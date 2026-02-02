Masz mieszkanie? Od 20 maja grozi ci gigantyczna kara, jeśli nie zrobisz jednej rzeczy
Koniec z anonimowością i „dorabianiem na boku” bez wiedzy urzędu skarbowego. Właściciele mieszkań wynajmowanych na doby stają przed ścianą. Od 20 maja 2026 roku wchodzą w życie przepisy, które wywrócą ten biznes do góry nogami. Każdy lokal będzie musiał trafić do centralnego rejestru. Kto zlekceważy nowy obowiązek, może zapłacić karę, która zrujnuje roczny zysk z najmu – nawet 50 tysięcy złotych.
Koniec „szarej strefy”. Rejestr albo znikasz z sieci
Ministerstwo Sportu i Turystyki nie ukrywa, że celem nowych regulacji jest uszczelnienie rynku. Szacuje się, że obecnie nawet 35 procent najmu krótkoterminowego w Polsce odbywa się w „szarej strefie”. Właściciele omijają podatki i wymogi bezpieczeństwa, konkurując nieuczciwie z legalnie działającymi hotelami.
Od 20 maja 2026 roku to się skończy. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem, Polska musi uruchomić system teleinformatyczny do rejestracji każdego obiektu noclegowego – od luksusowego apartamentu po pokój gościnny w prywatnym domu. Po wpisie do bazy właściciel otrzyma unikalny numer identyfikacyjny. Bez niego działalność stanie się nielegalna.
Portale rezerwacyjne będą Cię pilnować
Nowe prawo uderza nie tylko w właścicieli, ale też w gigantów takich jak Booking.com czy Airbnb. Platformy te otrzymały zakaz publikowania ofert, które nie posiadają ważnego numeru z rejestru. Co więcej, portale będą miały obowiązek wyrywkowej weryfikacji, czy podane przez gospodarza dane są prawdziwe.
W praktyce oznacza to, że jeśli nie dopełnisz formalności, Twoja oferta zniknie z Internetu, a Ty stracisz dostęp do klientów. Organ nadzorczy będzie mógł nakazać platformie natychmiastowe usunięcie nielegalnego ogłoszenia.
50 tysięcy złotych kary. Drakońskie przepisy
Najbardziej bolesnym elementem nowej ustawy są sankcje finansowe. Wiceminister Ireneusz Raś zapowiedział, że za wynajmowanie lokalu bez wymaganego wpisu do rejestru grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości do 50 tysięcy złotych.
To kwota, która ma działać odstraszająco. Rząd liczy, że widmo tak wysokiej grzywny oraz skomplikowane formalności skłonią część właścicieli do rezygnacji z najmu krótkoterminowego na rzecz stabilnego wynajmu długoterminowego lub sprzedaży nieruchomości.
Rok 2029. Samorządy dostaną broń atomową
Rejestr to dopiero początek zmian. Ministerstwo planuje kolejny krok, który może całkowicie zmienić mapę turystyczną polskich miast. Od 1 stycznia 2029 roku samorządy mają otrzymać uprawnienia do wyznaczania stref, w których najem krótkoterminowy będzie całkowicie zakazany.
Oznacza to, że za trzy lata radni w Krakowie, Warszawie czy Sopocie będą mogli zdecydować, że w historycznym centrum czy na konkretnym osiedlu nie wolno wynajmować mieszkań turystom na doby. To odpowiedź na problem wyludniania się centrów miast i wzrostu cen nieruchomości dla stałych mieszkańców.
Co to oznacza dla Ciebie? Czas na kalkulację
Jeśli zarabiasz na wynajmie krótkoterminowym, najbliższe miesiące będą decydujące dla Twojego portfela.
- Zalegalizuj działalność: Jeśli do tej pory działałeś „na czarno”, masz czas do 20 maja, by wyjść z cienia. Ryzyko wpadki (dzięki cyfrowej wymianie danych między platformami a fiskusem) będzie ogromne.
- Zdobądź numer: Śledź komunikaty o uruchomieniu rejestru. Bez numeru ID Twoje konto na Bookingu czy Airbnb zostanie zablokowane.
- Rozważ zmianę modelu: Biorąc pod uwagę nadchodzące restrykcje i ryzyko zakazów strefowych w 2029 roku, warto przeliczyć, czy bezpieczniejszy i mniej stresujący nie będzie wynajem mieszkania na pokoje lub długi termin dla studentów czy pracowników.
Ważna informacja:
Obowiązek rejestracji wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1028. Przepisy wchodzą w życie 20 maja 2026 roku i dotyczą każdego, kto odpłatnie udostępnia miejsca noclegowe na krótki czas.
