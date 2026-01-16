Masz kartę Moja Biedronka? Sieć ma ważny komunikat do klientów
Program lojalnościowy sieci Biedronka to dla wielu Polaków obowiązkowy element codziennych zakupów. Jednak w przypadku utraty fizycznej karty, sprawa się komplikuje. Sieć wydała ważny komunikat: jeśli Twoja karta zaginęła lub uległa zniszczeniu, nie masz możliwości otrzymania duplikatu. Aby nadal cieszyć się zniżkami w formie plastikowego blankietu, musisz przejść całą procedurę od początku
Kogo dotyczy konieczność wyrobienia nowej karty?
Zmiana i ponowna rejestracja są niezbędne dla osób, które:
-
Zgubiły kartę główną i chcą posiadać jej fizyczny odpowiednik w standardowym rozmiarze.
-
Zniszczyły kartę w stopniu uniemożliwiającym jej zeskanowanie.
Jak wyrobić kartę Moja Biedronka od nowa?
Proces jest identyczny jak przy pierwszej rejestracji, ale z jednym istotnym haczykiem. Aby założyć nowe konto, musisz:
-
Poprosić personel sklepu o wydanie nowego zestawu (karta główna + dwa breloki).
-
Podać swoje dane: imię i nazwisko oraz numer telefonu.
-
Ważne: Adres e-mail musi być inny niż na poprzednim koncie. Oznacza to, że jeśli nie posiadasz zapasowej skrzynki, konieczne będzie założenie nowego adresu e-mail specjalnie dla nowej karty.
Zgubiona karta w niepowołanych rękach – co robić?
Media donoszą o przypadkach, w których nieuczciwi znalazcy korzystają z cudzych zniżek (np. jednorazowych ofert dziennych). Jeśli straciłeś kartę lub znalazłeś cudzą, Biedronka radzi:
-
Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta (tel. 800 080 010 lub 22 205 33 00, e-mail: bok@biedronka.eu).
-
Możesz również przekazać znalezioną kartę kierownictwu najbliższego sklepu. Pozwoli to zablokować konto i uniemożliwi nieuprawnione korzystanie z rabatów.
Alternatywy: Aplikacja i breloki
Jeśli nie chcesz zakładać nowego konta e-mail, możesz ratować się dostępnymi rozwiązaniami:
-
Breloki: Jeśli zgubiłeś tylko główną kartę, wciąż możesz korzystać z mniejszych kopii przypiętych do kluczy.
-
Aplikacja Biedronka: To nowoczesny dodatek do programu. Zawiera wirtualną kartę (kod kreskowy), e-paragony oraz funkcje takie jak Shakeomat, który pozwala losować dwie spersonalizowane oferty dziennie. Dzięki niej fizyczny plastik nie jest Ci już potrzebny do naliczania rabatów.
