Masz konto w PKO BP? W nocy nie wypłacisz pieniędzy. Sprawdź, kiedy bankomaty przestaną działać
Wiele osób dowie się o tym dopiero wtedy, gdy stanie przy bankomacie. Karta w ręku, pilna potrzeba i nagle komunikat o braku możliwości wypłaty. Tym razem to nie przypadek, tylko zaplanowane działania. PKO BP wprowadza przerwę. Konkretny termin i godziny.
PKO Bank Polski zaplanował prace techniczne na noc z 19 na 20 kwietnia. Utrudnienia rozpoczną się o godzinie 00:30 i potrwają do około 04:00.
To właśnie w tym czasie mogą pojawić się poważne problemy z dostępem do podstawowych usług.
Nie tylko bankomaty. Lista utrudnień jest szersza
W trakcie przerwy technicznej klienci PKO BP mogą napotkać problemy z:
– wypłatą gotówki z bankomatów
– wpłatą pieniędzy we wpłatomatach
– doładowaniem telefonu w urządzeniach
– częścią operacji wykonywanych przez terminale
To oznacza, że w praktyce możemy zostać bez dostępu do gotówki, nawet jeśli mamy środki na koncie.
Warszawa szczególnie odczuje zmiany
W dużych miastach, takich jak Warszawa, gdzie wiele osób korzysta z bankomatów przez całą dobę, problem może być bardziej odczuwalny.
Dotyczy to szczególnie osób pracujących nocą, kierowców, czy tych, którzy wracają późno do domu i liczą na szybki dostęp do gotówki.
Dlaczego bank wstrzymuje usługi?
Prace techniczne to standardowa procedura w bankowości. Służą modernizacji systemów i poprawie bezpieczeństwa.
Bank przeprowadza je w nocy, aby ograniczyć liczbę klientów dotkniętych utrudnieniami. Mimo to nie da się uniknąć sytuacji, w których ktoś trafi na niedziałający bankomat.
Najgorszy scenariusz? Bankomat odmówi w kluczowym momencie
Wyobraźmy sobie sytuację: jesteśmy w trasie, potrzebujemy gotówki, podchodzimy do bankomatu i… nic. Brak wypłaty, brak wpłaty, brak możliwości działania.
W takich momentach każda minuta ma znaczenie, dlatego warto przygotować się wcześniej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli korzystasz z usług PKO BP, szczególnie w Warszawie i dużych miastach, powinniśmy się przygotować na kilka rzeczy:
1. Wypłać gotówkę wcześniej
Jeśli planujesz wyjście, podróż lub pracę nocną, lepiej mieć pieniądze przy sobie jeszcze przed północą.
2. Nie licz na bankomat w nocy
Między 00:30 a 04:00 dostęp do gotówki może być ograniczony lub całkowicie zablokowany.
3. Miej alternatywę
Warto mieć kartę innego banku albo przygotowaną płatność bezgotówkową.
4. Unikaj stresu w ostatniej chwili
Największy problem pojawia się wtedy, gdy dowiadujemy się o utrudnieniach dopiero przy urządzeniu.
To tylko kilka godzin przerwy, ale w praktyce mogą one zaskoczyć wiele osób. Warto zareagować wcześniej i uniknąć sytuacji, w której zostaniemy z kartą w ręku i bez dostępu do własnych pieniędzy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.