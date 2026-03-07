Masz mieszkanie lub dom? Urząd czeka na pieniądze do 15 marca. Spóźnienie może kosztować fortunę
Miliony właścicieli mieszkań i domów w Polsce muszą pilnować ważnej daty. Do 15 marca należy zapłacić pierwszą ratę podatku od nieruchomości. Jeśli ktoś zapomni o tej opłacie, może narazić się na odsetki, a w skrajnych przypadkach nawet na bardzo wysoką grzywnę.
Eksperci ostrzegają: wielu właścicieli nieruchomości ignoruje tę datę, bo pismo z urzędu potrafi zginąć wśród innych listów.
Pierwsza rata podatku do 15 marca
Podatek od nieruchomości dotyczy nie tylko właścicieli domów jednorodzinnych. Obowiązek zapłaty obejmuje także osoby posiadające mieszkania w blokach.
Na początku roku samorządy wysyłają decyzje podatkowe, w których wskazana jest dokładna kwota do zapłaty. Dokument trafia do skrzynek pocztowych jako tzw. nakaz płatniczy.
Jeśli roczna kwota podatku jest wyższa niż 100 zł, można ją rozłożyć na cztery raty. Terminy płatności są wtedy następujące:
15 marca
15 maja
15 września
15 listopada
Jeżeli roczny podatek nie przekracza 100 zł, trzeba zapłacić całość od razu.
Co jeśli nie dostałeś decyzji z urzędu
Zdarza się, że decyzja podatkowa dociera do właściciela nieruchomości później. W takiej sytuacji prawo przewiduje dodatkowy czas na zapłatę.
Właściciel ma 14 dni od momentu odebrania decyzji, aby uregulować należność. Nawet jeśli dokument trafi do niego po 15 marca, termin liczony jest od dnia doręczenia.
To jednak nie oznacza, że można całkowicie zignorować sprawę.
Spóźnienie może oznaczać kłopoty
Jeżeli podatnik nie zapłaci podatku w terminie, urząd naliczy odsetki za zwłokę. W przypadku długotrwałego unikania płatności sprawa może trafić do egzekucji administracyjnej.
Przepisy przewidują również możliwość nałożenia grzywny, która w skrajnych sytuacjach może sięgnąć nawet 64 tysięcy złotych.
Dlatego urzędnicy przypominają, by nie odkładać płatności na ostatnią chwilę.
Ile wynosi podatek od nieruchomości
Wysokość podatku ustalają gminy, ale nie mogą przekroczyć maksymalnych stawek określonych przez Ministerstwo Finansów.
W 2026 roku maksymalne stawki wynoszą m.in.:
-
budynki mieszkalne: do 1,25 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej
-
budynki związane z działalnością gospodarczą: do 35,53 zł za metr kwadratowy
-
pozostałe budynki: do 12 zł za metr kwadratowy
W przypadku gruntów stawki zależą od ich przeznaczenia i mogą wynosić od kilkudziesięciu groszy do kilku złotych za metr kwadratowy.
Kto musi płacić podatek
Podatek od nieruchomości płacą przede wszystkim:
-
właściciele domów i mieszkań
-
użytkownicy wieczyści gruntów
-
osoby posiadające nieruchomości należące do państwa lub samorządu
Najemcy mieszkań nie muszą opłacać tego podatku, ponieważ obowiązek spoczywa na właścicielu lokalu.
Co to oznacza dla właścicieli nieruchomości
15 marca to jedna z najważniejszych dat w kalendarzu podatkowym dla właścicieli nieruchomości. Jeśli ktoś posiada mieszkanie lub dom, powinien sprawdzić, czy otrzymał decyzję podatkową i czy opłata została już uregulowana.
W przeciwnym razie niewielka opłata może szybko zamienić się w znacznie wyższy rachunek z odsetkami i dodatkowymi karami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.