Warszawę czeka kolejowy paraliż? Od 17 stycznia ogromne zmiany dla pasażerów
Od 17 stycznia 2027 roku pasażerów kolei w Warszawie czekają ogromne zmiany. PKP Polskie Linie Kolejowe oficjalnie potwierdziły termin rozpoczęcia przebudowy stacji Warszawa Wschodnia. Pierwszy etap prac potrwa około dwóch lat i spowoduje poważne zmiany w kursowaniu pociągów dalekobieżnych. Najważniejszą rolę przejmie Warszawa Gdańska, która będzie obsługiwać niemal dwukrotnie więcej składów niż obecnie. Zmieni się również organizacja dojść do peronów, a część pociągów będzie kończyć trasę na innych warszawskich stacjach.
Modernizacja Warszawy Wschodniej to jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce. Prace przygotowawcze rozpoczną się w połowie grudnia 2026 roku, jednak zasadnicze utrudnienia pojawią się 17 stycznia 2027 roku. Kolejarze zapowiadają przebudowę wszystkich siedmiu peronów, tuneli i układu torowego. Cała inwestycja ma zakończyć się w 2029 roku.
Warszawa Wschodnia do przebudowy. Od 17 stycznia wielkie zmiany
Początkowo modernizacja stacji Warszawa Wschodnia miała rozpocząć się 13 grudnia 2026 roku. Termin przesunięto jednak na 17 stycznia 2027 roku.
PKP Polskie Linie Kolejowe potwierdziły, że właśnie wtedy rozpocznie się pierwszy etap zasadniczych prac.
Przebudowa została podzielona na dwa główne etapy.
W pierwszym zmodernizowane zostaną perony od 1 do 4 oraz tory wykorzystywane przez pociągi dalekobieżne.
Prace potrwają około 21 miesięcy, czyli niemal dwa lata.
Następnie roboty obejmą perony od 5 do 7 oraz tory podmiejskie.
Taki podział ma umożliwić utrzymanie części połączeń mimo prowadzonej inwestycji.
Najważniejszą zmianą będzie brak możliwości przejazdu pociągów dalekobieżnych między Warszawą Wschodnią a Warszawą Centralną.
Oznacza to konieczność skierowania wielu składów na inne trasy.
Część pociągów będzie omijać dotychczasowe stacje, a inne rozpoczną lub zakończą podróż w nowych miejscach.
Warszawa Gdańska przejmie ruch pociągów. Nawet 360 składów dziennie
Największą rolę podczas przebudowy odegra stacja Warszawa Gdańska.
Według zapowiedzi PKP PLK liczba obsługiwanych tam pociągów wzrośnie z około 195 do 360 na dobę.
Takie natężenie ruchu przewidziano na okres od 17 stycznia do 13 marca 2027 roku.
Oznacza to niemal dwukrotne zwiększenie liczby składów korzystających z tej stacji.
Warszawa Gdańska przejmie znaczną część pociągów dalekobieżnych, które dotychczas przejeżdżały przez Warszawę Wschodnią i Centralną.
Będą to między innymi połączenia kategorii EIP, EIC, IC i TLK.
Zmiany obejmą pociągi kursujące w kierunku Trójmiasta, Kołobrzegu, Olsztyna, Białegostoku, Lublina, Rzeszowa, Krakowa, Zakopanego, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Jeleniej Góry.
Na Warszawie Gdańskiej nadal będą zatrzymywać się również pociągi Kolei Mazowieckich oraz SKM linii S4 i S40.
Kolejarze zapewniają, że stacja została przygotowana do obsługi większego ruchu.
Znaczenie mają między innymi wcześniejsze inwestycje infrastrukturalne i nowy tunel.
Co z Warszawą Centralną? Część pociągów zakończy tam trasę
Podczas przebudowy Warszawy Wschodniej zmieni się również funkcjonowanie Warszawy Centralnej.
Stacja będzie pełnić funkcję stacji czołowej dla wybranych połączeń.
Oznacza to, że część składów będzie tam rozpoczynać lub kończyć bieg, zamiast przejeżdżać dalej przez centrum Warszawy.
Dotyczy to między innymi wybranych pociągów Intercity do Wrocławia, Szczecina i Bielska-Białej.
Na Warszawie Centralnej będą również kończyć lub rozpoczynać kursy niektóre pociągi Polregio i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz składy Leo Express do Krakowa.
Jednocześnie około 30 pociągów różnych przewoźników zostanie skierowanych na Warszawę Główną.
Będą to wybrane połączenia między innymi do Łodzi, Poznania, Szczecina, Jeleniej Góry i Bielska-Białej.
Dla podróżnych oznacza to konieczność dokładnego sprawdzania stacji początkowej i końcowej przed wyjazdem.
Czy Warszawa Wschodnia zostanie całkowicie zamknięta?
Mimo ogromnego zakresu prac Warszawa Wschodnia nie zostanie całkowicie wyłączona z obsługi pasażerów.
W pierwszym etapie modernizacji dostępne pozostaną perony 5, 6 i 7.
Stacja będzie nadal obsługiwać część pociągów dalekobieżnych, przede wszystkim kursujących na wschód Polski.
Z Warszawy Wschodniej będą rozpoczynać lub kończyć bieg między innymi pociągi do Terespola, Lublina przez Radzyń Podlaski oraz Białegostoku przez Hajnówkę.
Pozostaną również wybrane połączenia międzynarodowe do Ukrainy.
Ze stacji będą korzystać także pociągi Polregio do Chełma oraz Kolei Mazowieckich do Łukowa.
Większość połączeń regionalnych i aglomeracyjnych nadal będzie kursować linią podmiejską przez Warszawę Śródmieście.
To szczególnie ważna informacja dla osób codziennie dojeżdżających koleją do pracy lub szkoły.
Zmiany nie oznaczają całkowitego przerwania ruchu kolejowego pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią Warszawy.
Nowe dojścia do peronów. Pasażerowie muszą uważać na zamknięte tunele
Przebudowa wpłynie nie tylko na rozkłady jazdy, ale również na poruszanie się po samej stacji Warszawa Wschodnia.
Od 17 stycznia pasażerowie będą korzystać przede wszystkim z peronów numer 5, 6 i 7.
Dojście do nich będzie możliwe przez tunel zachodni, czyli przejście położone najbliżej Wisły, w rejonie apteki.
Zmieni się natomiast dostępność pozostałych przejść.
Tunel środkowy oraz tunel wschodni zostaną zamknięte od strony ulicy Kijowskiej.
Od strony ulicy Lubelskiej będzie można korzystać z nich jedynie do wysokości wejścia na peron numer 5.
Trasa przez tunel środkowy zostanie przeznaczona przede wszystkim dla osób o ograniczonej mobilności.
Przy schodach prowadzących na czynne perony mają funkcjonować dźwigi przyschodowe umożliwiające dostęp osobom poruszającym się na wózkach.
Pasażerowie powinni zwracać uwagę na nowe oznakowanie, ponieważ dotychczasowe przejścia mogą okazać się niedostępne.
Nowa stacja Warszawa Ulrychów. Zatrzymają się tam pociągi Intercity
Jedną z najważniejszych zmian będzie uruchomienie nowego przystanku Warszawa Ulrychów.
Powstaje on pod wiaduktem ulicy Górczewskiej, w pobliżu stacji drugiej linii metra.
Od 17 stycznia 2027 roku będą zatrzymywać się tam pociągi Intercity kategorii EIP, EIC, IC i TLK.
Łącznie zaplanowano około 130 zatrzymań na dobę.
Nowy przystanek ma ułatwić przesiadki osobom podróżującym koleją dalekobieżną.
Będzie to szczególnie ważne dla mieszkańców Woli i innych zachodnich dzielnic Warszawy.
Zmiany obejmą również przystanek Warszawa Młynów.
Oprócz połączeń regionalnych i aglomeracyjnych będą zatrzymywać się tam 24 pociągi Intercity.
Przystanek zyska znaczenie jako punkt przesiadkowy między koleją a metrem.
Zmiany w pociągach na Lotnisko Chopina i do Modlina
Modernizacja Warszawy Wschodniej wpłynie również na połączenia lotniskowe.
Od 17 stycznia pociągi Kolei Mazowieckich linii RL będą kursowały pomiędzy Warszawą Centralną a Lotniskiem Chopina.
W połączeniu z pociągami SKM linii S2 mają zapewniać dojazd z centrum miasta na lotnisko co około 15 minut.
Zmiany obejmą także podróże do Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
Połączenia na trasie Góra Kalwaria – Modlin będą realizowane co godzinę.
Pociągi mają zatrzymywać się między innymi na Warszawie Zachodniej, Warszawie Młynów i Warszawie Gdańskiej.
Umożliwi to przesiadki do obu linii warszawskiego metra.
Osoby planujące lot powinny jednak przed podróżą sprawdzić aktualne godziny kursowania pociągów.
Pociągi międzynarodowe również zmienią trasy
Przebudowa wpłynie także na podróże międzynarodowe.
Pociągi EIC Berlin-Warszawa Express będą kursować co dwie godziny, korzystając z Warszawy Centralnej i Warszawy Zachodniej.
Połączenia IC i EN Chopin do Pragi, Wiednia, Budapesztu i Monachium będą obsługiwane przez Warszawę Gdańską oraz Warszawę Ulrychów.
Pociągi RegioJet i Leo Express do Pragi pozostaną na Warszawie Centralnej i Warszawie Zachodniej.
Inaczej będzie w przypadku połączeń z Ukrainą.
Pociągi do Lwowa i Kijowa będą rozpoczynały podróż na Warszawie Wschodniej.
Z kolei składy kursujące do Kowna i Wilna zostaną skierowane przez Warszawę Gdańską i Warszawę Ulrychów.
Zmiany będą szczególnie istotne dla pasażerów przesiadających się w Warszawie między połączeniami krajowymi i międzynarodowymi.
Drugi etap remontu od października 2028 roku. Pociągi pojadą tymczasowymi torami
Kolejarze zapowiadają, że drugi etap przebudowy Warszawy Wschodniej rozpocznie się w październiku 2028 roku.
Wtedy prace przeniosą się na perony 5, 6 i 7 oraz układ torów podmiejskich.
Aby umożliwić dalsze prowadzenie ruchu kolejowego, powstanie tymczasowy objazd torowy.
Pociągi będą mogły kursować z Warszawy Wschodniej przez rejon Warszawy Stadion w kierunku Warszawy Powiśle i Warszawy Śródmieście.
Na przystanku Warszawa Stadion powstanie dodatkowy peron numer 3.
Obecny peron numer 2 zostanie rozbudowany i będzie posiadał dwie krawędzie peronowe.
Tymczasowa infrastruktura ma umożliwić obsługę pociągów podczas kolejnej części prac.
Oznacza to, że organizacja ruchu kolejowego będzie zmieniać się także w następnych latach.
Jak będzie wyglądała Warszawa Wschodnia po przebudowie?
Po zakończeniu inwestycji stacja ma być nowocześniejsza i łatwiej dostępna dla podróżnych.
Wszystkie siedem peronów zostanie przebudowanych i zadaszonych.
Modernizację przejdą również trzy przejścia podziemne.
W części tuneli pojawią się schody ruchome, a dostęp do peronów ułatwią windy.
Nowe rozwiązania mają poprawić warunki podróżowania osobom starszym, pasażerom z bagażami i osobom z niepełnosprawnościami.
W zachodnim tunelu zaplanowano także trasę rowerową.
Wszystkie przejścia podziemne zostaną połączone nowym tunelem dla pieszych pod peronem numer 6.
Ma on ułatwić przemieszczanie się po stacji oraz zapewnić dojście w kierunku ulicy Tysiąclecia.
Kolejną ważną inwestycją będzie budowa przejścia podziemnego na wysokości ulicy Chodakowskiej.
Umożliwi ono przemieszczanie się pieszych między Pragą-Południe a Pragą-Północ.
Powstanie również konstrukcja pod przyszły tunel Tysiąclecia, którego realizację planuje miasto.
Nowa estakada kolejowa i pociągi co 2 minuty
Przebudowa nie ograniczy się do samych peronów.
Jednym z największych przedsięwzięć będzie budowa nowej estakady kolejowej łączącej stację z linią numer 9.
Obiekt będzie miał ponad 1600 metrów długości i 29 przęseł.
Na estakadzie znajdą się dwa tory.
Inwestycja ma usprawnić ruch pociągów w kierunku Gdańska, Olsztyna i Legionowa.
Przebudowane zostaną także wiadukty kolejowe nad ulicami Targową, Siwca i Zamoyskiego.
Powstanie nowa nastawnia wyposażona w komputerowe urządzenia sterowania ruchem.
Według PKP PLK po zakończeniu modernizacji przepustowość Warszawskiego Węzła Kolejowego wyraźnie wzrośnie.
Docelowo zarówno na linii podmiejskiej, jak i dalekobieżnej pociągi mają móc kursować nawet co 120 sekund.
Oznaczałoby to możliwość przejazdu kolejnych składów w odstępach zaledwie dwóch minut.
Kiedy zakończy się remont Warszawy Wschodniej?
PKP Polskie Linie Kolejowe zakładają zakończenie całej inwestycji w 2029 roku.
Pierwszy etap zasadniczych prac rozpocznie się 17 stycznia 2027 roku i potrwa około 21 miesięcy.
Drugi etap zaplanowano od października 2028 roku.
Po zakończeniu przebudowy Warszawy Wschodniej kolejarze planują przystąpić do kolejnej dużej inwestycji.
Będzie nią modernizacja linii średnicowej na odcinku od Warszawy Zachodniej do Warszawy Stadion.
Oznacza to, że zmiany w warszawskiej komunikacji kolejowej nie zakończą się wraz z oddaniem Warszawy Wschodniej do użytku.
Podróżujesz pociągiem przez Warszawę? Sprawdź te zmiany przed 17 stycznia
Dla pasażerów najważniejsza jest data 17 stycznia 2027 roku.
Od tego dnia wiele pociągów dalekobieżnych zmieni swoje trasy i miejsca zatrzymania.
Warszawa Gdańska przejmie znaczną część ruchu tranzytowego, a Warszawa Centralna i Warszawa Wschodnia będą obsługiwać wybrane połączenia rozpoczynające lub kończące tam bieg.
Nową rolę zyskają także Warszawa Ulrychów i Warszawa Młynów.
Przed zakupem biletu warto sprawdzić, na której stacji zatrzyma się wybrany pociąg.
Dotyczy to szczególnie osób przyjeżdżających spoza Warszawy, które dotychczas korzystały z przesiadek na Warszawie Centralnej lub Wschodniej.
Nie należy też zakładać, że każda podróż przez Warszawę będzie wymagała dodatkowej przesiadki. Część połączeń nadal będzie prowadzona przez stolicę innymi trasami.
Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza powinni natomiast przygotować się na zmiany w dojściach do peronów oraz w kursowaniu wybranych pociągów regionalnych.
Modernizacja Warszawy Wschodniej będzie oznaczała niemal dwa lata poważnych utrudnień w ruchu dalekobieżnym, ale stacja nie zostanie całkowicie zamknięta. Kolejarze zapowiadają utrzymanie znacznej części połączeń i stopniowe dostosowywanie organizacji ruchu do postępu prac.
Najważniejsza rada dla podróżnych jest prosta: przed wyjazdem sprawdzić aktualny rozkład jazdy, nazwę warszawskiej stacji oraz dostępne przesiadki. W czasie tak dużej przebudowy dotychczasowa trasa pociągu może znacząco się zmienić.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.