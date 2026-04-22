Masz taki płot przy domu? Od września 2026 możesz mieć problem
Wielu właścicieli domów nawet nie zdaje sobie sprawy, że ich ogrodzenie wkrótce może być niezgodne z prawem. Nowe przepisy, które wejdą w życie we wrześniu 2026 roku, zmieniają zasady gry i uderzą w popularne rozwiązania stosowane od lat.
Największe zaskoczenie? Niektóre typy ogrodzeń znikną bezpowrotnie, a ich budowa stanie się po prostu nielegalna.
Co dokładnie się zmienia?
Nowe regulacje wynikają z aktualizacji przepisów dotyczących warunków technicznych budynków. Obejmują one nie tylko same budynki, ale też ogrodzenia, bramy i furtki.
Zmiany mają wejść w życie 20 września 2026 roku i będą obowiązywać w całej Polsce, w tym w Warszawie, gdzie zabudowa jednorodzinna i osiedlowa jest bardzo intensywna.
Tego nie będzie już można zrobić. Lista zakazów
Najważniejsza zmiana dotyczy bezpieczeństwa. Nowe przepisy jasno wskazują, że ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi ani zwierząt.
W praktyce oznacza to zakaz stosowania:
– drutu kolczastego na niskiej wysokości
– ostrych zakończeń prętów i elementów metalowych
– tłuczonego szkła montowanego na ogrodzeniach
– innych niebezpiecznych zabezpieczeń do wysokości 2,2 m
To duża zmiana, bo wcześniej część takich rozwiązań była dopuszczalna przy spełnieniu określonych warunków.
Bramy i furtki też pod lupą
Nowe przepisy uderzą również w konstrukcję wejść na posesję. Od 2026 roku:
– brama i furtka nie będą mogły otwierać się na zewnątrz działki
– minimalna szerokość furtki wyniesie 0,9 m
– wejścia do budynków wielorodzinnych i publicznych muszą być dostosowane do osób z niepełnosprawnościami
W Warszawie, gdzie wiele osiedli powstaje szybko i masowo, oznacza to konieczność dokładnego sprawdzania projektów.
Czy trzeba wymieniać stary płot?
To kluczowe pytanie, które zadaje sobie dziś wielu właścicieli nieruchomości.
Dobra wiadomość: istniejące ogrodzenia nie będą musiały być automatycznie wymieniane.
Ale jest haczyk.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać w momencie:
– przebudowy ogrodzenia
– rozbudowy domu
– zmiany sposobu użytkowania działki
Wtedy trzeba będzie dostosować się do nowych zasad – przynajmniej w części objętej pracami.
Warszawa szczególnie narażona
W stolicy zmiany mogą być szczególnie odczuwalne. Wiele posesji ma ogrodzenia z ostrymi elementami lub rozwiązania stosowane „dla bezpieczeństwa”.
Po wejściu przepisów takie zabezpieczenia mogą stać się problemem przy każdej inwestycji, nawet drobnej modernizacji.
Co to oznacza dla Ciebie?
– od 20 września 2026 część ogrodzeń nie będzie mogła być budowana
– ostre elementy i drut kolczasty w wielu przypadkach będą zakazane
– nowe zasady obejmą też bramy i furtki
– stare ogrodzenia mogą zostać, ale tylko bez ingerencji
– każda przebudowa może wymusić dostosowanie do nowych przepisów
Podstawa prawna: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (planowane wejście w życie: 20 września 2026 r.).
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.