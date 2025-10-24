Masz to w domu? Od stycznia będzie zakaz! Kto nie zdąży, zapłaci nawet 5000 zł
Od 1 stycznia 2026 roku w kilku województwach w życie wchodzi surowy zakaz korzystania ze starych pieców opalanych węglem i drewnem. Zakaz dotyczy tzw. „kopciuchów” – urządzeń bez klasy emisji, które od lat są głównym źródłem zimowych smogów w Polsce. Nowe przepisy to nie tylko wyzwanie, ale i szansa – kto się pospieszy, może liczyć na ogromne dofinansowanie. Kto przegapi termin, naraża się na kosztowne kary.
Dlaczego trzeba zlikwidować stare piece
Zakaz to element walki z zanieczyszczeniem powietrza, które w wielu regionach Polski przekracza dopuszczalne normy. Eksperci alarmują, że smog powstający w wyniku spalania węgla w przestarzałych kotłach skraca życie tysięcy Polaków rocznie. Stare piece emitują nie tylko pyły, ale także rakotwórcze substancje, które dostają się do płuc każdego z nas.
Zakazy wojewódzkie – gdzie obowiązują i od kiedy
Od stycznia 2026 r. surowe przepisy wejdą w życie w takich województwach jak:
- Podkarpackie – zakaz wszelkich pieców bez klasy emisji,
- Łódzkie – obowiązek stosowania filtrów w kotłach i kominkach sprzed 2018 r.,
- Świętokrzyskie – od lipca 2026 r. koniec z kotłami klasy 5 tam, gdzie jest dostęp do gazu lub sieci cieplnej.
W innych województwach – m.in. mazowieckim, małopolskim i śląskim – przepisy już obowiązują lub będą rozszerzane.
Zasady dotyczące konkretnych typów pieców
- Piece bez klasy (kopciuchy): zakaz w zależności od regionu – od 2024 do 2026 r.
- Kotły klasy 3 i 4: można ich używać tylko do końca 2027 roku.
- Kotły klasy 5: dozwolone do końca dekady, ale tylko tam, gdzie nie ma innego źródła ciepła.
Eksperci zachęcają do wcześniejszej wymiany – nowoczesne systemy grzewcze są bardziej wydajne i tańsze w eksploatacji.
Mandaty i kontrole – to nie żarty
Kto nie dostosuje się do przepisów, musi liczyć się z konsekwencjami:
- mandat od straży miejskiej: do 500 zł,
- grzywna sądowa: nawet 5000 zł,
- kontrole będą prowadzone na podstawie zgłoszeń oraz z urzędu – również zdalnie.
W wielu gminach funkcjonują mobilne ekopatrole i systemy monitorujące jakość powietrza, które automatycznie kierują inspektorów w rejony największego zanieczyszczenia.
Skąd wziąć pieniądze na nowy piec?
Program „Czyste Powietrze” oferuje nawet 136 200 zł dotacji na:
- zakup i montaż pompy ciepła, pieca gazowego lub pelletowego,
- przyłączenie do sieci ciepłowniczej,
- termomodernizację budynku.
Wnioski można składać online lub w punktach konsultacyjnych. Czas realizacji inwestycji rośnie, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.
Na co zamienić stary piec? Oto opcje
- Pompa ciepła – najnowocześniejsze i ekologiczne rozwiązanie bezemisyjne.
- Kocioł gazowy kondensacyjny – sprawdzone i oszczędne źródło ciepła.
- Piec na pellet – wygodne i ekologiczne rozwiązanie dla domów bez gazu.
- Sieć ciepłownicza – komfort bez obsługi i często najtańsze źródło ciepła w miastach.
Co to oznacza dla Ciebie?
- Masz jeszcze czas, by uniknąć wysokich kar – ale decyzję trzeba podjąć teraz.
- Wymieniając piec, możesz zaoszczędzić na ogrzewaniu i poprawić jakość powietrza wokół siebie.
- Dzięki rządowym dopłatom modernizacja może być niemal bezkosztowa.
- Nie czekaj na kontrolę – złóż wniosek, skontaktuj się z instalatorem i sprawdź lokalne uchwały antysmogowe.
Stary piec to dziś nie tylko relikt przeszłości, ale także źródło kosztów, problemów i ryzyka mandatu. Nowy rok przyniesie zmiany, które dotkną setki tysięcy gospodarstw domowych. Kto nie zdąży, może stracić nawet 5000 zł i więcej. Lepiej wymienić piec wcześniej i oddychać czystym powietrzem, niż płacić za zwłokę.
