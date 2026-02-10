Masz kartę moja Biedronka? Sklep odpala gigantyczną promocję przed Walentynkami
Biedronka odpala kolejną odsłonę akcji „Specjalna Środa w Mojej Biedronce” i robi to bardzo mocno. W środę 11 lutego klienci mogą skorzystać z dwóch wyjątkowo atrakcyjnych promocji, które idealnie wpisują się w walentynkowe zakupy. Chodzi o popularne czekoladki Merci oraz kawę mieloną Parana.
Czekoladki Merci 1+1 gratis
Jedną z najmocniejszych ofert dnia jest promocja na wszystkie czekoladki Merci. Klient kupuje jedno opakowanie, a drugie, tańsze, otrzymuje gratis.
Promocja obejmuje wszystkie rodzaje czekoladek Merci dostępne w sklepie. Smaki można dowolnie mieszać.
Najważniejsze warunki:
– promocja 1+1 gratis
– wymagane użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka
– limit dzienny 4 opakowania na kartę, maksymalnie 2 gratis
– oferta obowiązuje tylko w środę 11 lutego
– do wyczerpania zapasów
To jedna z najczęściej wybieranych marek słodyczy na prezenty, dlatego w wielu sklepach czekoladki mogą zniknąć z półek bardzo szybko.
Kawa Parana w supercenie tylko dziś
Druga oferta dotyczy kawy mielonej Parana Cafe d’Or o wadze 500 g. Przy zakupie dwóch opakowań cena jednej sztuki wynosi 14,99 zł.
Dla porównania:
– najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 15,99 zł
– cena bez karty Moja Biedronka wynosi 26,99 zł
Oznacza to realną oszczędność kilkunastu złotych na jednym opakowaniu.
Warunki promocji:
– zakup minimum 2 sztuk
– limit dzienny 6 sztuk na kartę
– promocja tylko w środę 11 lutego
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz zakup walentynkowych słodyczy lub chcesz uzupełnić zapas kawy, środa w Biedronce może być najlepszym momentem. Promocje są jednodniowe i limitowane, dlatego warto zaplanować wizytę w sklepie wcześniej.
Karta lub aplikacja Moja Biedronka jest konieczna, aby skorzystać z obu ofert. Bez niej ceny są znacznie wyższe.
Biedronka uderza w środkowy dzień tygodnia bardzo konkretnymi rabatami. Czekoladki Merci w formule 1+1 gratis i kawa Parana za 14,99 zł to promocje, które realnie obniżają koszt zakupów i idealnie trafiają w okres przed Walentynkami. Kto się pospieszy, ten zyska.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.