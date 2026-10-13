Nawet 95 proc. dofinansowania na remont mieszkania. PFRON może pokryć tysiące złotych, ale jest ważny warunek
Remont mieszkania nie zawsze trzeba finansować wyłącznie z własnych oszczędności. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może pokryć nawet 95 proc. kosztów prac związanych z dostosowaniem lokalu do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Wsparcie może wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych, a ustawowy limit jest jeszcze wyższy. Trzeba jednak spełnić określone warunki. Szczególnie ważna jest kolejność działań, ponieważ rozpoczęcie remontu zbyt wcześnie może pozbawić możliwości uzyskania zwrotu poniesionych wydatków.
Wymiana wanny na prysznic bez progu, poszerzenie drzwi, montaż poręczy czy budowa podjazdu mogą znacząco ułatwić codzienne życie osobom mającym trudności z poruszaniem się. Takie inwestycje często wymagają jednak wydatków przekraczających możliwości domowego budżetu.
Pomocą może być dofinansowanie ze środków PFRON. Program pozwala sfinansować znaczną część kosztów likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu, domu lub ich najbliższym otoczeniu.
Nie jest to jednak dopłata do zwykłego remontu. Pieniądze przysługują na prace, których celem jest usunięcie przeszkód utrudniających osobie z niepełnosprawnością samodzielne funkcjonowanie.
PFRON dopłaci nawet 95 proc. do remontu. Ile można otrzymać?
Zasady programu przewidują możliwość dofinansowania do 95 proc. kosztów przedsięwzięcia. Oznacza to, że osoba korzystająca z pomocy musi pokryć z własnych środków co najmniej 5 proc. wydatków.
Przykładowo, jeśli dostosowanie łazienki będzie kosztowało 20 tys. zł, maksymalna dopłata wynikająca z procentowego limitu może wynieść 19 tys. zł.
W przypadku inwestycji o wartości 40 tys. zł dofinansowanie może sięgnąć 38 tys. zł.
|Koszt prac
|Maksymalne dofinansowanie 95 proc.
|Minimalny wkład własny
|10 000 zł
|9 500 zł
|500 zł
|20 000 zł
|19 000 zł
|1 000 zł
|40 000 zł
|38 000 zł
|2 000 zł
|60 000 zł
|57 000 zł
|3 000 zł
To przykładowe wyliczenia, a nie kwoty gwarantowane przez PFRON.
Ostateczna wysokość wsparcia zależy od zaakceptowanego zakresu prac, dostępnych środków oraz zasad stosowanych przez jednostkę rozpatrującą wniosek.
Istnieje również drugi limit. Dofinansowanie nie może przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.
Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2026 roku wyniosło 9 233,13 zł. W okresie od września do listopada 2026 roku odpowiada to ustawowemu pułapowi wynoszącemu 138 496,95 zł.
Nie oznacza to jednak, że każda osoba spełniająca wymagania otrzyma prawie 138,5 tys. zł. Jest to górna granica, a przyznana pomoc może być znacznie niższa.
Co ważne, poszczególne powiaty mogą stosować dodatkowe lokalne ograniczenia wysokości dofinansowania wynikające z dostępnego budżetu i przyjętych zasad.
Kto może otrzymać pieniądze na remont mieszkania?
Program jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością, które mają trudności z samodzielnym poruszaniem się.
O wsparcie mogą ubiegać się osoby posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności.
W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności.
Samo posiadanie orzeczenia nie wystarcza jednak do otrzymania pieniędzy.
Konieczne jest wykazanie, że w mieszkaniu lub jego otoczeniu występują konkretne przeszkody utrudniające codzienne funkcjonowanie.
Może to dotyczyć na przykład osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, korzystającej z balkonika lub mającej trudności z pokonywaniem schodów.
Niepełnosprawność nie musi wynikać wyłącznie ze schorzeń narządu ruchu. Istotne są rzeczywiste ograniczenia w poruszaniu się i potrzeba dostosowania przestrzeni.
Znaczenie ma również tytuł prawny do mieszkania. Wnioskodawca może być właścicielem nieruchomości lub posiadać inne uprawnienie pozwalające na korzystanie z lokalu.
Jeżeli nie jest właścicielem, niezbędne może być uzyskanie zgody właściciela na przeprowadzenie planowanych prac.
Za jakie prace można otrzymać dofinansowanie?
PFRON finansuje przede wszystkim likwidację barier architektonicznych.
Chodzi o przeszkody wynikające z konstrukcji budynku, układu pomieszczeń lub zastosowanych rozwiązań technicznych.
Dofinansowanie może dotyczyć między innymi:
- Wymiany tradycyjnej wanny na prysznic bez progu.
- Montażu uchwytów, poręczy i siedzisk łazienkowych.
- Dostosowania toalety i umywalki do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.
- Poszerzenia drzwi i przejść.
- Usunięcia progów oraz wyrównania poziomu podłóg.
- Wykonania podłóg antypoślizgowych w uzasadnionym zakresie.
- Dostosowania wysokości blatów kuchennych.
- Budowy podjazdu lub montażu urządzeń umożliwiających pokonywanie różnic poziomów.
- Instalacji platform lub podnośników, jeśli są niezbędne i spełnione zostaną wymagania techniczne.
Każda inwestycja jest oceniana indywidualnie.
Przykładowo osoba, która nie jest w stanie samodzielnie wejść do wanny, może uzasadnić potrzebę jej zastąpienia prysznicem bezprogowym.
Podobnie poszerzenie drzwi może być konieczne, jeżeli ich obecna szerokość uniemożliwia przejazd wózkiem.
Najważniejsze jest wykazanie związku między planowanymi pracami a ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności.
Za zwykłe malowanie i nowe płytki PFRON nie zapłaci
Program nie służy do finansowania generalnych remontów ani odświeżania wnętrz.
Jeżeli właściciel mieszkania chce jedynie zmienić kolor ścian, położyć nowe płytki lub wymienić wyposażenie na bardziej nowoczesne, nie stanowi to wystarczającego powodu do przyznania dofinansowania.
Nie można więc otrzymać pomocy wyłącznie dlatego, że kuchnia jest przestarzała, a łazienka wymaga odnowienia.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy wymiana określonych elementów jest niezbędna do usunięcia bariery.
Przykładowo wykonanie nowej posadzki może zostać uwzględnione w kosztorysie, jeżeli wiąże się z likwidacją progu, zmianą poziomu podłogi lub przystosowaniem pomieszczenia do bezpiecznego poruszania się.
O przyznaniu dofinansowania nie decyduje więc sama nazwa prac remontowych, ale ich rzeczywisty cel.
Warto pamiętać, że lokalna jednostka rozpatrująca wniosek ocenia zasadność poszczególnych wydatków. Nie każdy element przedstawionego kosztorysu musi zostać zaakceptowany.
Największy błąd przy składaniu wniosku. Można stracić pieniądze
To jedna z najważniejszych zasad całego programu.
PFRON nie zwraca kosztów poniesionych przed przyznaniem dofinansowania i podpisaniem odpowiedniej umowy.
Oznacza to, że samo złożenie wniosku nie uprawnia jeszcze do rozpoczęcia finansowanych prac.
Nie należy więc zakładać, że można najpierw wyremontować łazienkę, a następnie przedstawić urzędnikom faktury i otrzymać zwrot pieniędzy.
Podobnie wygląda sytuacja z zakupem materiałów i wyposażenia.
Jeżeli wnioskodawca zamówi i opłaci elementy remontu przed zawarciem umowy, poniesione wcześniej wydatki nie będą podlegały refundacji w ramach przyznanego wsparcia.
Dlatego najbezpieczniejsza kolejność jest następująca: najpierw przygotowanie dokumentów, następnie złożenie wniosku, później decyzja o przyznaniu wsparcia i podpisanie umowy.
Dopiero po zakończeniu tych formalności należy rozpoczynać prace objęte dofinansowaniem.
Ten warunek może zadecydować o tym, czy koszt dostosowania mieszkania będzie można rozliczyć ze środków publicznych.
Czy można dostać dofinansowanie na wynajmowane mieszkanie?
Tak. Własność mieszkania nie jest bezwzględnym warunkiem skorzystania z programu.
O dofinansowanie może ubiegać się również osoba mieszkająca w wynajmowanym lokalu.
Konieczne jest jednak odpowiednie udokumentowanie prawa do zajmowania mieszkania oraz uzyskanie zgody właściciela na przeprowadzenie prac, jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości.
Ma to znaczenie szczególnie w przypadku ingerencji w instalację hydrauliczną, zmiany układu pomieszczeń, poszerzenia drzwi czy budowy podjazdu.
Podobna sytuacja może dotyczyć mieszkań komunalnych i lokali spółdzielczych.
Jeżeli modernizacja obejmuje części wspólne budynku, może być również konieczne uzyskanie odpowiednich zgód zarządcy, wspólnoty lub spółdzielni.
Przed przygotowaniem kosztorysu warto ustalić, które formalności będą wymagane.
Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?
Mimo że pieniądze pochodzą z PFRON, większość wnioskodawców nie składa dokumentów bezpośrednio w centrali Funduszu.
Sprawy prowadzą jednostki właściwe dla miejsca zamieszkania.
Najczęściej jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W miastach na prawach powiatu zadania mogą realizować odpowiednie miejskie jednostki pomocy rodzinie.
Wniosek można złożyć osobiście, tradycyjną pocztą lub elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia PFRON, dostępny pod adresem sow.pfron.org.pl.
Złożenie wniosku jest bezpłatne.
Do przygotowania dokumentacji potrzebne będą między innymi orzeczenie o niepełnosprawności, informacje o dochodach gospodarstwa domowego oraz dokumenty dotyczące prawa do mieszkania.
Należy również opisać bariery, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, i przedstawić planowane rozwiązania.
W zależności od lokalnych wymagań konieczne może być dołączenie wstępnego kosztorysu, zaświadczenia lekarskiego, zgody właściciela lub dodatkowych oświadczeń.
Przed złożeniem dokumentów warto sprawdzić aktualny formularz i listę załączników w jednostce odpowiedzialnej za rozpatrzenie wniosku.
Ile trzeba zarabiać, żeby otrzymać pieniądze?
W przypadku dofinansowania na likwidację barier architektonicznych nie ma jednego ogólnopolskiego progu dochodowego, którego przekroczenie automatycznie wykluczałoby możliwość złożenia wniosku.
Nie oznacza to jednak, że sytuacja finansowa jest bez znaczenia.
Informacje o dochodach są wymagane w dokumentacji, a poszczególne powiaty mogą brać je pod uwagę podczas oceny wniosków i ustalania pierwszeństwa przy przyznawaniu ograniczonych środków.
Znaczenie może mieć także stopień niepełnosprawności, skala trudności w poruszaniu się oraz pilność planowanych prac.
Nie ma również gwarancji, że każda osoba spełniająca podstawowe wymagania otrzyma dofinansowanie.
Pieniądze są przyznawane w granicach środków, którymi dysponuje właściwa jednostka.
Wnioski co do zasady można składać przez cały rok, jednak dofinansowania są udzielane do wyczerpania dostępnego budżetu.
Warszawa i Mazowsze. Gdzie mieszkańcy mogą ubiegać się o pomoc?
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych jest dostępne również dla mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego.
W stolicy zadanie realizuje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.
Wnioski i informacje dotyczące pomocy dla osób z niepełnosprawnościami są dostępne w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 5 w Warszawie.
Mieszkańcy mogą również korzystać z elektronicznego Systemu Obsługi Wsparcia PFRON.
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie potwierdza, że dofinansowanie może wynieść do 95 proc. kosztów likwidacji barier architektonicznych, z zachowaniem ustawowego ograniczenia do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.
Wnioski w Warszawie przyjmowane są przez cały rok, ale wypłaty zależą od dostępności środków.
Miasto wymaga między innymi przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności, dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu oraz informacji o dochodach.
W przypadku mieszkańców podwarszawskich miejscowości sytuacja wygląda inaczej.
Osoby mieszkające na przykład w Pruszkowie, Piasecznie, Legionowie, Wołominie czy Otwocku powinny zwrócić się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania powiatowego centrum pomocy rodzinie.
To szczególnie ważne, ponieważ lokalne warunki przyznawania środków mogą się różnić.
Poszczególne powiaty mogą ustalać własne zasady kwalifikowania wydatków i wysokość pomocy, uwzględniając dostępny budżet.
Jak wygląda rozpatrywanie wniosku?
Po złożeniu dokumentów urząd sprawdza ich kompletność oraz zasadność planowanej inwestycji.
Jeżeli we wniosku występują braki formalne, osoba ubiegająca się o pomoc może zostać wezwana do ich uzupełnienia.
Następnie analizowany jest zakres prac oraz sposób, w jaki mają one ułatwić funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością.
W niektórych przypadkach przeprowadzane są również oględziny mieszkania.
Urzędnicy mogą sprawdzić, czy wskazane bariery rzeczywiście występują oraz czy zaproponowane rozwiązania są odpowiednie.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ustalana jest wysokość pomocy i przygotowywana umowa.
Dokument określa między innymi zakres finansowanych prac, terminy oraz zasady rozliczenia inwestycji.
Dopiero podpisana umowa stanowi podstawę do realizacji przedsięwzięcia z dofinansowaniem PFRON.
Kiedy PFRON wypłaci pieniądze?
Przyznanie dofinansowania nie zawsze oznacza przekazanie całej kwoty na konto wnioskodawcy przed remontem.
Sposób rozliczenia zależy od warunków zawartej umowy.
W wielu przypadkach wypłata następuje po wykonaniu prac oraz przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesione koszty.
Możliwe jest również przekazanie środków bezpośrednio wykonawcy, zgodnie z zasadami ustalonymi przez jednostkę przyznającą pomoc.
Po zakończeniu inwestycji urząd może przeprowadzić kontrolę lub odbiór wykonanych robót.
Sprawdzana jest zgodność prac z zaakceptowanym kosztorysem i zakresem określonym w umowie.
Dlatego nie należy samodzielnie rozszerzać remontu ani wymieniać zaakceptowanych rozwiązań na inne bez wcześniejszego uzgodnienia zmian.
Może to spowodować problemy z późniejszym rozliczeniem.
Osoby ubiegające się o pomoc powinny również ustalić przed podpisaniem umowy, czy będą musiały czasowo sfinansować część wydatków do momentu przekazania środków z PFRON.
Co to oznacza dla osób planujących remont?
Program PFRON może być realną pomocą dla osób, których mieszkania nie są dostosowane do ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.
Dzięki dofinansowaniu można sfinansować znaczną część wydatków na przebudowę łazienki, usunięcie progów, poszerzenie drzwi czy wykonanie podjazdu.
Maksymalna pomoc może wynieść 95 proc. zaakceptowanych kosztów. Nie jest jednak przyznawana automatycznie i nie obejmuje każdego rodzaju remontu.
Najważniejsze pozostaje właściwe przygotowanie dokumentacji, uzasadnienie potrzeby wykonania prac oraz uzyskanie zgody na dofinansowanie.
Przede wszystkim nie wolno ponosić wydatków objętych planowanym wsparciem przed zawarciem umowy. PFRON nie refunduje takich kosztów, nawet jeśli sam remont jest potrzebny i zgodny z celem programu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.