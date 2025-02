Masz konto w tym banku? Zachowaj ostrożność, uważaj na ataki oszustów!

CSIRT KNF ostrzega klientów Banku Pekao przed fałszywymi reklamami, na które można natrafić przeglądając media społecznościowe, szczególnie Facebooka. Cyberprzestępcy wykorzystują nazwiska znanych marek, takich jak Pekao i Orlen, aby wabić ofiar na fałszywe oferty „zwrotu za paliwo”. Celem jest oczywiście nakłonienie użytkowników do odwiedzenia spreparowanej witryny

Obecnie klienci Banku Pekao powinni zachować szczególną ostrożność w związku z atakami cyberprzestępców, wykorzystujących reklamy na Facebooku, które obiecują zwrot za paliwo przy zakupach na stacjach Orlen. CSIRT KNF ostrzega, że są to zmanipulowane treści, które mają na celu nakłonienie do kliknięcia w linki prowadzące do fałszywej strony internetowej, na której znajduje się formularz logowania. Oszuści wykorzystują go do wyłudzania danych logowania do bankowości internetowej.

Posiadając takie dane oszuści mogą z łatwością włamać się na konto ofiary i wykraść jej środki finansowe. W tym przypadku celem są klienci Pekao, jednak istnieje ryzyko, że podobne oszustwa mogą być skierowane również do użytkowników innych banków.

Jeśli użytkownik przeglądający Facebooka nie zauważy, że dany post jest fałszywy, klikając w link prowadzący do „pobrania aplikacji”, trafi na spreparowaną stronę logowania do Pekao24, który do złudzenia przypomina oficjalną witrynę banku. Zdradzić oszustwo może jednak nietypowy adres URL, który wskazuje, że strona i jej domena nie mają nic wspólnego z bankiem. Ponadto należy pamiętać, że bank nie wymaga podania pełnego hasła do bankowości internetowej, a jedynie o wybrane znaki kombinacji, podczas gdy wybrane symbole są maskowane i losowo wybierane przy każdym logowaniu. Apeluje się zatem o zachowanie ostrożności wobec wszelkich reklam tego typu, szczególnie gdy oferują one łatwe uzyskanie jakiś dóbr – „prezenty”, „nagrody” lub „korzyści finansowe”. Takie najlepiej od razu uznać za fałszywe. Uwaga!

Cyberprzestępcy zamieszczają fałszywe reklamy na portalu @facebook, w których oferują możliwość otrzymania karty paliwowej. W tym przypadku oszuści podszywają się pod @BankPekaoSA oraz @ORLEN_Group. Reklamy prowadzą do stron przypominających sklep #Google Play. Po… pic.twitter.com/jfNZ4iQzPY — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) February 17, 2025

