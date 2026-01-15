Masz konto w tym banku? Sprawdź natychmiast saldo. Pieniądze znikają w niekontrolowany sposób
Poważna awaria w jednym z największych banków w Polsce. Klienci ING Banku Śląskiego zgłaszają, że z ich rachunków pobierane są podwójne kwoty za te same zakupy. Instytucja potwierdza problemy z systemem teleinformatycznym i prosi o zachowanie spokoju, obiecując automatyczne zwroty.
Sytuacja jest nerwowa, a wielu klientów z przerażeniem spogląda na swoje historie transakcji. ING Bank Śląski oficjalnie przyznał, że doszło do błędu, który wystawił cierpliwość użytkowników na wielką próbę. Mechanizm awarii jest prosty, ale bolesny dla portfela: płatności realizowane kartami Visa są księgowane podwójnie. W praktyce oznacza to, że jeśli zapłaciłeś w sklepie 500 zł, system bankowy mógł pobrać z Twojego konta 1000 zł.
To nie hakerzy, to błąd IT. „Przestańcie dzwonić”
W obliczu znikających środków pierwszą myślą wielu osób jest atak cyberprzestępców. Bank jednak uspokaja: awaria nie jest wynikiem działań hakerów, lecz niedopatrzenia wewnętrznego działu IT. Instytucja walczy z błędem, który spowodował nadmiarowe pobrania środków i zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą.
Komunikat banku jest jasny – nie ma potrzeby masowego dzwonienia na infolinię. Konsultanci nie przyspieszą procesu, a systemy zwrotu działają automatycznie. „Robimy wszystko co możemy, by jak najszybciej się z Tobą rozliczyć” – czytamy w oświadczeniu skierowanym do poszkodowanych.
Pieniądze wracają na konta
ING Bank Śląski informuje, że proces naprawczy już trwa. Znaczna część niesłusznie pobranych pieniędzy wróciła już do właścicieli. Jeśli jednak Twoje saldo nadal się nie zgadza, bank prosi o jeszcze chwilę cierpliwości. Wszystkie nadpłaty zostaną zwrócone, a klienci nie muszą składać w tej sprawie oddzielnych reklamacji.
Co to oznacza dla Ciebie? Nie blokuj infolinii
Jeśli jesteś klientem ING i zauważyłeś nieprawidłowości na koncie, oto co powinieneś zrobić:
- Sprawdź historię transakcji: Zweryfikuj, czy płatności kartą Visa nie zostały zaksięgowane podwójnie. Błąd dotyczy konkretnie tego typu kart.
- Zachowaj spokój: Nie wykonuj nerwowych ruchów. Twoje pieniądze nie zostały skradzione, a jedynie błędnie zablokowane przez system bankowy.
- Zrezygnuj z telefonu do banku: Infolinia jest prawdopodobnie przeciążona. Skoro bank zidentyfikował problem i wdraża automatyczne korekty, rozmowa z konsultantem nie jest konieczna do odzyskania środków.
- Czekaj na zwrot: Środki powinny pojawić się na Twoim koncie w najbliższym czasie. Monitoruj saldo w aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.