Masz ogrzewanie z sieci? Możesz dostać nawet 3500 zł dopłaty. Trzeba się spieszyć
Od 1 lipca 2026 r. rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy dla gospodarstw korzystających z ciepła systemowego. W zależności od wysokości taryfy i dochodów można otrzymać od 1000 zł do nawet 3500 zł dopłaty do ogrzewania. Wnioski będzie można składać tylko do końca sierpnia, a w wielu przypadkach potrzebne będzie dodatkowe zaświadczenie od spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.
Już od 1 lipca 2026 r. część gospodarstw domowych będzie mogła ubiegać się o specjalny bon ciepłowniczy. Jednorazowe wsparcie wyniesie od 1000 zł do nawet 3500 zł i ma pomóc rodzinom, które korzystają z ciepła systemowego oraz mierzą się z wysokimi rachunkami za ogrzewanie. Kluczowe znaczenie będą miały dochody oraz cena ciepła obowiązująca w danej taryfie.
Wnioski będzie można składać tylko przez dwa miesiące – do końca sierpnia 2026 r.
Bon ciepłowniczy dla gospodarstw korzystających z sieci
Nowe świadczenie skierowane jest do osób ogrzewających mieszkania lub domy za pomocą sieci ciepłowniczej.
Program obejmuje gospodarstwa korzystające z tzw. ciepła systemowego.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest cena ciepła przekraczająca 170 zł netto za GJ.
To właśnie od wysokości taryfy zależeć będzie końcowa kwota dopłaty.
Ile można dostać? Nawet 3500 zł wsparcia
Rząd przewidział trzy poziomy świadczenia.
- 1000 zł – gdy cena ciepła wynosi od 170 do 200 zł za GJ,
- 2000 zł – gdy taryfa przekracza 200 zł, ale nie więcej niż 230 zł za GJ,
- 3500 zł – gdy cena ciepła przekracza 230 zł za GJ.
Najwyższe dopłaty mogą trafić do mieszkańców dużych miast, gdzie koszty ogrzewania systemowego należą do najwyższych w kraju.
Obowiązują limity dochodowe
Nie każdy będzie mógł otrzymać pełną kwotę świadczenia.
Program przewiduje limity dochodowe:
- 3272,69 zł netto miesięcznie – dla gospodarstwa jednoosobowego,
- 2454,52 zł netto na osobę – dla gospodarstw wieloosobowych.
Osoby przekraczające limit nadal mogą otrzymać wsparcie dzięki zasadzie „złotówka za złotówkę”.
Oznacza to, że bon zostanie odpowiednio pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu.
Minimalna wypłata wyniesie 20 zł.
Kiedy ruszy nabór wniosków?
Wnioski o bon ciepłowniczy będzie można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.
Pod jednym adresem będzie przysługiwał tylko jeden bon.
Jeżeli kilka osób z tego samego gospodarstwa złoży osobne wnioski, świadczenie otrzyma osoba, która zrobiła to jako pierwsza.
Jak złożyć wniosek?
Rząd przewidział kilka sposobów składania dokumentów.
Wniosek będzie można złożyć:
- przez internet – za pomocą mObywatela, ePUAP lub gov.pl,
- osobiście w urzędzie gminy, miasta lub ośrodku pomocy społecznej,
- listownie.
Większość osób będzie musiała dołączyć zaświadczenie od spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.
Dokument ma potwierdzać korzystanie z ciepła systemowego oraz wskazywać obowiązującą taryfę.
Wyjątek dotyczy osób posiadających indywidualną umowę z dostawcą ciepła.
Warszawa i duże miasta mogą skorzystać najbardziej
Największe zainteresowanie programem może pojawić się w dużych miastach, szczególnie w Warszawie, gdzie wielu mieszkańców korzysta z miejskich sieci ciepłowniczych.
To właśnie tam rachunki za ogrzewanie należą do najwyższych, a część taryf przekracza poziomy uprawniające do najwyższych dopłat.
Eksperci rynku energetycznego zwracają uwagę, że program ma częściowo złagodzić skutki wzrostu cen energii i kosztów ogrzewania.
Co to oznacza dla Ciebie? Warto sprawdzić taryfę i dochód
- Bon ciepłowniczy będzie można otrzymać od 1 lipca 2026 r.
- Dopłata wyniesie od 1000 zł do 3500 zł.
- Program obejmuje osoby korzystające z ciepła systemowego.
- Kluczowe znaczenie mają dochody oraz cena ciepła w taryfie.
- Wnioski będzie można składać tylko do 31 sierpnia.
