Masz mieszkanie na wynajem? Unia szykuje „cyfrowe okienko”, które prześwietli Twoje zyski.
Unia Europejska i polski rząd wypowiadają wojnę niekontrolowanemu najmowi mieszkań na doby. Nowe przepisy mają sprawić, że każda oferta w sieci będzie widoczna dla urzędników, co ukróci szarą strefę i uciążliwości dla sąsiadów. Jednak fakt, że proces ten jest niezwykle skomplikowany technologicznie, sprawia, że na pełne efekty poczekamy aż cztery lata. Sprawdź, co zmieni się dla właścicieli mieszkań i turystów oraz jak będzie działał nowy system cyfrowej rejestracji.
Jedno okienko dla całej Europy, fakty o systemie rejestracji
Kluczem do zmian jest wdrożenie tzw. Single Digital Entry Point, czyli jednego, cyfrowego punktu dostępu do danych. Będzie to ogólnokrajowa baza, do której platformy rezerwacyjne (takie jak Booking czy Airbnb) będą musiały przesyłać dane o wynajmowanych lokalach. Każdy właściciel otrzyma unikalny numer rejestracyjny, bez którego nie wystawi ogłoszenia w internecie. Fakt, że system ma być jednolity dla całej Wspólnoty, ma zapobiec ukrywaniu dochodów przed fiskusem (urzędem skarbowym).
|Etap zmian
|Co się wydarzy?
|Kiedy wejdzie w życie?
|Przyjęcie unijnego rozporządzenia
|Ustalenie wspólnych ram dla państw członkowskich
|Już zrealizowane
|Polska ustawa wdrażająca
|Prace legislacyjne w Ministerstwie Sportu i Turystyki
|2024 / 2025
|Budowa bazy danych
|Tworzenie systemów IT do wymiany danych z platformami
|2025 – 2026
|Pełna operacyjność
|Koniec okresu przejściowego i obowiązkowe numery
|Za ok. 4 lata
Co te zmiany oznaczają w praktyce?Eksperci wskazują, że nowe prawo ma rozwiązać trzy główne problemy polskiego rynku:
- Weryfikacja legalności: Gminy będą mogły sprawdzić, czy dany lokal spełnia wymogi bezpieczeństwa i czy w ogóle może być wynajmowany turystom.
- Podatki pod kontrolą: Urząd skarbowy otrzyma automatyczny raport o tym, ile nocy i za jaką kwotę wynajęto dane mieszkanie.
- Ochrona mieszkańców: Łatwiejsza identyfikacja właściciela w przypadku zakłócania ciszy nocnej przez turystów w bloku.
Fakty o długim czekaniu: Dlaczego aż cztery lata?
Fakt, że zmiany potrwają tak długo, wynika z ogromnej skali przedsięwzięcia. Ministerstwo musi stworzyć infrastrukturę cyfrową, która „dogada się” z systemami globalnych gigantów technologicznych. Statystyka pokazuje, że obecnie w Polsce tysiące lokali działa bez żadnego zgłoszenia do ewidencji gminnej. Dane rynkowe sugerują, że wprowadzenie numerów rejestracyjnych może doprowadzić do „oczyszczenia” rynku – część właścicieli, nie chcąc spełniać nowych wymogów, może wrócić do najmu długoterminowego (wynajmu dla lokatorów na miesiące lub lata).
W 2026 roku będziemy w samym środku cyfrowej rewolucji na rynku turystycznym. Dane są jasne: era anonimowego wynajmowania mieszkań na doby powoli dobiega końca. Statystyki z miast takich jak Barcelona czy Paryż pokazują, że ścisła rejestracja pomaga odzyskać mieszkania dla stałych mieszkańców i obniżyć presję na wzrost czynszów. Choć cztery lata to w świecie technologii wieczność, polski rząd przekonuje, że tak długi okres jest niezbędny, by system był szczelny i sprawiedliwy dla wszystkich graczy. Jeśli planujesz inwestycję w „mieszkanie na doby”, weź pod uwagę, że przejrzystość finansowa stanie się wkrótce Twoim nowym, ustawowym obowiązkiem.
