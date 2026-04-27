Masz to w piwnicy? Służby właśnie zaczęły pukać do drzwi Polaków, a kara to nawet 5000 zł
Kilka starych opon, rower, kanistry z benzyną, butle gazowe i tekturowe pudła sięgające sufitu. Tak wygląda typowa warszawska piwnica. I właśnie takie piwnice stały się celem wzmożonych kontroli straży miejskiej i zarządców nieruchomości, które ruszyły w całej Polsce. Za uchybienia grożą mandaty do 5000 zł – a lista rzeczy, które naruszają przepisy, zaskoczy niejednego lokatora przekonanego, że w piwnicy „wolno trzymać wszystko”.
30 tysięcy pożarów w budynkach mieszkalnych – skąd taka skala
W 2024 roku polskie służby ratunkowe odnotowały ponad 102 000 pożarów. Prawie 30 000 z nich wybuchło w obiektach mieszkalnych – blokach, kamienicach, domach jednorodzinnych. To nie jest abstrakcyjna statystyka: jeden na trzy pożary w Polsce zaczyna się tam, gdzie ludzie śpią. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji potraktowało te dane jako sygnał alarmowy i zleciło wzmożone działania prewencyjne.
Efektem jest fala wyrywkowych kontroli pomieszczeń gospodarczych – piwnic, strychów i poddaszy – prowadzonych przez straż miejską oraz przedstawicieli zarządców nieruchomości. Akcja nie zapowiada się z wyprzedzeniem: kontrolerzy pojawiają się bez wcześniejszego umówienia. Podstawą prawną odpowiedzialności mieszkańców jest przepis, który umknie uwadze większości lokatorów: za bezpieczeństwo pożarowe nieruchomości odpowiada nie tylko jej właściciel, ale każda osoba nią władająca – w tym najemca, który dzierżawi bokś piwniczny na podstawie umowy z administracją.
Nie chodzi o nieporządek. Chodzi o „obciążenie ogniowe”
Celem kontroli nie jest weryfikacja tego, czy w piwnicy panuje porządek, ani czy lokator ma zbyt dużo rzeczy. Strażacy i inspektorzy szukają czegoś konkretnego: tzw. obciążenia ogniowego, czyli materiałów, które w razie pożaru drastycznie przyspieszają jego rozprzestrzenianie się lub uniemożliwiają ewakuację.
W ciasnym boksie piwnicznych korytarzy temperatura podczas pożaru rośnie w tempie, które wyklucza bezpieczne wyjście z budynku w ciągu kilku minut. Jeśli do tego dojdą substancje tworzące mieszanki wybuchowe lub przedmioty blokujące ciągi komunikacyjne, dramat jest kwestią sekund. Właśnie dlatego Państwowa Straż Pożarna opiera swoje działania na przepisach resortu spraw wewnętrznych z czerwca 2010 roku, które szczegółowo definiują, czego w piwnicach nie wolno przechowywać.
Lista, która zaskoczy – co jest zakazane w każdej polskiej piwnicy
Pierwsza kategoria to gazy palne: butle propan-butan, acetylen, substancje stosowane w klimatyzatorach i lodówkach. Nawet jedna butla turystyczna przechowywana w zamkniętym, pozbawionym wentylacji pomieszczeniu to już naruszenie przepisów. Mały wyciek gazu w piwnicy bez odpływu powietrza tworzy mieszankę, którą wystarczy zainicjować wadliwą żarówką.
Druga kategoria to ciecze łatwopalne: benzyna w kanistrach „na zapas”, nafta, rozpuszczalniki do farb, alkohol etylowy. Wiele osób przechowuje takie rzeczy latami, przekonanych, że szczelnie zakręcony pojemnik eliminuje ryzyko. Nie eliminuje – zwłaszcza gdy pojemnik jest plastikowy i kilkuletni.
Trzecia kategoria to materiały pirotechniczne i wybuchowe. Fajerwerki z poprzedniego sylwestra, zimne ognie schowane „na następny raz”, świece dymne, flary. PSP wprost wskazuje, że pirotechnika w piwnicy to jedno z najpoważniejszych naruszeń, bo jej przypadkowa inicjacja w zamkniętym pomieszczeniu jest natychmiastowo śmiertelna.
Czwarta kategoria jest najszerzej interpretowana i może zaskoczyć najbardziej: materiały palne składowane w nadmiernych ilościach na korytarzach piwnicznych. Rowery, stare szafy, kartony z książkami, worki ze starą odzieżą – wszystko to, co stoi nie w zamkniętym boksie, lecz na wspólnym ciągu komunikacyjnym, może być podstawą do mandatu. W obliczu zadymienia meble i rowery blokujące korytarz to nie utrudnienie, lecz śmiertelna pułapka dla uciekających mieszkańców i bariera dla ratowników w pełnym sprzęcie. Jak podkreśla Państwowa Straż Pożarna: materiałów palnych nie można przechowywać na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach, pomieszczeniach technicznych ani na nieużytkowych poddaszach i strychach.
Odrębną kategorią zagrożenia – mniej oczywistą – są przedmioty z tworzyw sztucznych i elektroniki. Stary telewizor, kolekcja płyt DVD w plastikowych pudełkach, sterta pluszowych zabawek. Podczas spalania wydzielają gazy cyjanowodorowe i chlorowodorowe, które są śmiertelnie toksyczne już przy stężeniu niemożliwym do wyczucia przez człowieka bez specjalistycznego sprzętu.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź piwnicę zanim zrobi to kontroler
Jeśli w twoim boksie piwnicznych stoi butla gazowa „dla bezpieczeństwa na zimę”, kanistr z benzyną dla kosiarki lub rower wystawiony na korytarz, masz powód, żeby zejść do piwnicy jeszcze dziś. Mandat do 5000 zł jest konsekwencją, której można uniknąć bez żadnych nakładów finansowych – wystarczy zabrać zakazane przedmioty.
Butlę gazową można zwrócić do punktu skupu lub przekazać do specjalistycznej utylizacji – zarządcy nieruchomości mają obowiązek wskazać lokatorom odpowiednie miejsca. Farby, rozpuszczalniki i benzyna to odpady niebezpieczne, które przyjmują gminne punkty selektywnej zbiórki odpadów, czyli PSZOK-i – bezpłatnie, bez limitów ilościowych dla osób prywatnych. Fajerwerki i pirotechnikę odbierają wyspecjalizowane firmy zajmujące się utylizacją materiałów wybuchowych – wykaz takich podmiotów prowadzi Komenda Główna Policji.
Osobną kwestią są rzeczy stojące na korytarzach piwnicznych. Jeśli sąsiad od lat trzyma tam meble i rower, a zarządca nie reaguje, masz prawo zgłosić sprawę do administracji budynku lub straży miejskiej na piśmie – i zrobić to anonimowo. Odpowiedzialność za stan korytarzy spoczywa na zarządcy, ale lokatorzy mogą ją egzekwować. W budynkach wspólnotowych sprawa powinna trafić na najbliższe zebranie właścicieli. W przypadku spółdzielni wystarczy wniosek do zarządu.
