypadku kart indywidualnych uprawnienie związane jest z osobą, której kartę wydano.
Z miejsca przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami może korzystać zarówno uprawniony kierowca, jak i osoba przewożąca posiadacza karty w okolicznościach uzasadniających skorzystanie z tego uprawnienia.
Nie wolno natomiast wykorzystywać karty należącej do rodzica, współmałżonka lub dziecka podczas samodzielnych zakupów niezwiązanych z przewożeniem osoby uprawnionej.
Nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową stanowi odrębne wykroczenie.
Parking przed supermarketem jest prywatny? To nie oznacza bezkarności
Wielu kierowców uważa, że policja i straż miejska nie mogą interweniować na parkingach należących do supermarketów oraz centrów handlowych.
Tymczasem prywatna własność terenu nie przesądza o wyłączeniu obowiązywania przepisów ruchu drogowego.
Szczególne znaczenie ma oznakowanie wjazdu na parking. Jeżeli znajduje się tam znak D-52 oznaczający strefę ruchu, przepisy Prawa o ruchu drogowym obowiązują na jej terenie również w zakresie parkowania.
Także poza strefami ruchu i zamieszkania zastosowanie mogą mieć przepisy dotyczące znaków i sygnałów drogowych.
Możliwość odholowania samochodu należy oceniać z uwzględnieniem statusu terenu, oznakowania oraz podstawy prawnej konkretnej interwencji.
Wracasz z zakupów, a samochód zniknął? Zadzwoń pod ten numer
Jeżeli samochód zniknął z miejsca, w którym został zaparkowany na terenie Warszawy, warto w pierwszej kolejności skontaktować się ze strażą miejską pod całodobowym numerem 986.
Funkcjonariusze mogą poinformować właściciela o wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu oraz dalszych formalnościach związanych z jego odbiorem.
Co istotne, w przypadku pojazdów usuniętych w trybie art. 130a Prawa o ruchu drogowym okazanie potwierdzenia wcześniejszego uiszczenia opłaty za holowanie nie jest warunkiem ich wydania. Obowiązek pokrycia kosztów jednak pozostaje.
Nie odbierasz samochodu? Sprawa może trafić do sądu
Pozostawienie pojazdu na parkingu depozytowym przez dłuższy czas nie pozwala uniknąć odpowiedzialności finansowej.
Zgodnie z art. 130a ust. 10 Prawa o ruchu drogowym, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel nie odbierze pojazdu w ciągu trzech miesięcy od jego usunięcia, właściwy organ może wystąpić do sądu o orzeczenie przepadku samochodu na rzecz powiatu, z uwzględnieniem pozostałych warunków ustawowych.
Właściciel może zostać obciążony również kosztami związanymi z dalszym postępowaniem dotyczącym pojazdu.
Przedświąteczny pośpiech nie usprawiedliwia zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Kilka minut zaoszczędzonych podczas zakupów może oznaczać nie tylko utrudnienie życia drugiemu człowiekowi, ale również konieczność wydania równowartości całego świątecznego budżetu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.