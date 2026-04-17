Masz konto w PKO BP? W nocy nie wypłacisz pieniędzy. Sprawdź, kiedy bankomaty przestaną działać

17 kwietnia 2026 18:42 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wiele osób dowie się o tym dopiero wtedy, gdy stanie przy bankomacie. Karta w ręku, pilna potrzeba i nagle komunikat o braku możliwości wypłaty. Tym razem to nie przypadek, tylko zaplanowane działania. PKO BP wprowadza przerwę. Konkretny termin i godziny.

PKO Bank Polski zaplanował prace techniczne na noc z 19 na 20 kwietnia. Utrudnienia rozpoczną się o godzinie 00:30 i potrwają do około 04:00.

To właśnie w tym czasie mogą pojawić się poważne problemy z dostępem do podstawowych usług.

Nie tylko bankomaty. Lista utrudnień jest szersza

W trakcie przerwy technicznej klienci PKO BP mogą napotkać problemy z:

– wypłatą gotówki z bankomatów
– wpłatą pieniędzy we wpłatomatach
– doładowaniem telefonu w urządzeniach
– częścią operacji wykonywanych przez terminale

To oznacza, że w praktyce możemy zostać bez dostępu do gotówki, nawet jeśli mamy środki na koncie.

Warszawa szczególnie odczuje zmiany

W dużych miastach, takich jak Warszawa, gdzie wiele osób korzysta z bankomatów przez całą dobę, problem może być bardziej odczuwalny.

Dotyczy to szczególnie osób pracujących nocą, kierowców, czy tych, którzy wracają późno do domu i liczą na szybki dostęp do gotówki.

Dlaczego bank wstrzymuje usługi?

Prace techniczne to standardowa procedura w bankowości. Służą modernizacji systemów i poprawie bezpieczeństwa.

Bank przeprowadza je w nocy, aby ograniczyć liczbę klientów dotkniętych utrudnieniami. Mimo to nie da się uniknąć sytuacji, w których ktoś trafi na niedziałający bankomat.

Najgorszy scenariusz? Bankomat odmówi w kluczowym momencie

Wyobraźmy sobie sytuację: jesteśmy w trasie, potrzebujemy gotówki, podchodzimy do bankomatu i… nic. Brak wypłaty, brak wpłaty, brak możliwości działania.

W takich momentach każda minuta ma znaczenie, dlatego warto przygotować się wcześniej.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli korzystasz z usług PKO BP, szczególnie w Warszawie i dużych miastach, powinniśmy się przygotować na kilka rzeczy:

1. Wypłać gotówkę wcześniej
Jeśli planujesz wyjście, podróż lub pracę nocną, lepiej mieć pieniądze przy sobie jeszcze przed północą.

2. Nie licz na bankomat w nocy
Między 00:30 a 04:00 dostęp do gotówki może być ograniczony lub całkowicie zablokowany.

3. Miej alternatywę
Warto mieć kartę innego banku albo przygotowaną płatność bezgotówkową.

4. Unikaj stresu w ostatniej chwili
Największy problem pojawia się wtedy, gdy dowiadujemy się o utrudnieniach dopiero przy urządzeniu.

To tylko kilka godzin przerwy, ale w praktyce mogą one zaskoczyć wiele osób. Warto zareagować wcześniej i uniknąć sytuacji, w której zostaniemy z kartą w ręku i bez dostępu do własnych pieniędzy.

