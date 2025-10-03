Masz mieszkanie? Musisz to zrobić albo zapłacić gigantyczną karę
Od grudnia 2024 roku wszyscy właściciele mieszkań i domów muszą liczyć się z nowym obowiązkiem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło przepisy, które nakładają konieczność montażu czujników dymu oraz czujników tlenku węgla. Dla wielu osób oznacza to dodatkowy wydatek, ale urzędnicy nie mają wątpliwości – to inwestycja w bezpieczeństwo, która może uratować życie.
Koniec z dobrowolnością – to obowiązek prawny
Do tej pory instalacja czujników była zaleceniem, teraz to prawny wymóg. Wszystkie mieszkania i domy muszą zostać wyposażone w urządzenia ostrzegające przed dymem i czadem. Najkrótsze terminy dotyczą deweloperów – każde nowe mieszkanie oddawane do użytku po 23 grudnia 2024 roku musi posiadać czujniki. Właściciele mieszkań na wynajem krótkoterminowy, np. Airbnb, mają czas do czerwca 2026 roku, a wszyscy pozostali – do 1 stycznia 2030 roku.
Koszty i konsekwencje dla mieszkańców
Podstawowy czujnik dymu kosztuje od 50 do 200 zł, a czujnik czadu od 100 do 300 zł. W przypadku domu jednorodzinnego trzeba liczyć się z wydatkiem około 500–600 złotych. To jednak dopiero początek – urządzenia wymagają regularnej konserwacji, wymiany baterii, a po 8–10 latach całkowitej wymiany. Brak czujników może oznaczać poważne problemy: od mandatu, przez odmowę wypłaty odszkodowania, aż po odpowiedzialność karną w razie tragedii.
Alarmujące statystyki
Każdego roku w Polsce dochodzi do około 30 tysięcy pożarów w budynkach mieszkalnych. Ginie w nich kilkaset osób, a tysiące zostają rannych. W samym 2024 roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla życie straciły 43 osoby, a prawie 1200 zostało poszkodowanych. Dane pokazują, że aż 60% ofiar tzw. „cichego zabójcy” przebywało w mieszkaniach bez czujników.
Europa już dawno to wprowadziła
Polska dopiero nadrabia zaległości względem innych krajów UE. W Niemczech, Francji czy Austrii czujniki są obowiązkowe od lat i dzięki temu liczba ofiar pożarów oraz zatruć spadła nawet o połowę. W Wielkiej Brytanii śmiertelność w pożarach domowych jest kilkukrotnie niższa niż w Polsce właśnie dzięki powszechnym czujnikom.
Co zrobić, aby uniknąć kłopotów?
Specjaliści radzą, aby wybierać urządzenia posiadające polskie certyfikaty bezpieczeństwa i montować je zgodnie z zaleceniami – czujki dymu na sufitach, a czujki czadu na wysokości około 1,5 metra. Najtańsze modele z internetu mogą nie spełniać norm i dawać fałszywe alarmy. Dlatego lepiej zainwestować w sprawdzony sprzęt i w razie potrzeby skorzystać z pomocy fachowca.
Inwestycja, która ratuje życie
Choć obowiązek budzi kontrowersje z powodu kosztów, w praktyce to krok milowy dla bezpieczeństwa polskich rodzin. Czujnik za 200 zł może uratować życie całej rodziny i zapobiec tragedii. Wkrótce, tak jak dziś nikt nie wyobraża sobie jazdy samochodem bez pasów, tak samo nie będziemy sobie wyobrażać mieszkania bez czujników.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.