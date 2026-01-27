Masz te lata urodzenia? ZUS wypłaci Ci spore wyrównanie. Nawet 1800 zł ekstra
Wiele osób sądzi, że raz wyliczona emerytura jest wartością stałą na całe życie. To błąd, który może kosztować utratę sporych pieniędzy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma mechanizmy pozwalające na ponowne przeliczenie świadczenia, co dla konkretnych roczników oznacza podwyżkę rzędu kilkuset złotych miesięcznie oraz jednorazowe wyrównanie.
Decyzja o przyznaniu emerytury nie musi być ostateczna. Przepisy dają furtkę do ponownego przeliczenia kapitału, co w wielu przypadkach kończy się korzystną zmianą na koncie seniora. Gra toczy się o stawkę od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie, a w specyficznych przypadkach o wypłatę zaległych środków.
Dla kogo wyższa emerytura? Dwie główne grupy
Największe szanse na podwyżkę mają seniorzy, którzy nie zaprzestali aktywności zawodowej. Osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal pracują i odprowadzają składki, stale powiększają swój kapitał w ZUS. System nie uwzględnia jednak tych wpłat automatycznie. Aby dodatkowe pieniądze trafiły do portfela, konieczne jest złożenie wniosku o doliczenie składek. Każdy taki ruch zwiększa podstawę obliczeniową.
Drugą grupę stanowią osoby, które uporządkowały swoje domowe archiwa. Często zdarza się, że po latach odnajdują się stare świadectwa pracy, paski wynagrodzeń czy dokumentacja z nieistniejących już zakładów pracy. Dostarczenie tych papierów do urzędu pozwala na ponowne przeliczenie stażu pracy i kapitału początkowego, co niemal zawsze skutkuje wzrostem świadczenia.
Naprawienie błędu „czerwcowego”. Zyskają konkretne roczniki
Najwięcej emocji budzi sprawa tak zwanych emerytur czerwcowych, przyznawanych w latach 2009–2019. Przez lata mechanizm waloryzacji był krzywdzący dla osób przechodzących na emeryturę w tym konkretnym miesiącu, obniżając ich świadczenia nawet o 300 zł. Po interwencji Trybunału Konstytucyjnego błąd ten jest naprawiany.
Zgodnie z nowymi regulacjami, osoby poszkodowane mogą liczyć na automatyczne przeliczenie. Szacunki wskazują, że na zmianach skorzysta około 100 tysięcy Polaków. Chodzi tu przede wszystkim o:
- Kobiety urodzone w latach 1954–1959.
- Mężczyzn z roczników 1949–1952 oraz rocznika 1954.
Dla tych grup przewidziano nie tylko podwyżkę bieżącego świadczenia (średnio o 160–230 zł), ale także wypłatę wyrównania. Zaległe pieniądze mają trafić na konta seniorów do końca marca 2026 roku. Jednorazowy przelew może wynieść nawet 1800 zł.
Mechanizm bezpieczny dla seniora
Warto wiedzieć, jak działa matematyka ZUS. Przy ponownym przeliczeniu sumowane są wszystkie składki (stare i nowe), a całość jest waloryzowana o wskaźniki inflacji i wzrostu płac. Tak uzyskany kapitał dzieli się przez statystyczną długość życia w momencie składania nowego wniosku. Ponieważ senior jest starszy niż w momencie pierwszej decyzji, dzielnik jest mniejszy, co matematycznie daje wyższy wynik miesięczny.
Urzędnicy zapewniają przy tym o jednej kluczowej zasadzie: nowa kwota nie może być niższa od dotychczasowej. Jeśli z wyliczeń wyjdzie wynik mniej korzystny, ZUS po prostu zachowa świadczenie na starym poziomie. Ryzyka więc nie ma.
Co to oznacza dla Ciebie? [PORADNIK]
Jeśli jesteś emerytem i zastanawiasz się, czy należą Ci się dodatkowe pieniądze, wykonaj następujące kroki:
1. Sprawdź swój rok urodzenia
Zweryfikuj, czy należysz do grupy „czerwcowej” (kobiety 1954–1959, mężczyźni 1949–1952 i 1954). Jeśli tak, upewnij się, czy ZUS przeliczył Twoje świadczenie z urzędu. Termin wypłaty wyrównań mija w marcu 2026 roku.
2. Przejrzyj szuflady
Jeśli pracowałeś przed 1999 rokiem, a Twój kapitał początkowy był wyliczany dawno temu, poszukaj starych dokumentów płacowych. Każdy „papier” potwierdzający zarobki może podnieść Twoją emeryturę.
3. Złóż wniosek, jeśli pracujesz
Jeśli dorabiasz na emeryturze, raz do roku (lub po zakończeniu pracy) złóż wniosek o doliczenie składek. Formularz nazywa się ZUS-ER-WPS. Możesz go wysłać przez platformę PUE ZUS, pocztą tradycyjną lub zanieść osobiście do placówki. To darmowa procedura, która może tylko pomóc.
