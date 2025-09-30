Masz to w mieszkaniu? Sprawdź, zanim wydasz 100 tys. zł
W ciągu najbliższych piętnastu lat nawet 2 miliony polskich domów będzie musiało zrezygnować z ogrzewania gazowego. Powód? Zmieniające się przepisy unijne i krajowe, które definitywnie eliminują kotły gazowe z przyszłościowych systemów grzewczych. Choć dzisiaj wiele osób korzysta z nich bez problemu, już teraz rząd i UE blokują ich dalsze wspieranie i sprzedaż.
Od 1 stycznia 2025 roku Polacy nie mogą już otrzymać żadnych dotacji na zakup kotłów gazowych. A to dopiero początek. W 2030 roku montaż takiego urządzenia w nowym domu będzie już całkowicie zakazany, a w 2040 – zniknie możliwość zakupu nowego pieca gazowego. Gdy stary się zepsuje, trzeba będzie go wymienić na pompę ciepła lub inne zeroemisyjne źródło.
Koniec wsparcia, wzrost kosztów i obowiązkowa wymiana
Zmiany najbardziej uderzą w osoby, które niedawno kupiły piece gazowe, inwestując oszczędności w nowoczesne instalacje. Jak wynika z danych programu Czyste Powietrze, aż 230 tysięcy rodzin zrobiło to zaledwie w ostatnich latach. Teraz okazuje się, że zostaną zmuszone do kolejnych, kosztownych inwestycji, mimo że obecne instalacje są w świetnym stanie.
Koszty? Od 80 do nawet 150 tys. złotych. Wymiana pieca na pompę ciepła wiąże się często z koniecznością wymiany całej instalacji grzewczej, poprawy izolacji domu, a nawet modernizacji elektryki. Dla wielu rodzin to konieczność zaciągnięcia kredytu lub zużycia kilkuletnich oszczędności.
Nowe opłaty i podwyżki. Utrzymanie pieca gazowego coraz droższe
Dodatkowym ciosem będą rosnące rachunki za gaz. Taryfy dystrybucyjne już w 2025 roku wzrosną średnio o 25%, a cena samego gazu może podrożeć w najbliższym czasie nawet o 30%. A to nie koniec – od 2027 roku wejdzie w życie ETS2, czyli nowy system opłat za emisje CO₂. Dodatkowy koszt? Nawet 1200 zł rocznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego.
Co możesz zrobić teraz?
Jeśli masz piec gazowy – nie panikuj. Można go używać do końca jego „życia”, ale warto już teraz zaplanować strategię:
- Rozważ system hybrydowy – połączenie kotła gazowego z pompą ciepła lub fotowoltaiką może wydłużyć jego użyteczność.
- Szukaj programów dotacyjnych – dofinansowania nie pokryją wszystkiego, ale pomogą obniżyć koszt inwestycji.
- Zacznij odkładać pieniądze – niezależnie od tempa zmian, wymiana będzie koniecznością.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli Twoje gospodarstwo domowe korzysta z pieca gazowego, nie możesz pozostać bierny. Nawet jeśli urządzenie działa bez zarzutu, za kilka lat nie będzie go czym zastąpić. Brak planu już dziś może oznaczać gigantyczne wydatki i stres w przyszłości. Warto sprawdzić, jakie dotacje są dostępne w Twoim regionie, zacząć modernizować instalację etapami i obserwować zmiany prawne – one nadejdą szybciej, niż się wydaje.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.