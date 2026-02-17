Masz okna na tę stronę? Możesz ubiegać się o spore pieniądze
Właściciele domów jednorodzinnych stoją przed wyjątkową szansą na zdobycie nawet 136 tys. zł dotacji na termomodernizację swojego lokum. Choć wymiana stolarki otworowej to jeden z najczęstszych elementów inwestycji, o ostatecznej wysokości wsparcia może przesądzić fakt, w którą stronę świata patrzą Twoje okna. Inżynierowie przeprowadzający obowiązkowe audyty energetyczne alarmują: budynek od strony północnej może tracić nawet dwukrotnie więcej ciepła niż od południowej, co ma bezpośrednie przełożenie na bilans oszczędności i kwotę przyznanego dofinansowania.
Od marca 2025 roku program „Czyste Powietrze” funkcjonuje w odświeżonej formule, która kładzie ogromny nacisk na rzetelność przygotowań. Aby zapobiec nadużyciom, wprowadzono wymóg posiadania nieruchomości przez minimum 3 lata oraz obowiązek wykonania profesjonalnego audytu energetycznego przed startem prac. System opiera się na trzech poziomach dofinansowania, gdzie najuboższe gospodarstwa domowe mogą liczyć na pokrycie nawet 100% kosztów inwestycji.
Audyt pod lupą: Dlaczego orientacja okien ma znaczenie?
Podczas wizji lokalnej certyfikowany audytor nie ogranicza się jedynie do zmierzenia powierzchni szyb. Każda tafla jest oceniana pod kątem zysków i strat energii w zależności od jej usytuowania.
Strona południowa: Okna umieszczone na tej elewacji działają zimą jak naturalne grzejniki dzięki promieniowaniu słonecznemu. Okno dachowe pod kątem $45$ stopni w okolicach Warszawy może przynieść zysk rzędu $381\text{ kWh}$ na metr kwadratowy szyby.Strona północna: To elewacja, która generuje wyłącznie straty.
To samo okno skierowane na północ dostarczy jedynie $162\text{ kWh}$, czyli o $57\%$ mniej energii słonecznej.Strony wschodnia i zachodnia: Osiągają wartości pośrednie (odpowiednio $267\text{ kWh}$ i $259\text{ kWh}$), ale wymagają uwagi ze względu na ryzyko letniego przegrzewania.Wpływ wiatru: Okna wychodzące na kierunki dominujących wiatrów (północny zachód) generują większe straty przez nieszczelności, co audytor uwzględnia w prognozie oszczędności.
Ile pieniędzy możesz dostać na nowe okna?
Program precyzyjnie określa limity cenowe oraz wymagania techniczne dla nowej stolarki. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_{w}$ nie może być wyższy niż $0,9\text{ W/(m²K)}$.
Dofinansowanie do samej stolarki wynosi do $1200\text{ zł}$ za metr kwadratowy netto. Dodatkowo program refinansuje koszt audytu energetycznego do kwoty $1200\text{ zł}$ netto.
Pułapki i ograniczenia: Kto nie dostanie dotacji?
Nowe zasady od marca 2025 roku znacząco uszczelniły system, wykluczając określone grupy inwestorów.
- Krótki staż własności: Osoby będące właścicielami krócej niż 3 lata (z wyjątkiem spadkobierców) nie mogą wnioskować o środki.
- Wybór urządzenia: Kotły gazowe i olejowe zostały całkowicie usunięte z programu; wspierane są wyłącznie urządzenia grzewcze z UE.
- Standard energetyczny: Jeśli dom po wymianie pieca nadal będzie zużywał powyżej $80\text{ kWh/(m²·rok)}$, dotacja na samo źródło ciepła zostanie odrzucona – konieczna jest pełna termomodernizacja.
- Zasada jednej dotacji: Od kwietnia 2024 roku obowiązuje limit: jedna dotacja na jedną osobę, niezależnie od liczby posiadanych domów.
W 2026 roku termomodernizacja staje się procesem znacznie bardziej poukładanym i bezpiecznym dla Twojego portfela. Już w pierwszym kwartale 2026 roku gminy mają zacząć wydawać bony na audyt energetyczny, co pozwoli Ci sfinansować ten dokument bez angażowania własnych środków na start.
Pamiętaj, że dotację z „Czystego Powietrza” możesz połączyć z ulgą termomodernizacyjną w PIT (limit 53 tys. zł), ale odliczeniu podlegają tylko te wydatki, których nie pokryło dofinansowanie. Przy wymianie okien dopilnuj, aby wykonawca zastosował tzw. „ciepły montaż” i wystawił fakturę z dokładnym opisem parametru $U_{w}$, co jest kluczowe dla sprawnego rozliczenia środków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.