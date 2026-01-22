Masz telefon z Androidem? Eksperci ostrzegają przed nowym typem ataku na aplikacje bankowe
W 2026 roku cyberprzestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody, aby przejąć kontrolę nad oszczędnościami Polaków. Nowy wariant złośliwego oprogramowania na system Android potrafi ominąć dwuetapową weryfikację i ukryć swoją obecność przed większością standardowych antywirusów. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, by nie stracić pieniędzy.
Jak działa nowy mechanizm oszustwa?
W przeciwieństwie do starych metod, które wymagały kliknięcia w podejrzany link, nowe zagrożenie często ukrywa się w pozornie przydatnych aplikacjach, takich jak darmowe edytory zdjęć, latarki czy czytniki kodów QR. Po instalacji program prosi o dostęp do tzw. Usług Dostępności (Accessibility Services).
Gdy użytkownik wyrazi zgodę, aplikacja zyskuje możliwość „czytania” ekranu. W momencie logowania do banku, wirus nakłada niewidoczną warstwę na ekran telefonu, przechwytując login i hasło, a następnie samodzielnie zatwierdza przelewy wychodzące w tle, bez wiedzy właściciela urządzenia.
Lista uprawnień, które powinny wzbudzić Twój niepokój
Zanim zainstalujesz nową aplikację, sprawdź, jakich dostępów żąda. Złośliwe oprogramowanie często wymaga uprawnień, które nie są mu potrzebne do działania.
|Uprawnienie
|Dlaczego jest niebezpieczne?
|Usługi Dostępności
|Pozwala aplikacji na odczytywanie treści z ekranu i klikanie w przyciski.
|Dostęp do SMS
|Umożliwia przejęcie kodów autoryzacyjnych wysyłanych przez bank.
|Wyświetlanie nad innymi aplikacjami
|Pozwala na tworzenie fałszywych ekranów logowania (nakładek).
|Dostęp do powiadomień
|Umożliwia ukrycie alertów z banku o podejrzanych transakcjach.
5 zasad bezpiecznej bankowości mobilnej w 2026 roku
Aby zminimalizować ryzyko kradzieży środków, eksperci ds. bezpieczeństwa zalecają wdrożenie kilku prostych nawyków:
-
Instaluj tylko z Google Play: Unikaj pobierania plików instalacyjnych (APK) z nieznanych stron internetowych.
-
Weryfikuj uprawnienia: Regularnie sprawdzaj w ustawieniach telefonu, które aplikacje mają dostęp do „Usług Dostępności” i wyłącz te zbędne.
-
Używaj biometrii: Logowanie odciskiem palca lub skanem twarzy jest bezpieczniejsze niż wpisywanie kodu PIN, który może zostać przechwycony.
-
Aktualizuj system: Poprawki bezpieczeństwa Androida z 2026 roku zawierają najnowsze bazy sygnatur wirusów.
-
Ustaw limity: Zmniejsz limity przelewów dziennych w aplikacji bankowej do niezbędnego minimum.
Co to oznacza dla Ciebie?
Twoje bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od świadomości. Jeśli zauważysz, że telefon nagle zaczął szybciej się rozładowywać, mocno się nagrzewa lub aplikacja bankowa prosi o ponowne podanie danych, które zazwyczaj są zapamiętane – natychmiast przerwij operację. W takiej sytuacji najlepiej przywrócić telefon do ustawień fabrycznych i skontaktować się z infolinią swojego banku w celu zablokowania dostępu do konta.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.