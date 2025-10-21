Masz taki tytuł przelewu? Skarbówka może zapukać w każdej chwili
Bank wstrzymał przelew 50 tys. zł z opisem „za koncert”. Choć pieniądze faktycznie dotyczyły wydarzenia muzycznego, nieprecyzyjny tytuł uruchomił alarm. Sprawa trafiła do fiskusa, a właściciel konta musiał wyjaśniać pochodzenie środków. To dobry przykład, że niewinny opis przelewu potrafi wywołać kontrolę — i to bez względu na kwotę.
Jak to działa: bank → GIIF → urząd skarbowy
Dzisiejsze systemy bankowe śledzą nie tylko sumy, ale też tytuły, rytm i schematy płatności. Gdy transakcja wygląda podejrzanie, bank raportuje ją do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Dopiero GIIF, po własnej analizie, przekazuje sprawę do urzędu skarbowego.
Automatycznie wyłapywane są m.in. płatności powyżej 15 tys. euro (ok. 65 tys. zł), ale niższe kwoty też trafiają pod lupę, jeśli są częste, mają identyczne opisy, brak danych nadawcy albo „dziwnie” zatytułowane.
Tytuły, które proszą się o kłopoty
Algorytmy nie lubią ogólników: „za usługi”, „rozliczenie”, „przelew”. Uwagę przyciągają też humorystyczne lub sensacyjne opisy („za ukrycie zwłok”, „proch”, „broń”) — takie przelewy bywają blokowane od ręki i zgłaszane służbom.
Problemem może być też nieadekwatność: np. „bilet do kina” przy kwocie 10 tys. zł. System zapyta: dlaczego tak drogo?
Darowizny 2025: wyższe limity, te same zasady
Wciąż obowiązuje sumowanie darowizn z 5 lat (2020–2024 + 2025). Progi wolne od podatku wynoszą:
- 36 120 zł – grupa I (najbliższa rodzina),
- 27 090 zł – grupa II (dalsza rodzina),
- 5 733 zł – grupa III (pozostali).
W tzw. grupie „zero” (małżonek, dzieci, rodzice, wnuki, dziadkowie, rodzeństwo, macocha, ojczym) można skorzystać z pełnego zwolnienia, również powyżej 36 120 zł, pod warunkiem zgłoszenia w terminie i przelewu na konto obdarowanego.
Jak poprawnie opisać darowiznę
Zamiast „pieniążki od mamy” wpisz: „Darowizna od matki Anny Kowalskiej dla córki”. Przy większych sumach dopisz cel („na zakup mieszkania”).
Pożyczki? Najlepiej umowa na piśmie i tytuł: „Pożyczka zgodnie z umową z dnia …”.
Kontrola może wrócić jak bumerang
Dane o „wrażliwych” przelewach przechowywane są do 5 lat. W tym czasie fiskus może porównać twoje wydatki z dochodami. Jeśli nie wykażesz źródła pieniędzy, zadziała podatek karny 75% nieujawnionych przychodów.
Nie zgłosiłeś darowizny ponad limit? Grozi 20% podatku od całej kwoty (nie tylko od nadwyżki) plus odpowiedzialność karna skarbowa.
Szybki poradnik: jak tytułować, by spać spokojnie
- Pisz jasno i konkretnie: „za projekt graficzny”, „naprawa samochodu”, „faktura nr…”.
- Darowizny opisuj wprost, z podaniem pokrewieństwa.
- Unikaj żartów i skrótów myślowych — algorytmy nie mają poczucia humoru.
- Dokumentuj większe transakcje: umowy, faktury, potwierdzenia przelewów.
- Sprawdzaj limity i pamiętaj o zgłoszeniach (SD-Z2 dla darowizn w rodzinie).
- Pożyczki – tylko z umową i czytelnym tytułem przelewu.
Wniosek? Każdy przelew zostawia cyfrowy ślad. Przejrzysty tytuł i komplet papierów są dziś najlepszą polisą — i kosztują dokładnie 0 zł.
