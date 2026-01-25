Masz nieoczekiwane opłaty? Tak anulujesz niechcianą subskrypcję
Wysokie rachunki za telefon coraz częściej wynikają z aktywacji płatnych usług premium, których użytkownicy nie zamawiali świadomie. Eksperci z zespołu CERT Orange wskazują, że za nieoczekiwanymi kosztami stoją nieuczciwi brokerzy usług, wykorzystujący pośpiech i stres internautów. Mechanizm ten opiera się na tzw. tunelowaniu poznawczym – w sytuacji presji czasu użytkownik przestaje analizować treść komunikatów i bezrefleksyjnie zatwierdza pojawiające się okienka
Jak dochodzi do nieświadomej aktywacji?
Najczęstszym scenariuszem jest odwiedzenie nieznanej strony internetowej, na której pojawia się prośba o podanie numeru telefonu lub kodu PIN wysłanego w wiadomości SMS. Tekst sugerujący, że jest to darmowa weryfikacja, często ukrywa informację o płatnej subskrypcji.
Warto podkreślić, że operatorzy komórkowi pełnią w tym procesie jedynie rolę pośredników płatności. Odpowiedzialność za treść reklam i sposób nakłaniania do zakupów spoczywa na zewnętrznych firmach, które lokują swoje oferty w popularnych serwisach internetowych.
Skuteczne metody rezygnacji
Najszybszym sposobem na przerwanie naliczania opłat jest odesłanie komendy blokującej. Zazwyczaj jest to wiadomość SMS o treści „STOP” wysłana na numer, z którego przychodzą powiadomienia o kosztach. Przed wysłaniem takiej wiadomości należy jednak upewnić się na stronie operatora, jaki jest dokładny koszt SMS-a dezaktywującego, aby uniknąć kolejnej jednorazowej opłaty.
Jeśli zauważysz na swoim rachunku podejrzane kwoty lub otrzymujesz płatne wiadomości SMS, wykonaj następujące kroki:
-
Sprawdź billing: Zaloguj się do panelu klienta u swojego operatora i sprawdź sekcję „usługi premium” lub „subskrypcje”, aby zidentyfikować źródło kosztów.
-
Wyślij SMS dezaktywujący: Wyślij komendę „STOP” na numer nadawcy (pamiętaj, aby wcześniej sprawdzić poprawną treść komendy dla danego serwisu na stronie operatora).
-
Zablokuj usługi premium: Skontaktuj się z infolinią lub skorzystaj z aplikacji mobilnej operatora, aby ustawić limit kwotowy na usługi premium na 0 zł. To najskuteczniejsza ochrona przed przyszłymi oszustwami.
-
Zachowaj czujność przy kodach PIN: Nigdy nie wpisuj na stronach internetowych kodów otrzymanych SMS-em, jeśli nie masz pewności, jakiej usługi dotyczą. Dokładnie czytaj treść otrzymanego SMS-a przed przepisaniem kodu.
-
Złóż reklamację: Jeśli uważasz, że zostałeś wprowadzony w błąd, złóż reklamację u swojego operatora. Choć jest on tylko pośrednikiem, może pomóc w procesie wyjaśniania sprawy z dostawcą usługi.
