Masz konto w PKO BP? Pilny komunikat banku na 15-16 lutego
Największy bank w Polsce, PKO BP, wydał pilny komunikat skierowany do wszystkich swoich użytkowników. Jeśli planujesz wieczorne zakupy online lub musisz wykonać ważny przelew w nocy z niedzieli na poniedziałek, możesz napotkać spore trudności. Bank zaplanował intensywne prace techniczne, które na kilka godzin ograniczą dostęp do kluczowych systemów transakcyjnych. Warto zapoznać się z harmonogramem utrudnień już teraz, aby uniknąć stresu przy próbie zalogowania się do swojego konta.
PKO Bank Polski regularnie modernizuje swoją infrastrukturę, aby zapewnić bezpieczeństwo i najwyższą jakość usług, jednak każda taka operacja wiąże się z chwilową niedostępnością serwisów. Tym razem przerwa została wyznaczona w terminie, który dla wielu osób może być kluczowy – na przełomie 15 i 16 lutego. Bank podkreśla, że prace są niezbędne, ale uspokaja jednocześnie w kwestii płatności stacjonarnych.
Co to oznacza dla Ciebie? Godziny odcięcia od systemów
Zaplanowana przerwa techniczna nie potrwa długo, ale uderzy w najpopularniejsze kanały dostępu do Twoich oszczędności. Jeśli nie przygotujesz się wcześniej, możesz zostać bez możliwości sprawdzenia salda lub autoryzacji transakcji internetowej.
- Czas trwania utrudnień: Prace rozpoczną się w niedzielę (15 lutego) o godzinie 22:00 i potrwają do poniedziałku (16 lutego) do godziny 02:00 w nocy.
- Blokada serwisów iPKO: W tych godzinach dostęp do serwisu internetowego iPKO oraz iPKO Biznes będzie utrudniony lub całkowicie niemożliwy.
- Problemy z aplikacją: Utrudnienia mogą dotyczyć również funkcji powiązanych z bankowością elektroniczną, co warto wziąć pod uwagę, planując płatności późnym wieczorem.
Karty będą działać, ale zakupy online pod znakiem zapytania
PKO BP przekazał również ważną informację dla osób, które w nocy będą przebywać poza domem. Płatności kartami płatniczymi w sklepach stacjonarnych, restauracjach czy na stacjach benzynowych mają przebiegać bez żadnych zakłóceń. Możesz również bez obaw wypłacać gotówkę z bankomatów.
Haczyk pojawia się jednak przy zakupach w internecie. Jeśli sklep wymaga autoryzacji transakcji poprzez zalogowanie się do serwisu iPKO lub potwierdzenie w aplikacji, taka płatność może zostać odrzucona w trakcie trwania prac technicznych. Dlatego eksperci radzą, aby wszystkie ważne operacje finansowe sfinalizować przed godziną 22:00 w niedzielę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.