Masz kartę Moja Biedronka? Przygotuj się. Ogromna promocja na Walentynki
Biedronka wystartowała z walentynkowymi promocjami, które mogą zainteresować zarówno osoby szukające słodkiego prezentu, jak i tych, którzy planują drobne zakupy kosmetyczne. Sieć przygotowała dwie mocne oferty czasowe, obowiązujące tylko przez kilka dni i wyłącznie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją.
Lindt Lindor i Lindt Nuxor w promocji 1+1 gratis
Od poniedziałku do środy, od 9 do 11 lutego, Biedronka oferuje popularne praliny Lindt Lindor oraz Lindt Nuxor w bardzo atrakcyjnej promocji.
Przy zakupie jednego opakowania drugie, najtańsze, klient otrzymuje gratis. Promocja dotyczy opakowań o wadze od 150 do 225 gramów. Smaki można dowolnie mieszać.
Najważniejsze warunki oferty:
– promocja 1+1 gratis,
– obowiązuje karta Moja Biedronka lub aplikacja,
– limit dzienny 4 opakowania na kartę, maksymalnie 2 gratis,
– oferta do wyczerpania zapasów.
To jedna z najczęściej wybieranych marek czekoladek na Walentynki, dlatego w wielu sklepach produkty mogą szybko znikać z półek.
Kosmetyki do makijażu i paznokci. Drugi produkt za 1 zł
Druga promocja obowiązuje dłużej, od poniedziałku do soboty, od 9 do 14 lutego. Obejmuje wszystkie kosmetyki do makijażu oraz stylizacji paznokci.
Przy zakupie dwóch produktów, drugi, tańszy, kosztuje tylko 1 zł. Promocja dotyczy m.in.:
– podkładów,
– tuszów do rzęs,
– korektorów,
– pomadek,
– lakierów i akcesoriów do paznokci.
Warunki promocji:
– konieczna karta Moja Biedronka lub aplikacja,
– limit dzienny 6 sztuk na kartę, maksymalnie 3 produkty za 1 zł,
– możliwość dowolnego mieszania produktów.
To oferta skierowana głównie do osób, które chcą skompletować walentynkowy prezent lub uzupełnić kosmetyczkę w niższej cenie.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz walentynkowy upominek, początek tygodnia w Biedronce może być dobrą okazją do oszczędności. Czekoladki Lindt w formule 1+1 gratis oraz kosmetyki z dużym rabatem to promocje, które realnie obniżają koszt zakupów.
Warto pamiętać o limitach i o konieczności użycia karty Moja Biedronka lub aplikacji. Największe zainteresowanie spodziewane jest w pierwszych dniach akcji.
Biedronka wyraźnie stawia na Walentynki. Słodycze znanych marek i kosmetyki w symbolicznej cenie to promocje, które mogą przyciągnąć wielu klientów. Oferty są ograniczone czasowo i ilościowo, dlatego osoby zainteresowane powinny zaplanować zakupy z wyprzedzeniem.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.