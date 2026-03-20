Masz tam konto? Przygotuj gotówkę na weekend, banki zapowiedziały przerwy techniczne.
Uwaga na weekendowe zakupy! Największe banki w Polsce zapowiedziały pilne prace techniczne, które odetną miliony klientów od dostępu do kont i płatności mobilnych. Jeśli planujesz płacić BLIK-iem lub robić przelewy w nocy z soboty na niedzielę, możesz zderzyć się z blokadą systemu. Sprawdź godziny przerw w swoim banku.
Kogo dotkną utrudnienia? Harmonogram przerw
Prace serwisowe obejmą zarówno gigantów polskiego rynku, jak i mniejsze instytucje. W większości przypadków utrudnienia potrwają od późnych godzin wieczornych w sobotę do niedzielnego poranka. Najważniejsza informacja: w niektórych bankach nie tylko nie zalogujesz się do aplikacji, ale nie zapłacisz również kartą w sklepie ani nie wypłacisz gotówki z bankomatu.
|Nazwa Banku
|Czas trwania przerwy
|Co nie będzie działać?
|mBank
|Sobota 22:00 – Niedziela 06:00
|Aplikacja, BLIK, przelewy, karty
|PKO BP
|Niedziela 00:00 – 05:00
|Serwis iPKO, płatności internetowe
|ING Bank Śląski
|Sobota 23:30 – Niedziela 04:30
|BLIK, wpłatomaty, system Moje ING
|Santander
|Noc z soboty na niedzielę
|Bankowość mobilna i internetowa
- Wypłać niezbędną kwotę wcześniej, by uniknąć stresu przy kasie.
- Zrealizuj ważne przelewy do piątkowego popołudnia.
- Nie panikuj, jeśli nie widzisz poprawnego salda w niedzielę rano – systemy potrzebują czasu na „odświeżenie”.
Technologiczny wyścig zbrojeń, dlaczego banki „gaszą światło”?
Można by pomyśleć, że w 2026 roku, erze sztucznej inteligencji i błyskawicznych danych, systemy bankowe powinny działać bez przerwy jak perpetuum mobile. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. To, co my widzimy jako prostą ikonkę aplikacji, pod spodem jest gigantyczną architekturą, która musi być regularnie „łatana” przed coraz bardziej wyrafinowanymi cyberatakami. Weekendowe przerwy to nic innego jak niezbędny serwis silnika, który pracuje na najwyższych obrotach przez cały tydzień.
Często zapominamy, że polska bankowość jest jedną z najnowocześniejszych w Europie. Abyśmy mogli cieszyć się płatnościami zbliżeniowymi telefonem czy przelewami na numer telefonu, banki muszą integrować coraz to nowsze moduły bezpieczeństwa. Każda taka przerwa to walka z czasem, by w poniedziałek rano wszystko działało bez zarzutu. Choć dla nas to „tylko” niedziałający BLIK w sobotnią noc, dla informatyków to operacja na otwartym sercu systemu, od którego zależy płynność finansowa milionów Polaków. Warto więc wybaczyć im te kilka godzin „offline” w zamian dostajemy pewność, że nasze pieniądze są bezpieczne.
