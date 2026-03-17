Masz odziedziczyć majątek? Ta zmiana wszystko upraszcza. Weszły nowe przepisy

Nowe zasady dziedziczenia nieruchomości od 17 marca. Notariusz przejmie część obowiązków
Od 17 marca 2026 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące dziedziczenia nieruchomości. Zmiany upraszczają procedury i ograniczają konieczność samodzielnego załatwiania formalności w sądach. Kluczową rolę w procesie przejmują notariusze, którzy mogą szybciej doprowadzić do wpisu nowego właściciela w księdze wieczystej.
Co się zmienia?
Nowelizacja Prawa o notariacie wprowadza rozwiązanie, które umożliwia załatwienie większości formalności związanych z dziedziczeniem podczas wizyty w kancelarii notarialnej. Notariusz sporządzający akt poświadczenia dziedziczenia zyskuje możliwość przygotowania i wysłania wniosku o wpis prawa własności do księgi wieczystej.
Dokument trafia bezpośrednio do właściwego sądu w formie elektronicznej. Oznacza to, że spadkobierca nie musi już samodzielnie wypełniać formularzy ani składać ich w sądzie.
Jak było wcześniej?
Dotychczas proces dziedziczenia nieruchomości był bardziej złożony. Po uzyskaniu aktu notarialnego lub postanowienia sądu konieczne było samodzielne złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej.
W praktyce oznaczało to konieczność wypełniania formularza KW-WPIS oraz osobistego złożenia dokumentów w sądzie. W wielu przypadkach prowadziło to do błędów formalnych i wydłużenia całego procesu.
Dodatkowym problemem były opóźnienia w sądach. W dużych miastach czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej wynosił od kilku do nawet kilkunastu miesięcy.
Dlaczego zmiana była potrzebna?
Dziedziczenie nieruchomości to zjawisko powszechne. W Polsce ponad 80 proc. osób mieszka we własnych lokalach, a przekazywanie majątku między pokoleniami obejmuje setki tysięcy spraw rocznie.
Dotychczasowy system nie nadążał za skalą tych procesów. Zatory w wydziałach wieczystoksięgowych utrudniały sprzedaż mieszkań, zaciąganie kredytów czy przeprowadzanie remontów.
Nowe przepisy mają usprawnić obieg spraw i ograniczyć obciążenie sądów.
Jak wygląda procedura teraz?
W praktyce spadkobierca może załatwić kluczowe formalności podczas jednej wizyty u notariusza. To właśnie notariusz przygotowuje wniosek o wpis do księgi wieczystej i przekazuje go do sądu.
Choć w niektórych przypadkach mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty lub kolejne wizyty, cały proces ma być znacznie prostszy niż wcześniej.
Co to oznacza dla właścicieli nieruchomości?
Zmiany mają bezpośredni wpływ na osoby dziedziczące mieszkania lub domy. Skrócenie procedur oznacza szybsze uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.
To istotne m.in. przy sprzedaży lokalu lub ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Aktualny wpis w księdze wieczystej zwiększa bezpieczeństwo transakcji i ogranicza ryzyko sporów prawnych.
Nowe przepisy powinny również odciążyć sądy, co może przełożyć się na sprawniejsze rozpatrywanie innych spraw.
