Masz nieoczekiwane opłaty? Tak anulujesz niechcianą subskrypcję

25 stycznia 2026 17:38 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Wysokie rachunki za telefon coraz częściej wynikają z aktywacji płatnych usług premium, których użytkownicy nie zamawiali świadomie. Eksperci z zespołu CERT Orange wskazują, że za nieoczekiwanymi kosztami stoją nieuczciwi brokerzy usług, wykorzystujący pośpiech i stres internautów. Mechanizm ten opiera się na tzw. tunelowaniu poznawczym – w sytuacji presji czasu użytkownik przestaje analizować treść komunikatów i bezrefleksyjnie zatwierdza pojawiające się okienka

Fot. Pixabay

Zobacz również:

Jak dochodzi do nieświadomej aktywacji?

Najczęstszym scenariuszem jest odwiedzenie nieznanej strony internetowej, na której pojawia się prośba o podanie numeru telefonu lub kodu PIN wysłanego w wiadomości SMS. Tekst sugerujący, że jest to darmowa weryfikacja, często ukrywa informację o płatnej subskrypcji.

Warto podkreślić, że operatorzy komórkowi pełnią w tym procesie jedynie rolę pośredników płatności. Odpowiedzialność za treść reklam i sposób nakłaniania do zakupów spoczywa na zewnętrznych firmach, które lokują swoje oferty w popularnych serwisach internetowych.

Skuteczne metody rezygnacji

Najszybszym sposobem na przerwanie naliczania opłat jest odesłanie komendy blokującej. Zazwyczaj jest to wiadomość SMS o treści „STOP” wysłana na numer, z którego przychodzą powiadomienia o kosztach. Przed wysłaniem takiej wiadomości należy jednak upewnić się na stronie operatora, jaki jest dokładny koszt SMS-a dezaktywującego, aby uniknąć kolejnej jednorazowej opłaty.

Jeśli zauważysz na swoim rachunku podejrzane kwoty lub otrzymujesz płatne wiadomości SMS, wykonaj następujące kroki:

Zobacz również:

  • Sprawdź billing: Zaloguj się do panelu klienta u swojego operatora i sprawdź sekcję „usługi premium” lub „subskrypcje”, aby zidentyfikować źródło kosztów.

  • Wyślij SMS dezaktywujący: Wyślij komendę „STOP” na numer nadawcy (pamiętaj, aby wcześniej sprawdzić poprawną treść komendy dla danego serwisu na stronie operatora).

  • Zablokuj usługi premium: Skontaktuj się z infolinią lub skorzystaj z aplikacji mobilnej operatora, aby ustawić limit kwotowy na usługi premium na 0 zł. To najskuteczniejsza ochrona przed przyszłymi oszustwami.

  • Zachowaj czujność przy kodach PIN: Nigdy nie wpisuj na stronach internetowych kodów otrzymanych SMS-em, jeśli nie masz pewności, jakiej usługi dotyczą. Dokładnie czytaj treść otrzymanego SMS-a przed przepisaniem kodu.

  • Złóż reklamację: Jeśli uważasz, że zostałeś wprowadzony w błąd, złóż reklamację u swojego operatora. Choć jest on tylko pośrednikiem, może pomóc w procesie wyjaśniania sprawy z dostawcą usługi.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl