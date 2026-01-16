Masz kartę Moja Biedronka? Sieć ma ważny komunikat do klientów

16 stycznia 2026 13:54 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Program lojalnościowy sieci Biedronka to dla wielu Polaków obowiązkowy element codziennych zakupów. Jednak w przypadku utraty fizycznej karty, sprawa się komplikuje. Sieć wydała ważny komunikat: jeśli Twoja karta zaginęła lub uległa zniszczeniu, nie masz możliwości otrzymania duplikatu. Aby nadal cieszyć się zniżkami w formie plastikowego blankietu, musisz przejść całą procedurę od początku

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Kogo dotyczy konieczność wyrobienia nowej karty?

Zmiana i ponowna rejestracja są niezbędne dla osób, które:

Jak wyrobić kartę Moja Biedronka od nowa?

Proces jest identyczny jak przy pierwszej rejestracji, ale z jednym istotnym haczykiem. Aby założyć nowe konto, musisz:

  1. Poprosić personel sklepu o wydanie nowego zestawu (karta główna + dwa breloki).

  2. Podać swoje dane: imię i nazwisko oraz numer telefonu.

  3. Ważne: Adres e-mail musi być inny niż na poprzednim koncie. Oznacza to, że jeśli nie posiadasz zapasowej skrzynki, konieczne będzie założenie nowego adresu e-mail specjalnie dla nowej karty.

Zgubiona karta w niepowołanych rękach – co robić?

Media donoszą o przypadkach, w których nieuczciwi znalazcy korzystają z cudzych zniżek (np. jednorazowych ofert dziennych). Jeśli straciłeś kartę lub znalazłeś cudzą, Biedronka radzi:

  • Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta (tel. 800 080 010 lub 22 205 33 00, e-mail: bok@biedronka.eu).

  • Możesz również przekazać znalezioną kartę kierownictwu najbliższego sklepu. Pozwoli to zablokować konto i uniemożliwi nieuprawnione korzystanie z rabatów.

Alternatywy: Aplikacja i breloki

Jeśli nie chcesz zakładać nowego konta e-mail, możesz ratować się dostępnymi rozwiązaniami:

  • Breloki: Jeśli zgubiłeś tylko główną kartę, wciąż możesz korzystać z mniejszych kopii przypiętych do kluczy.

  • Aplikacja Biedronka: To nowoczesny dodatek do programu. Zawiera wirtualną kartę (kod kreskowy), e-paragony oraz funkcje takie jak Shakeomat, który pozwala losować dwie spersonalizowane oferty dziennie. Dzięki niej fizyczny plastik nie jest Ci już potrzebny do naliczania rabatów.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl