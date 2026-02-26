Masz psa lub kota? Szykuj się na poważne wydatki
Rząd szykuje jedną z największych zmian w systemie opieki nad zwierzętami w Polsce. Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, czyli KROPiK, zakłada obowiązkowe czipowanie i rejestrację milionów zwierząt. Dla właścicieli oznacza to nowe formalności i konkretne koszty. Brak dopełnienia obowiązku może skończyć się sankcjami.
Co się zmienia
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało przepisy, które wprowadzą powszechny system identyfikacji psów w całym kraju. Każdy pies będzie musiał zostać oznakowany mikroczipem i wpisany do centralnego rejestru.
W przypadku kotów obowiązek obejmie zwierzęta przebywające w schroniskach oraz te wprowadzane do obrotu, czyli przede wszystkim z hodowli i przy zmianie właściciela. Pozostałe koty będzie można zarejestrować dobrowolnie.
Nowy system ma pozwolić jednoznacznie powiązać zwierzę z jego opiekunem. W bazie znajdą się dane właściciela, w tym numer PESEL, adres i telefon kontaktowy, a także informacje o zwierzęciu, takie jak rasa, płeć, umaszczenie czy data urodzenia. Możliwe będzie również zgłoszenie zaginięcia pupila.
Dlaczego rząd wprowadza obowiązek
Samorządy od lat alarmują, że koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami rosną w szybkim tempie. Wydatki gmin na programy związane z bezdomnością zwierząt wzrosły z 125,8 mln zł w 2012 roku do 347,3 mln zł w 2023 roku. To niemal trzykrotny wzrost w ciągu dekady.
Skala problemu jest ogromna. Według analiz rynkowych niemal połowa gospodarstw domowych w Polsce ma psa, a ponad 40 procent posiada kota. Łączna populacja tych zwierząt szacowana jest na około 13,5 mln. Brak jednolitego systemu identyfikacji utrudnia szybkie ustalenie właściciela porzuconego zwierzęcia i obciąża budżety lokalne.
Terminy i koszty
Harmonogram przewiduje trzy lata na uruchomienie systemu oraz kolejne trzy lata na pełne wdrożenie obowiązku rejestracji.
Właściciel psa będzie musiał dopełnić formalności najpóźniej przy pierwszym szczepieniu przeciwko wściekliźnie albo przed sprzedażą czy przekazaniem zwierzęcia innej osobie. Psy sprowadzone z zagranicy trzeba będzie zgłosić w ciągu 14 dni od wwozu do kraju.
Koszt wszczepienia mikroczipu ma wynieść maksymalnie 50 zł, a opłata za rejestrację w systemie kolejne 50 zł. Opłaty będą pobierane przez lekarzy weterynarii. Zwierzęta już zaczipowane zgodnie z normą ISO 11785 nie będą wymagały ponownego zabiegu, lecz jedynie wpisu do rejestru.
Co grozi za brak rejestracji
Projekt zakłada wprowadzenie konsekwencji dla osób, które nie wywiążą się z obowiązku. Szczegółowe sankcje mają zostać określone w ustawie wykonawczej, jednak rząd zapowiada realne narzędzia egzekwowania przepisów. Dostęp do rejestru otrzymają między innymi gminy, policja, straż miejska, Inspekcja Weterynaryjna, prokuratura i sądy.
System umożliwi także odnotowanie daty śmierci zwierzęcia. Dane będą przechowywane przez określony czas, a następnie usuwane zgodnie z ustawowymi zasadami.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli jesteś właścicielką psa, obowiązkowe czipowanie stanie się standardem. Warto już teraz sprawdzić, czy Twój pupil ma mikroczip zgodny z obowiązującą normą i czy dane w lokalnych bazach są aktualne.
W przypadku kotów sprawdź, czy nowe przepisy obejmą Twoją sytuację, zwłaszcza jeśli planujesz sprzedaż, adopcję lub zakup zwierzęcia z hodowli.
Nowe regulacje mają ograniczyć bezdomność zwierząt i uporządkować system identyfikacji, ale dla milionów rodzin oznaczają dodatkowy wydatek i obowiązek administracyjny.
Rząd przygotowuje reformę, która obejmie niemal połowę polskich domów. Obowiązkowe czipowanie psów i rejestracja w centralnym systemie staną się elementem codzienności właścicieli zwierząt. Warto już teraz śledzić prace legislacyjne i przygotować się na zmiany, zanim nowe przepisy wejdą w życie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.