Masz psa lub kota? Przygotuj się na nowe przepisy. Czipowanie nie będzie jedynym obowiązkiem.

7 maja 2026 18:01 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Senat przyjął ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPIK). Nowe przepisy wprowadzają system identyfikacji zwierząt domowych, nakładając na właścicieli obowiązek elektronicznego znakowania oraz rejestracji czworonogów w ogólnopolskiej bazie danych.

Fot. Pixabay

Ustawa o KROPIK ma na celu uporządkowanie kwestii własności i odpowiedzialności za zwierzęta towarzyszące. System będzie prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a dostęp do danych uzyskają lekarze weterynarii, służby mundurowe oraz organy gminne.

Obowiązki właścicieli i terminy

Wprowadzone przepisy określają jasne ramy czasowe oraz techniczne dla posiadaczy zwierząt:

  • Elektroniczne znakowanie: Właściciele psów i kotów są zobowiązani do oznakowania zwierzęcia mikroczipem. Zabieg ten musi zostać wykonany przez lekarza weterynarii.
  • Wpis do rejestru: Po wszczepieniu czipu dane zwierzęcia oraz jego właściciela muszą trafić do Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów.
  • Nowo urodzone zwierzęta: Ustawa nakłada obowiązek oznakowania psów i kotów urodzonych po wejściu w życie nowych przepisów przed ukończeniem określonego miesiąca życia lub przy okazji pierwszego obowiązkowego szczepienia.

Kary finansowe za brak rejestracji

Niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy będzie wiązało się z sankcjami. Właściciele, którzy nie oznakują swoich zwierząt lub nie zgłoszą ich do bazy KROPIK, muszą liczyć się z karami finansowymi. Grzywny będą nakładane w drodze mandatów karnych, co ma zapewnić skuteczność egzekwowania nowych przepisów.

Cele wprowadzenia Krajowego Rejestru

Wdrożenie systemu KROPIK ma rozwiązać kluczowe problemy związane z opieką nad zwierzętami w Polsce:

  • Walka z bezdomnością: Identyfikacja właściciela porzuconego zwierzęcia stanie się natychmiastowa, co ma ograniczyć liczbę psów i kotów trafiających do schronisk.
  • Odnajdywanie zagubionych zwierząt: Służby będą mogły szybko zidentyfikować właściciela odnalezionego czworonoga na podstawie danych zawartych w czipie.
  • Nadzór weterynaryjny: Rejestr ułatwi kontrolę nad szczepieniami oraz stanem zdrowotnym populacji psów i kotów w kraju.

Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Po jej ogłoszeniu zostanie wyznaczony termin, od którego przepisy o obowiązkowym znakowaniu zaczną obowiązywać wszystkich właścicieli.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie materiału serwisu Forsal.pl dotyczącego ustawy o KROPIK (07.05.2026).

