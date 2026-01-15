Masz telefon? Mogą zapłacić miliony Polaków. Poczta Polska żąda opłaty
Wiele wskazuje na to, że rok 2026 będzie ostatnim, w którym obowiązuje archaiczny system abonamentowy. Zanim jednak przepisy ulegną zmianie, Poczta Polska postanowiła uszczelnić pobór opłat. Zgodnie z nową interpretacją, brak telewizora w salonie nie zwalnia już z obowiązku płacenia. Wystarczy, że masz w kieszeni telefon z dostępem do sieci.
Do tej pory sprawa wydawała się prosta: nie masz telewizora ani radia, więc nie płacisz abonamentu RTV. W 2026 roku ta zasada przestaje działać w dotychczasowym rozumieniu. Instytucja odpowiedzialna za ściąganie należności rozszerzyła katalog urządzeń, które kwalifikują się jako odbiorniki. Na liście, obok tradycyjnych ekranów, znalazły się smartfony, tablety oraz laptopy.
Wyrok sądu zmienił zasady gry
Podstawą do tak radykalnej zmiany podejścia jest orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sędziowie uznali, że w świetle ustawy o opłatach abonamentowych, definicja odbiornika nie zależy od jego fizycznej konstrukcji, ale od możliwości technicznych.
Kluczowa jest zdolność urządzenia do odbioru sygnału. Skoro nowoczesne telefony i komputery pozwalają na oglądanie telewizji lub słuchanie radia (np. przez Internet), to w świetle przepisów stają się one odbiornikami RTV. Urzędnicy argumentują, że ich „główną bądź wyłączną funkcją” może być właśnie konsumpcja mediów, co zrównuje iPhone’a czy laptopa z klasycznym telewizorem.
Stawki w 2026 roku. Ile musisz zapłacić?
Mimo rządowych zapowiedzi o przejściu na finansowanie mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa (co ma nastąpić w przyszłym roku), obecnie opłaty wciąż są wymagane. Jeśli posiadasz sprzęt umożliwiający odbiór treści:
- 30,50 zł miesięcznie – to stawka za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego (czyli np. smartfona, który obsługuje wideo).
- 9,50 zł miesięcznie – tyle zapłacisz za samo radio.
Warto pamiętać, że przy opłaceniu abonamentu za kilka miesięcy z góry (np. za kwartał lub rok), stawki te są proporcjonalnie niższe.
Co to oznacza dla Ciebie? Telefon to wydatek
Nowa interpretacja przepisów może być szokiem dla wielu gospodarstw domowych. Oto co powinieneś wiedzieć:
- Brak telewizora to nie tarcza: Tłumaczenie kontrolerowi, że „wyrzuciłeś telewizor 5 lat temu”, może nie wystarczyć, jeśli na stole leży tablet lub służbowy laptop.
- Sprawdź zwolnienia: Emeryci po 75. roku życia, inwalidzi wojenni czy osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności nadal są zwolnieni z opłat. Warto zweryfikować, czy przysługuje Ci ulga.
- Ostatni rok presji? Wszystko wskazuje na to, że obecny system jest na wyczerpaniu. Jeśli jednak nie chcesz ryzykować kary (wynoszącej 30-krotność miesięcznej opłaty), uregulowanie należności w 2026 roku jest najbezpieczniejszym wyjściem prawnym.
