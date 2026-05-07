Masz psa lub kota? Przygotuj się na nowe przepisy. Czipowanie nie będzie jedynym obowiązkiem.
Senat przyjął ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPIK). Nowe przepisy wprowadzają system identyfikacji zwierząt domowych, nakładając na właścicieli obowiązek elektronicznego znakowania oraz rejestracji czworonogów w ogólnopolskiej bazie danych.
Ustawa o KROPIK ma na celu uporządkowanie kwestii własności i odpowiedzialności za zwierzęta towarzyszące. System będzie prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a dostęp do danych uzyskają lekarze weterynarii, służby mundurowe oraz organy gminne.
Obowiązki właścicieli i terminy
Wprowadzone przepisy określają jasne ramy czasowe oraz techniczne dla posiadaczy zwierząt:
- Elektroniczne znakowanie: Właściciele psów i kotów są zobowiązani do oznakowania zwierzęcia mikroczipem. Zabieg ten musi zostać wykonany przez lekarza weterynarii.
- Wpis do rejestru: Po wszczepieniu czipu dane zwierzęcia oraz jego właściciela muszą trafić do Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów.
- Nowo urodzone zwierzęta: Ustawa nakłada obowiązek oznakowania psów i kotów urodzonych po wejściu w życie nowych przepisów przed ukończeniem określonego miesiąca życia lub przy okazji pierwszego obowiązkowego szczepienia.
Kary finansowe za brak rejestracji
Niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy będzie wiązało się z sankcjami. Właściciele, którzy nie oznakują swoich zwierząt lub nie zgłoszą ich do bazy KROPIK, muszą liczyć się z karami finansowymi. Grzywny będą nakładane w drodze mandatów karnych, co ma zapewnić skuteczność egzekwowania nowych przepisów.
Cele wprowadzenia Krajowego Rejestru
Wdrożenie systemu KROPIK ma rozwiązać kluczowe problemy związane z opieką nad zwierzętami w Polsce:
- Walka z bezdomnością: Identyfikacja właściciela porzuconego zwierzęcia stanie się natychmiastowa, co ma ograniczyć liczbę psów i kotów trafiających do schronisk.
- Odnajdywanie zagubionych zwierząt: Służby będą mogły szybko zidentyfikować właściciela odnalezionego czworonoga na podstawie danych zawartych w czipie.
- Nadzór weterynaryjny: Rejestr ułatwi kontrolę nad szczepieniami oraz stanem zdrowotnym populacji psów i kotów w kraju.
Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Po jej ogłoszeniu zostanie wyznaczony termin, od którego przepisy o obowiązkowym znakowaniu zaczną obowiązywać wszystkich właścicieli.
Źródło: Opracowanie na podstawie materiału serwisu Forsal.pl dotyczącego ustawy o KROPIK (07.05.2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.