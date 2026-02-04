Masz kartę Moja Biedronka? Lepiej usiądź. Gigantyczne promocje
W czasach, gdy każdy paragon w sklepie spożywczym przyprawia o zawrót głowy, taka oferta to prawdziwa ulga dla portfela. Biedronka wytoczyła ciężkie działa w walce o klienta. Tylko przez kilka dni najpotrzebniejsze produkty, bez których trudno wyobrazić sobie polską kuchnię, można kupić za przysłowiowe grosze. Jeśli planujesz pieczenie ciast lub po prostu chcesz uzupełnić domową spiżarnię na zapas – teraz jest najlepszy moment.
„Białe złoto” w cenie sprzed inflacji. Aż 10 opakowań na głowę
Największym hitem nowej gazetki promocyjnej, która obowiązuje do 7 lutego, jest cukier. Biedronka uruchomiła mechanizm, który klienci lubią najbardziej: „Drugi produkt za 1 zł”. W praktyce oznacza to, że kupując dwa kilogramowe opakowania cukru białego, za to drugie zapłacisz tylko symboliczny złoty pieniądz.
Co ważne, sieć nie ograniczyła promocji tylko do jednej marki. Akcja obejmuje produkty takich gigantów jak: Polski Cukier, Diamant, Sweet Family czy Królewski. Największym zaskoczeniem są jednak limity. Dziennie na jedną kartę „Moja Biedronka” można kupić aż 10 opakowań. Oznacza to, że ze sklepu możesz wyjść z 5 paczkami w normalnej cenie i 5 paczkami za złotówkę.
Identyczna promocja (drugi produkt za 1 zł) dotyczy również mąki. Tutaj wybór jest jeszcze szerszy, bo oferta obejmuje wszystkie rodzaje mąk dostępnych w asortymencie. Limit jest równie hojny – 10 opakowań dziennie na kartę lojalnościową.
Kawa i herbata też w dół. Pół ceny za Lavazzę
Dyskont nie zapomniał też o napojach, bez których Polacy nie wyobrażają sobie poranka. W tej samej akcji promocyjnej (do 7 lutego) znalazły się:
- Kawa Lavazza: Tutaj obowiązuje zasada „Drugi produkt 50% taniej”. Możesz dowolnie mieszać rodzaje kaw tej marki, a rabat naliczy się na tańszy produkt przy kasie. Limit to 4 sztuki dziennie.
- Herbata Lipton: W tym przypadku wracamy do mechanizmu „Drugi produkt za 1 zł”. Kupując dwa pudełka, drugie dostajesz niemal w prezencie. Limit dzienny wynosi 4 opakowania (czyli maksymalnie dwa za złotówkę).
Co to oznacza dla Ciebie? Zrób zapasy, póki tanio
Jeśli chcesz skorzystać z tych okazji, musisz się pospieszyć i pamiętać o kilku zasadach:
- Zabierz kartę: Promocje naliczają się wyłącznie po zeskanowaniu karty „Moja Biedronka” lub aplikacji w telefonie.
- Pilnuj terminu: Oferta jest ważna tylko do piątku, 7 lutego włącznie. Sobota może być już dniem ze standardowymi cenami.
- Przechowywanie: Cukier i mąka to produkty, które mogą stać miesiącami, pod warunkiem, że zapewnisz im suche i chłodne miejsce. Przesypanie ich do szczelnych pojemników uchroni zapasy przed wilgocią i molami spożywczymi.
Ważna informacja:
Limity dzienne odnawiają się każdego dnia trwania promocji. Jeśli potrzebujesz więcej niż 10 kg cukru, możesz wrócić do sklepu następnego dnia i ponownie skorzystać z rabatu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.