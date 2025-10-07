Masz to w domu? Za wyrzucenie możesz zapłacić nawet 5000 zł!
Wyrzucenie przepalonej żarówki do kosza na szkło wydaje się naturalne, ale to poważny błąd. Nie tylko niszczy cały proces recyklingu, lecz także może kosztować nawet 5000 złotych kary. Sprawdź, gdzie naprawdę powinny trafiać zużyte żarówki i dlaczego niektóre z nich są uznawane za odpady niebezpieczne.
Surowe kary za złe wyrzucanie żarówek. Mandat to dopiero początek
Wielu Polaków wciąż ma problem z prawidłową segregacją żarówek. Choć wydaje się to banalne, nieprawidłowe wyrzucenie zużytego źródła światła może skończyć się nie tylko wysokim mandatem, ale i poważnymi konsekwencjami dla środowiska. Eksperci przypominają, że w przypadku świetlówek i lamp energooszczędnych chodzi nawet o zagrożenie toksyczną rtęcią.
Najczęstszy błąd: żarówka w pojemniku na szkło
Wielu Polaków wrzuca przepalone żarówki do zielonego pojemnika na szkło. To poważny błąd. Choć żarówka wygląda jak szklany odpad, w rzeczywistości jest mieszaniną różnych materiałów – szkła o innym składzie niż opakowaniowe, metalu i elementów ceramicznych. Trafiając do recyklingu szkła, taka domieszka zanieczyszcza cały surowiec i może sprawić, że cała partia trafi na wysypisko zamiast do ponownego użycia.
Co gorsza, nagminne błędy w segregacji powodują, że gminy zaczynają podnosić opłaty za wywóz śmieci nawet kilkukrotnie. W praktyce płacą za to wszyscy mieszkańcy.
Świetlówki i LED-y to już elektrośmieci
Znacznie większe zagrożenie wiąże się ze świetlówkami kompaktowymi, lampami wyładowczymi czy żarówkami LED. Zawierają one metale ciężkie, w tym rtęć, która w przypadku stłuczenia uwalnia się do atmosfery. Może to prowadzić do skażenia gleby i wód gruntowych oraz stwarzać bezpośrednie ryzyko zdrowotne dla osób mających kontakt z odpadami.
Zgodnie z prawem, tego typu źródła światła są traktowane jako elektrośmieci i muszą być utylizowane poza standardowym systemem komunalnym.
Gdzie wyrzucać żarówki?
Eksperci wskazują trzy legalne i bezpłatne drogi:
- PSZOK – Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmują wszystkie problematyczne źródła światła.
- Sklepy – każdy sprzedawca nowych żarówek ma obowiązek nieodpłatnie przyjąć zużyte źródła tego samego typu.
- Specjalne pojemniki – w wielu miastach i marketach stoją dedykowane kontenery na elektrośmieci, w tym na żarówki i baterie.
Nawet 5000 zł mandatu
Za niewłaściwą segregację grozi mandat, który może sięgnąć nawet 5000 zł. Urzędnicy coraz częściej nakładają też dodatkowe opłaty za śmieci, jeśli mieszkańcy nagminnie popełniają błędy.
Specjaliści apelują, by nie traktować żarówek jak zwykłego szkła. Właściwa utylizacja to nie tylko kwestia uniknięcia kary, ale także realny wkład w ochronę środowiska i zdrowia.
