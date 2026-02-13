Masz mieszkanie? Możesz dostać 400 zł dodatku. Trzy warunki decydują
W 2026 roku można otrzymać nawet 400 zł bezzwrotnego dodatku na mieszkanie, który realnie obniża koszty czynszu i opłat. Świadczenie wypłacane przez gminę przysługuje jednak tylko osobom spełniającym trzy konkretne warunki – a wielu uprawnionych wciąż nie wie, że może z niego skorzystać.
Nawet 400 zł bezzwrotnego dodatku na mieszkanie w 2026 roku. Trzeba spełnić trzy warunki
Rosnące czynsze i opłaty za media coraz mocniej obciążają domowe budżety. W 2026 roku część wydatków można jednak ograniczyć dzięki dodatkowi mieszkaniowemu, czyli bezzwrotnemu wsparciu wypłacanemu przez gminy. Choć świadczenie funkcjonuje od lat, wciąż niewiele osób wie, że może otrzymać nawet 400 zł miesięcznie. Kluczowe są trzy warunki: tytuł prawny do lokalu, dochód oraz metraż mieszkania.
Dodatek mieszkaniowy 2026. Kto może skorzystać ze wsparcia
Dodatek mieszkaniowy to pomoc finansowa przyznawana na okres sześciu miesięcy. Mogą się o nią ubiegać nie tylko najemcy, ale także:
– właściciele mieszkań i domów jednorodzinnych,
– osoby ze spółdzielczym prawem do lokalu (lokatorskim lub własnościowym),
– najemcy i podnajemcy posiadający ważną umowę,
– osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego, jeśli oczekują na przydział lokalu socjalnego lub zamiennego i mają orzeczenie sądu.
Sam fakt zamieszkiwania w lokalu nie wystarczy. O przyznaniu dodatku decydują jeszcze dochody oraz powierzchnia mieszkania.
Limity dochodowe w 2026 roku. Tu wiele osób może się zdziwić
W 2026 roku obowiązują progi dochodowe powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem. Wynoszą one:
– 3272,69 zł netto miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym,
– 2454,52 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Ważna jest zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że niewielkie przekroczenie limitu nie zamyka drogi do świadczenia. W takiej sytuacji dodatek zostanie jedynie pomniejszony o kwotę nadwyżki.
Metraż mieszkania. Obowiązują konkretne limity
Drugim istotnym kryterium jest powierzchnia lokalu. W 2026 roku normatywny metraż wynosi:
– 35 m² dla jednej osoby,
– 40 m² dla dwóch osób,
– 45 m² dla trzech osób,
– 55 m² dla czterech osób,
– 65 m² dla pięciu osób.
Dopuszczalne jest przekroczenie normy o 30 proc.. W przypadku osoby z niepełnosprawnością wymagającej osobnego pokoju lub poruszającej się na wózku limit zwiększa się o 15 m².
Nawet 400 zł miesięcznie. Tyle można dostać w 2026 roku
Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów, liczby domowników i kosztów utrzymania lokalu. W 2026 roku świadczenie wynosi zazwyczaj od około 250 do 400 zł miesięcznie.
Dodatek przyznawany jest na sześć miesięcy, co oznacza, że łącznie wsparcie może sięgnąć nawet 2400 zł. Po tym okresie można ponownie złożyć wniosek, jeśli sytuacja finansowa nie uległa poprawie.
Osoby, które nie mają centralnego ogrzewania, ciepłej wody z sieci lub gazu przewodowego, mogą dodatkowo otrzymać ryczałt na zakup opału.
Jak złożyć wniosek i jakie dokumenty są potrzebne
Wniosek o dodatek mieszkaniowy składa się w:
– urzędzie gminy,
– MOPS lub GOPS,
– za pośrednictwem poczty,
– przez pełnomocnika,
– w wielu gminach także elektronicznie przez ePUAP.
Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenia o dochodach z ostatnich trzech miesięcy, dokument potwierdzający metraż lokalu oraz rachunki za mieszkanie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Urząd ma 30 dni na wydanie decyzji.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Dodatek mieszkaniowy w 2026 roku może być realnym wsparciem dla osób, które odczuwają skutki rosnących kosztów utrzymania. Kluczowe są trzy warunki: odpowiedni dochód, metraż oraz tytuł prawny do lokalu. Przy obecnych cenach energii i czynszów nawet kilkaset złotych miesięcznie może znacząco odciążyć domowy budżet.
