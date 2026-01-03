Masz taki wyłącznik? Od lipca 2026 r. grozi nawet rok więzienia
Od 1 lipca 2026 roku wchodzą w życie surowe przepisy dla kierowców zawodowych i firm transportowych. Za manipulacje przy tachografach grozić będzie kara więzienia, wysokie grzywny, a policja zyska prawo do przeszukiwania kierowców i eskortowania pojazdów do autoryzowanych serwisów.
Nowe prawo dla kierowców od 1 lipca 2026. Więzienie za manipulacje i nowe uprawnienia policji
Od 1 lipca 2026 roku wejdą w życie przepisy, które radykalnie zaostrzą odpowiedzialność kierowców zawodowych i firm transportowych za manipulacje przy tachografach. Nowe prawo przewiduje nie tylko znacznie wyższe kary finansowe, ale także możliwość kary więzienia oraz rozszerzone uprawnienia służb kontrolnych.
Co się zmieni od 1 lipca 2026 roku?
Nowelizacja przepisów zakłada zdecydowane zaostrzenie walki z nielegalnymi wyłącznikami i innymi urządzeniami służącymi do fałszowania zapisów tachografów. Od połowy 2026 roku korzystanie z takich rozwiązań będzie przestępstwem zagrożonym karą do 12 miesięcy pozbawienia wolności.
Odpowiedzialność karna obejmie nie tylko kierowców, ale również firmy transportowe oraz podmioty zajmujące się produkcją, dystrybucją i sprzedażą urządzeń umożliwiających manipulacje.
Nowe uprawnienia dla policji
Przepisy znacząco rozszerzają kompetencje policji podczas kontroli drogowych. Funkcjonariusze będą mogli nie tylko sprawdzić pojazd, ale również przeszukać kierowcę w celu znalezienia nielegalnych kart lub urządzeń.
Dodatkowo policja zyska prawo do eskortowania pojazdu do autoryzowanego serwisu tachografów. Tam urządzenie będzie mogło zostać szczegółowo sprawdzone pod kątem ingerencji w oprogramowanie lub instalację dodatkowych wyłączników.
Surowsze kary finansowe
Nowe prawo wprowadza także znaczne podwyżki grzywien. Za posługiwanie się kartą do tachografu uzyskaną na podstawie fałszywych danych kara wzrośnie do 20 tys. koron, co w przeliczeniu oznacza niemal 8 tys. zł. Sankcja ta zostanie zrównana z karą za korzystanie z cudzej karty kierowcy.
Wysokie grzywny mają dotyczyć również firm, które dopuściły się naruszeń systemowych lub organizacyjnych w zakresie czasu pracy kierowców.
Nie tylko wyłączniki. Zmiany uderzą w cały transport
Zaostrzenie przepisów dotyczących tachografów to tylko część zmian, które czekają branżę transportową w 2026 roku. Równolegle wejdą w życie podwyżki opłat drogowych, rozszerzenie systemu e-TOLL oraz nowa opłata emisyjna dla ciężarówek wyprodukowanych przed 2019 rokiem.
System e-TOLL obejmie kolejne setki kilometrów dróg, a stawki przejazdów wzrosną nawet o kilkadziesiąt procent. Dodatkowo starsze pojazdy ciężarowe zostaną objęte wyższymi opłatami emisyjnymi, co ma skłonić przewoźników do wymiany flot.
Kogo dotyczą nowe przepisy?
Nowe regulacje obejmą pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym ciężarówki, zespoły pojazdów oraz autobusy. Obowiązki i sankcje będą dotyczyć zarówno kierowców, jak i przedsiębiorców odpowiadających za organizację transportu.
Brak opłaty e-TOLL lub podanie nieprawidłowych danych nadal będzie skutkować karami od 250 do nawet 1,5 tys. zł za każde naruszenie.
Co to oznacza w praktyce?
Nowe przepisy oznaczają koniec pobłażliwości dla manipulacji w transporcie drogowym. Kontrole mają być częstsze i bardziej szczegółowe, a ryzyko odpowiedzialności karnej realne. Branża transportowa będzie musiała dostosować procedury, sprzęt i organizację pracy do nowych, znacznie ostrzejszych zasad.
Od 1 lipca 2026 roku za nielegalne wyłączniki i manipulacje przy tachografach grozić będzie nie tylko wysoka grzywna, ale także kara więzienia. Policja zyska nowe uprawnienia kontrolne, w tym możliwość eskortowania pojazdów do serwisów. Zmiany obejmą zarówno kierowców, jak i firmy transportowe i stanowią jeden z najbardziej restrykcyjnych pakietów regulacyjnych dla branży w ostatnich latach.
