Masz ogrodzenie? Sprawdź to, zanim będzie za późno. Możesz stracić część działki
Źle ustawiony płot może mieć poważne konsekwencje dla właściciela działki. Jeśli przez lata nie reaguje na zajęcie fragmentu gruntu przez sąsiada, może go bezpowrotnie stracić. Sąd Najwyższy ostrzega, że w takich sytuacjach kluczowe znaczenie ma faktyczne użytkowanie terenu, a nie tylko zapisy w dokumentach.
Co się zmienia?
Kluczowe znaczenie ma nie tylko to, co wynika z dokumentów, ale także rzeczywisty sposób korzystania z gruntu. Nawet jeśli działka formalnie należy do jednej osoby, wieloletnie użytkowanie jej części przez sąsiada może doprowadzić do zmiany własności. W praktyce oznacza to, że granice działki mogą „przesunąć się” w wyniku utrwalonego stanu faktycznego, np. poprzez ustawienie płotu.
Fakty i tło sprawy
Zasiedzenie to legalny sposób nabycia własności nieruchomości przez jej długotrwałe i nieprzerwane posiadanie. Przepisy Kodeksu cywilnego dopuszczają taką możliwość, jeśli spełnione są określone warunki. Aby doszło do zasiedzenia, osoba korzystająca z nieruchomości musi być tzw. posiadaczem samoistnym. Oznacza to, że zachowuje się jak właściciel – np. ogrodziła teren, uprawia ziemię, wykonuje prace czy ponosi opłaty.
Istotny jest także czas. W przypadku dobrej wiary, czyli przekonania, że nieruchomość została nabyta legalnie, okres zasiedzenia wynosi 20 lat. Jeśli użytkownik wie, że nie jest właścicielem, czas ten wydłuża się do 30 lat.
Jak można stracić część działki?
Najczęściej problem zaczyna się od niewielkiego przesunięcia ogrodzenia. Jeśli właściciel przez lata nie reaguje, a sąsiad korzysta z tego fragmentu jak ze swojego, może dojść do zasiedzenia. Sąd Najwyższy podkreśla, że w takich sprawach kluczowy jest stan faktyczny, a nie tylko zapisy w księgach wieczystych czy mapach. Oznacza to, że nawet formalne dokumenty nie zawsze chronią przed utratą części gruntu.
W efekcie wieloletnie ogrodzenie może stać się faktyczną granicą działki.
Kiedy dochodzi do zasiedzenia?
Aby sąd potwierdził zasiedzenie, konieczne jest udowodnienie:
- nieprzerwanego użytkowania nieruchomości,
- traktowania jej jak własnej,
- odpowiednio długiego okresu posiadania.
Dowodami mogą być m.in. zeznania świadków, dokumenty, potwierdzenia opłat czy zdjęcia.
Postępowanie kończy się orzeczeniem sądu, które stanowi podstawę do wpisania nowego właściciela do księgi wieczystej.
Czy można się bronić?
Tak, ale kluczowa jest reakcja właściciela. Najważniejsze jest regularne sprawdzanie granic działki i reagowanie na nieprawidłowości.
W praktyce można:
- zweryfikować przebieg granic w dokumentach,
- zlecić ich ustalenie,
- wystąpić o rozgraniczenie działki,
- żądać przesunięcia ogrodzenia.
Podjęcie takich działań przerywa bieg zasiedzenia.
Czy przysługuje odszkodowanie?
Nie. Po stwierdzeniu zasiedzenia poprzedni właściciel traci prawa do nieruchomości bez żadnej rekompensaty finansowej. To oznacza, że nawet brak świadomości o użytkowaniu gruntu przez sąsiada nie chroni przed utratą części działki.
Co to oznacza dla właścicieli?
Najważniejsza jest kontrola stanu faktycznego nieruchomości. Sam wpis w księdze wieczystej nie gwarantuje pełnej ochrony, jeśli przez lata nie jest on egzekwowany w praktyce. Brak reakcji może prowadzić do sytuacji, w której granice działki ulegną zmianie bez formalnej zgody właściciela.
Zasiedzenie to legalny mechanizm, który może prowadzić do utraty części nieruchomości. Kluczowe znaczenie ma czas, sposób użytkowania gruntu oraz brak reakcji właściciela.
Dlatego właściciele działek powinni regularnie sprawdzać granice i reagować na wszelkie nieprawidłowości, zanim będzie za późno.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.