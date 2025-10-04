Masz konto w PKO BP? Uważaj na nowy atak hakerów. Możesz stracić wszystkie pieniądze! [04.10.2025]

4 października 2025 18:50 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Klienci PKO Banku Polskiego stali się celem groźnej kampanii phishingowej. Oszuści rozsyłają fałszywe e-maile podszywające się pod wiadomości bankowe, a ich celem jest wyłudzenie danych logowania do serwisu iPKO oraz kradzież środków z kont. Jeśli korzystasz z bankowości internetowej – szczególnie iPKO – musisz natychmiast sprawdzić, czy nie dostałeś takiego e-maila.

Fot. Warszawa w Pigułce

Jak działają oszuści? Dwie główne metody ataku

Według komunikatu opublikowanego przez bank, cyberprzestępcy stosują dwie główne techniki manipulacji:

  1. Fałszywy e-mail z linkiem – Wiadomość wygląda jak oficjalna korespondencja z banku i zawiera prośbę o natychmiastowe potwierdzenie danych. W rzeczywistości link prowadzi do strony łudząco przypominającej iPKO, gdzie ofiara ma rzekomo potwierdzić swoją tożsamość. Wpisanie danych kończy się przejęciem konta przez hakerów.

  2. Wiadomość z załącznikiem PDF – W nagłówku maila znajduje się hasło „Potwierdzenie przelewu”. Załączony plik zawiera złośliwe oprogramowanie, które po otwarciu może zainfekować komputer, dając cyberprzestępcom pełen dostęp do systemu i konta bankowego.

Nie klikaj – nawet z ciekawości!

Bank ostrzega: jeśli klikniesz w link lub otworzysz załącznik, możesz stracić wszystkie środki na koncie. Ataki są starannie zaplanowane – wiadomości pochodzą z różnych adresów, ale wszystkie na pierwszy rzut oka wyglądają jak oficjalna korespondencja z banku. Co więcej, przestępcy reklamują fałszywe strony nawet w wyszukiwarkach, więc możesz się na nie natknąć przypadkiem.

Jak się chronić? Oto zasady bezpieczeństwa

  • Nigdy nie klikaj w linki z e-maili dotyczących logowania do banku.

  • PKO BP nigdy nie wysyła wiadomości e-mail z prośbą o dane logowania czy potwierdzanie transakcji przez linki.

  • Zawsze sprawdzaj, czy adres strony to https://www.ipko.pl/ – nic innego.

  • W razie wątpliwości zadzwoń na infolinię PKO BP: 800 302 302.

  • Nie instaluj aplikacji z nieznanych źródeł – to może skończyć się kradzieżą danych.

Co to oznacza dla czytelnika?

Jeśli korzystasz z konta w PKO BP – sprawdzaj skrzynkę e-mailową ze szczególną ostrożnością. Atak może dotyczyć każdego klienta, a jeden nieostrożny klik może kosztować cię wszystkie oszczędności. To nie jest ćwiczenie – to realne zagrożenie, które już się dzieje.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl