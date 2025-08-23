Masz studnię na działce? Możesz dostać nawet 7,5 tys. zł kary!
Za wodę na własnej działce możesz zapłacić słoną karę – nawet 7,5 tys. zł. Wszystko przez brak pozwolenia wodnoprawnego, którego w niektórych przypadkach wymaga prawo. Inspektorzy Nadzoru Wodnego mogą skontrolować studnię bez zapowiedzi, a konsekwencje braku dokumentów bywają dotkliwe.
7,5 tys. zł kary za wodę na posesji. Kiedy potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne?
Właściciele działek ze studniami muszą uważać – brak pozwolenia wodnoprawnego może ich kosztować nawet 7,5 tys. zł. Inspektorzy Nadzoru Wodnego mają prawo przeprowadzić kontrolę bez zapowiedzi i sprawdzić, czy gospodarstwo spełnia wszystkie wymagania. Jak się okazuje, pozwolenie nie jest wymagane w każdej sytuacji, ale jego brak w określonych przypadkach może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi.
Kiedy potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne?
Pozwolenie jest obowiązkowe w dwóch przypadkach: gdy planowana studnia sięga głębiej niż 30 metrów lub gdy średni dzienny pobór wody przekracza 5 m³. Dokument wydawany jest przez Wody Polskie na okres do 30 lat, po czym wygasa i należy go odnowić. Brak ważnego pozwolenia oznacza ryzyko grzywny, a w skrajnych przypadkach także kary aresztu lub ograniczenia wolności.
Surowe kary i koszty legalizacji
Za korzystanie ze studni bez wymaganego pozwolenia grozi grzywna od 1 tys. do 7,5 tys. zł. Właściciele muszą też pamiętać, że koszt legalizacji nielegalnej studni jest znacznie wyższy niż uzyskanie pozwolenia – wynosi 6372,27 zł. Dla porównania standardowa opłata za wydanie pozwolenia to 318,60 zł.
Odszkodowanie w razie cofnięcia pozwolenia
Jeśli pozwolenie zostanie cofnięte z przyczyn „ważnych dla interesu społecznego lub gospodarczego”, właścicielowi przysługuje odszkodowanie. Wypłacają je Wody Polskie albo podmiot, który odniósł korzyści z cofnięcia decyzji.
Jak zdobyć pozwolenie?
Aby je uzyskać, trzeba złożyć wniosek do Wód Polskich wraz z odpowiednią dokumentacją, m.in. operatem wodnoprawnym, wypisem z katastru nieruchomości czy dokumentacją hydrogeologiczną w przypadku głębszych odwiertów. W jednej decyzji można uzyskać nawet kilka pozwoleń, co ułatwia formalności przy rozbudowanych inwestycjach.
