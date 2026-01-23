Masz taki dowód osobisty? W 2026 roku traci ważność. Bank zablokuje konto, a policja wlepi mandat [DATA]
Rok 2026 to czas masowej wymiany dowodów osobistych. Ważność tracą miliony dokumentów wydanych w 2016 roku, kiedy Polacy masowo wymieniali stare, książeczkowe dowody lub te z pierwszych serii plastikowych. Jeśli przegapisz datę ważności choćby o jeden dzień, konsekwencje będą natychmiastowe i bolesne – od blokady środków w banku po mandat od policji.
Spójrz na datę, zanim będzie za późno
Dowód osobisty wydawany jest standardowo na 10 lat. Oznacza to, że osoby, które odbierały dokument w 2016 roku, muszą w 2026 roku złożyć wniosek o nowy.
Data ważności znajduje się w prawym dolnym rogu na awersie (przodzie) dokumentu.
Dlaczego to takie ważne? Nieważny dowód osobisty w systemach państwowych (Rejestr Dowodów Osobistych) widnieje jako dokument unieważniony.
Skutek: W momencie utraty ważności, Twoje konto bankowe może zostać częściowo lub całkowicie zablokowane. Banki mają obowiązek weryfikacji tożsamości klienta (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy). Jeśli system bankowy wykryje brak ważnego dokumentu, odetnie dostęp do bankowości internetowej i wypłat w oddziale.
5000 zł kary za brak dokumentu
Choć w Polsce nie ma obowiązku noszenia dowodu przy sobie, istnieje bezwzględny obowiązek jego posiadania. Ustawa o dowodach osobistych mówi jasno: kto uchyla się od obowiązku wymiany dokumentu, podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny.
Taryfikator problemów z nieważnym dowodem w 2026 roku:
|Sytuacja
|Konsekwencja / Kara
|Brak ważnego dowodu (kontrola policji)
|Mandat do 5000 zł (skierowanie do sądu)
|Wizyta w banku / logowanie do konta
|BLOKADA dostępu do pieniędzy
|Wyjazd za granicę (strefa Schengen)
|Zawrócenie z granicy / Mandat w euro
|Załatwienie sprawy u notariusza
|Odmowa wykonania czynności
|Odbiór listu poleconego na poczcie
|Odmowa wydania przesyłki
Wniosek złożysz w 5 minut, ale na plastik poczekasz
Urzędy ostrzegają: w 2026 roku kolejki mogą być dłuższe ze względu na kumulację wymian. Na wyrobienie nowego dowodu urzędnicy mają ustawowo 30 dni, ale w okresach wzmożonego ruchu czas ten może się wydłużyć.
Jak złożyć wniosek bez wychodzenia z domu?
Najszybszą drogą jest portal gov.pl. Potrzebujesz jedynie profilu zaufanego i aktualnego zdjęcia w formie cyfrowej.
Zaloguj się na stronie gov.pl.
Wybierz usługę „Uzyskaj dowód osobisty”.
-
Załącz zdjęcie i wypełnij formularz.
Wybierz urząd, w którym odbierzesz gotowy dokument (musisz tam iść osobiście, by złożyć odciski palców).
Usługa jest całkowicie bezpłatna. Pamiętaj, że wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem ważności obecnego dokumentu. Jeśli Twój dowód wygasa np. 15 marca 2026, wniosek powinieneś wysłać najpóźniej w połowie lutego.
Co z e-dowodem w aplikacji mObywatel?
To częsta pułapka. Wielu Polaków uważa, że mając aplikację mObywatel, nie potrzebują plastiku. To błąd. mDowód jest pełnoprawnym dokumentem w Polsce, ALE jego ważność jest ściśle powiązana z ważnością fizycznego dowodu osobistego lub certyfikatu w systemie. Ponadto, mDowodem nie posłużysz się przy przekraczaniu granicy ani przy wyrabianiu nowego „plastiku” w urzędzie.
