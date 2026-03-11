Masz konto w PKO BP? Sprawdź tę funkcję w aplikacji IKO. Może uchronić Cię przed stratą pieniędzy
PKO Bank Polski wprowadził funkcję, która może pomóc klientom uniknąć niepotrzebnych kosztów podczas płatności poza Polską. Z rozwiązania mogą skorzystać użytkownicy aplikacji mobilnej IKO, a jego aktywacja nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
Bank zachęca klientów do włączenia blokady tzw. DCC, czyli Dynamic Currency Conversion. Dzięki temu można uniknąć niekorzystnych przewalutowań, które często pojawiają się przy płatnościach kartą lub wypłatach z bankomatów za granicą.
Na czym polega problem z płatnościami w złotówkach za granicą
Podczas płacenia kartą poza Polską terminal płatniczy często wyświetla pytanie, czy transakcja ma zostać rozliczona w lokalnej walucie czy w złotówkach. Wiele osób wybiera złote, bo wydaje się to bardziej przejrzyste.
W praktyce jest to często mniej korzystne rozwiązanie. Przewalutowanie w ramach usługi DCC odbywa się według kursu ustalanego przez operatora terminala lub bank obsługujący płatność, który zazwyczaj jest wyższy niż standardowe kursy bankowe.
Oznacza to, że za tę samą płatność można zapłacić zauważalnie więcej.
Nowa funkcja w aplikacji IKO
PKO BP umożliwił klientom zablokowanie tego typu transakcji bezpośrednio w aplikacji mobilnej IKO. Po włączeniu blokady DCC każda próba zapłaty kartą lub wypłaty gotówki za granicą z rozliczeniem w złotówkach zostanie automatycznie odrzucona.
Klient otrzyma wtedy wiadomość SMS z informacją o przyczynie odrzucenia operacji.
Transakcje rozliczane w lokalnej walucie nadal będą realizowane normalnie. Dzięki temu użytkownik unika kosztownego przewalutowania.
Dodatkowe korzyści dla osób z kontem walutowym
Jeśli karta debetowa jest powiązana z kontem wielowalutowym, płatność za granicą może zostać automatycznie pobrana z rachunku w odpowiedniej walucie. W takiej sytuacji transakcja odbywa się bez dodatkowego przewalutowania.
To rozwiązanie szczególnie przydatne dla osób często podróżujących lub robiących zakupy w zagranicznych sklepach.
Gdzie włączyć blokadę DCC w aplikacji
Aktywacja funkcji zajmuje tylko chwilę. W aplikacji IKO należy przejść do sekcji:
Moje produkty → Karty → Karta debetowa → Zarządzaj → Usługi walutowe → Blokada transakcji DCC
Opcja jest dostępna dla klientów posiadających kartę debetową PKO BP i nie wiąże się z żadnymi opłatami.
Co to oznacza dla czytelnika
Włączenie blokady DCC może pomóc uniknąć niepotrzebnych kosztów podczas podróży lub zakupów za granicą. W wielu przypadkach różnica w kursie walut może oznaczać wyraźnie wyższą kwotę płatności.
Dlatego bank zachęca klientów, aby sprawdzili ustawienia swojej karty w aplikacji IKO i zdecydowali, czy chcą korzystać z tej formy zabezpieczenia.
Podsumowanie
PKO Bank Polski udostępnił prostą funkcję, która pozwala ograniczyć ryzyko niekorzystnych przewalutowań podczas płatności kartą za granicą. Blokada DCC jest darmowa, łatwa do włączenia i może pomóc uniknąć niepotrzebnych wydatków.
Jeśli korzystasz z aplikacji IKO i płacisz kartą poza Polską, warto sprawdzić tę opcję w ustawieniach karty.
