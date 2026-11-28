Pracodawca może wysłać Cię na wolne nawet bez Twojej zgody. W grę wchodzi również wysoka grzywna
Zbliża się koniec 2026 roku, a wielu pracowników wciąż ma niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego. Nie wszyscy wiedzą, że wraz z nadejściem stycznia niewykorzystany urlop nie przepada, lecz zmienia swój status. Kodeks pracy wyznacza konkretny termin jego udzielenia. Pracodawca może w określonych okolicznościach skierować pracownika na zaległy urlop nawet bez jego zgody. Jeżeli nie dopełni swoich obowiązków, może narazić się na grzywnę sięgającą 30 tys. zł.
Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. W zależności od stażu urlopowego jego podstawowy wymiar wynosi 20 lub 26 dni w roku przy zatrudnieniu na pełny etat.
Nie każdy pracownik jest jednak w stanie wykorzystać wszystkie przysługujące mu dni przed końcem grudnia. Powodem mogą być obowiązki zawodowe, choroba, sytuacja rodzinna lub zmiana wcześniejszych planów wypoczynkowych.
Niewykorzystane dni urlopu za 2026 rok przechodzą zasadniczo na kolejny rok kalendarzowy. Od 1 stycznia 2027 roku będą stanowiły urlop zaległy.
Nie oznacza to jednak, że można odkładać ich wykorzystanie w nieskończoność.
Do tego dnia trzeba wykorzystać zaległy urlop za 2026 rok
Kluczowe znaczenie ma art. 168 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracodawca powinien udzielić pracownikowi zaległego urlopu najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Oznacza to, że zaległy urlop za 2026 rok powinien rozpocząć się najpóźniej 30 września 2027 roku. Nie musi jednak zakończyć się przed upływem tego terminu.
Jeżeli pracownik ma do wykorzystania dziesięć zaległych dni urlopowych, może rozpocząć wypoczynek ostatniego dnia września i kontynuować go w październiku.
Taką interpretację przedstawia Państwowa Inspekcja Pracy.
Pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania zaległego urlopu
Wielu pracowników celowo pozostawia część urlopu na kolejny rok, planując dłuższy wyjazd wakacyjny lub potrzebując dodatkowych dni wolnych w przyszłości.
Kodeks pracy nie pozwala jednak na nieograniczone gromadzenie zaległych dni wypoczynku.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza możliwość zobowiązania pracownika do wykorzystania zaległego urlopu bez jego zgody. Kwestia jednostronnego narzucenia konkretnych dat pozostaje jednak przedmiotem rozbieżnych interpretacji.
Państwowa Inspekcja Pracy stoi na stanowisku, że pracodawca może zobowiązać zatrudnionego do wykorzystania zaległych dni w ustawowym terminie i żądać wskazania dat wypoczynku, ale poza okresem wypowiedzenia nie powinien samodzielnie wyznaczać dokładnego terminu wbrew woli pracownika.
Nawet 30 tys. zł grzywny. Przepisy przewidują dotkliwe konsekwencje
Nieudzielenie pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego może stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika.
Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy osoba, która wbrew obowiązkowi nie udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża jego wymiar, podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł.
Odpowiedzialność może ponosić pracodawca lub osoba odpowiedzialna za realizację obowiązków pracodawcy.
Samo posiadanie przez pracownika zaległych dni urlopowych nie oznacza jednak automatycznego nałożenia grzywny. Znaczenie mają okoliczności sprawy oraz to, czy doszło do naruszenia obowiązków wynikających z przepisów.
Masz niewykorzystany urlop na żądanie? Tutaj obowiązują inne zasady
Każdemu pracownikowi przysługują maksymalnie cztery dni urlopu na żądanie w roku kalendarzowym. Nie są to jednak dodatkowe dni wolne ponad podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego.
Jeżeli pracownik nie wykorzystał w 2026 roku wszystkich dni urlopu na żądanie, nie oznacza to, że w 2027 roku będzie mógł skorzystać z ośmiu takich dni.
Niewykorzystane dni przechodzą na kolejny rok jako zwykły urlop wypoczynkowy. Jednocześnie część urlopu odpowiadająca niewykorzystanemu urlopowi na żądanie jest wyłączona z obowiązku udzielenia do 30 września następnego roku.
Taką zasadę potwierdza Państwowa Inspekcja Pracy.
Czy zamiast urlopu można otrzymać pieniądze? W 2026 roku zmieniły się przepisy
Niektórzy pracownicy woleliby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie zamiast wykorzystywać zaległe dni wolne. Kodeks pracy nie pozwala jednak na dowolną zamianę urlopu wypoczynkowego na pieniądze.
Ekwiwalent pieniężny przysługuje zasadniczo wtedy, gdy stosunek pracy zostaje rozwiązany lub wygasa, a pracownik nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu.
Co istotne, od 27 stycznia 2026 roku obowiązują nowe przepisy określające termin wypłaty ekwiwalentu.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 171 Kodeksu pracy:
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ekwiwalent zasadniczo wypłacany jest w ustalonym terminie wypłaty wynagrodzenia;
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jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia przypada przed ustaniem zatrudnienia, pracodawca ma 10 dni od zakończenia stosunku pracy na wypłatę ekwiwalentu;
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jeżeli ostatni dzień tego dziesięciodniowego terminu przypada na dzień wolny od pracy, pieniądze należy wypłacić wcześniej, w dniu poprzedzającym.
Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy strony zawierają kolejną umowę o pracę bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej i uzgodnią przeniesienie niewykorzystanego urlopu.
Jesteś na wypowiedzeniu? Pracodawca może wysłać Cię na urlop bez Twojej zgody
Znacznie bardziej jednoznaczne przepisy obowiązują w przypadku pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia.
Art. 167¹ Kodeksu pracy pozwala pracodawcy udzielić pracownikowi urlopu w tym okresie bez konieczności uzyskania jego zgody. Pracownik jest wówczas zobowiązany do wykorzystania udzielonych dni wolnych.
Dotyczy to zarówno urlopu zaległego, jak i bieżącego, z uwzględnieniem zasad ustalania proporcjonalnego wymiaru urlopu.
W praktyce oznacza to, że osoba kończąca zatrudnienie nie zawsze może liczyć na wypłatę ekwiwalentu za wszystkie zgromadzone dni. Pracodawca może wcześniej udzielić jej urlopu, ograniczając w ten sposób liczbę dni podlegających rozliczeniu pieniężnemu.
Czy zaległy urlop może całkowicie przepaść?
Przekroczenie terminu 30 września nie oznacza automatycznej utraty zaległych dni wolnych.
Roszczenia wynikające ze stosunku pracy podlegają jednak przedawnieniu. Zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy podstawowy termin przedawnienia wynosi trzy lata od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
Oznacza to, że pracownicy nie powinni odkładać spraw związanych z niewykorzystanym urlopem przez wiele lat.
Koniec roku to dobry moment na sprawdzenie salda urlopowego
Pracownicy, którzy nie wykorzystali wszystkich dni wypoczynku za 2026 rok, powinni jeszcze przed końcem grudnia sprawdzić swoje saldo urlopowe w systemie kadrowym lub bezpośrednio w dziale kadr.
Warto ustalić, ile dni pochodzi z bieżącego roku, czy pozostał urlop z wcześniejszych lat oraz jakie terminy jego wykorzystania obowiązują w zakładzie pracy.
Jeżeli pracodawca bezpodstawnie odmawia udzielenia urlopu lub nie wypłaca należnego ekwiwalentu po zakończeniu zatrudnienia, pracownik może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy.
Prawo do wypoczynku jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Pracownik nie może się go zrzec, a pracodawca nie może dowolnie zastępować go wypłatą pieniędzy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.