Masz szansę na dodatkowe 400 zł. Skarbówka zwraca podatek za „trzynastkę” i „czternastkę”, ale musisz spełnić ten warunek
Seniorze, sprawdź swoje roczne dochody, bo gra toczy się o spore pieniądze. Trwa gorący okres rozliczeń, a gra toczy się o zwrot podatku pobranego od 13. i 14. emerytury. Pieniądze nie trafią jednak do wszystkich. Kluczowy jest jeden limit kwotowy, którego przekroczenie zamyka drogę do odzyskania gotówki.
Wielu emerytów i rencistów nie zdaje sobie sprawy, że od ich dodatkowych świadczeń – trzynastej i czternastej emerytury – pobrano zaliczkę na podatek dochodowy, która w wielu przypadkach była niesłuszna. Teraz nadszedł czas, by upomnieć się o swoje. Zwrot przysługuje przede wszystkim osobom o niższych świadczeniach, u których wystąpiła nadpłata podatku.
Magiczna granica 30 tysięcy złotych
Urząd Skarbowy nie odda pieniędzy „z automatu” każdemu. Istnieje sztywne kryterium dochodowe. Zwrot podatku z 13. i 14. emerytury dedykowany jest tym seniorom, których łączny roczny dochód nie przekroczył kwoty 30 000 złotych.
To właśnie w tej grupie najczęściej dochodzi do sytuacji, w której pobrane zaliczki przewyższają faktyczne zobowiązanie podatkowe wobec państwa. Jeśli mieścisz się w tym limicie, masz dużą szansę na zastrzyk gotówki – nawet do 400 złotych.
Nie czekaj na listonosza, złóż deklarację
Aby pieniądze trafiły do Twojej kieszeni, musisz wykazać inicjatywę. Procedura wymaga złożenia rocznego zeznania podatkowego, najczęściej na formularzu PIT-37 lub PIT-36. Dopiero na podstawie wykazanych w nim dochodów, ulg oraz pobranych zaliczek, urzędnicy wyliczą dokładną kwotę nadpłaty. Po weryfikacji danych następuje decyzja o zwrocie.
Chcesz pieniądze szybciej? Zapomnij o papierze
Termin wypłaty środków zależy bezpośrednio od formy rozliczenia, którą wybierzesz. Różnica w czasie oczekiwania jest kolosalna:
- Rozliczenie elektroniczne (Twój e-PIT): To najszybsza ścieżka. Zwrot następuje w ciągu maksymalnie 45 dni od wysłania zeznania.
- Rozliczenie papierowe: Tradycyjna wizyta w urzędzie lub wysyłka pocztą oznacza, że na pieniądze poczekasz nawet do 3 miesięcy.
Co to oznacza dla Ciebie? Działaj sprytnie
Jeśli liczysz na dodatkowe środki w domowym budżecie, oto Twoja mapa drogowa:
- Podlicz rok: Upewnij się, że Twoje dochody brutto za ubiegły rok zamknęły się w kwocie 30 000 zł. To przepustka do zwrotu.
- Wybierz internet: Nie stój w kolejkach. Złożenie PIT online jest nie tylko bezpieczniejsze, ale gwarantuje, że przelew przyjdzie szybciej.
- Podaj numer konta: Jeśli Urząd Skarbowy zna Twój rachunek bankowy, pieniądze wpłyną bezpośrednio na niego. W przeciwnym razie będziesz musiał czekać na przekaz pocztowy, co dodatkowo wydłuży proces.
