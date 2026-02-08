Masz kartę Moja Biedronka? Przygotuj się. Ogromna promocja na Walentynki

Biedronka wystartowała z walentynkowymi promocjami, które mogą zainteresować zarówno osoby szukające słodkiego prezentu, jak i tych, którzy planują drobne zakupy kosmetyczne. Sieć przygotowała dwie mocne oferty czasowe, obowiązujące tylko przez kilka dni i wyłącznie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją.

Lindt Lindor i Lindt Nuxor w promocji 1+1 gratis

Od poniedziałku do środy, od 9 do 11 lutego, Biedronka oferuje popularne praliny Lindt Lindor oraz Lindt Nuxor w bardzo atrakcyjnej promocji.

Przy zakupie jednego opakowania drugie, najtańsze, klient otrzymuje gratis. Promocja dotyczy opakowań o wadze od 150 do 225 gramów. Smaki można dowolnie mieszać.

Najważniejsze warunki oferty:
– promocja 1+1 gratis,
– obowiązuje karta Moja Biedronka lub aplikacja,
– limit dzienny 4 opakowania na kartę, maksymalnie 2 gratis,
– oferta do wyczerpania zapasów.

To jedna z najczęściej wybieranych marek czekoladek na Walentynki, dlatego w wielu sklepach produkty mogą szybko znikać z półek.

Kosmetyki do makijażu i paznokci. Drugi produkt za 1 zł

Druga promocja obowiązuje dłużej, od poniedziałku do soboty, od 9 do 14 lutego. Obejmuje wszystkie kosmetyki do makijażu oraz stylizacji paznokci.

Przy zakupie dwóch produktów, drugi, tańszy, kosztuje tylko 1 zł. Promocja dotyczy m.in.:
– podkładów,
– tuszów do rzęs,
– korektorów,
– pomadek,
– lakierów i akcesoriów do paznokci.

Warunki promocji:
– konieczna karta Moja Biedronka lub aplikacja,
– limit dzienny 6 sztuk na kartę, maksymalnie 3 produkty za 1 zł,
– możliwość dowolnego mieszania produktów.

To oferta skierowana głównie do osób, które chcą skompletować walentynkowy prezent lub uzupełnić kosmetyczkę w niższej cenie.

Co to oznacza dla czytelnika

Jeśli planujesz walentynkowy upominek, początek tygodnia w Biedronce może być dobrą okazją do oszczędności. Czekoladki Lindt w formule 1+1 gratis oraz kosmetyki z dużym rabatem to promocje, które realnie obniżają koszt zakupów.

Warto pamiętać o limitach i o konieczności użycia karty Moja Biedronka lub aplikacji. Największe zainteresowanie spodziewane jest w pierwszych dniach akcji.

Biedronka wyraźnie stawia na Walentynki. Słodycze znanych marek i kosmetyki w symbolicznej cenie to promocje, które mogą przyciągnąć wielu klientów. Oferty są ograniczone czasowo i ilościowo, dlatego osoby zainteresowane powinny zaplanować zakupy z wyprzedzeniem.

