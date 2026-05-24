Masz tylko 30 dni. Potem straż miejska może zapukać do drzwi i wystawić mandat
Tysiące właścicieli domów nawet nie zdaje sobie sprawy, że po otrzymaniu numeru porządkowego zaczyna tykać ważny termin. Jeśli w ciągu 30 dni nie zawieszą odpowiedniej tabliczki na ogrodzeniu lub budynku, mogą dostać mandat. I to bez wcześniejszego ostrzeżenia.
Problem dotyczy nie tylko nowych domów. Kontrole obejmują również starsze nieruchomości, gdzie numery są nieczytelne, zasłonięte albo nie spełniają obecnych wymogów.
Straż miejska ma dostęp do elektronicznej ewidencji
Właściciele nieruchomości po otrzymaniu z gminy decyzji o nadaniu numeru porządkowego mają dokładnie 30 dni na zamontowanie tabliczki w widocznym miejscu. Termin liczony jest od momentu doręczenia pisma.
Jak wynika z przepisów, straż miejska może sprawdzić w systemie datę nadania numeru i skontrolować nieruchomość bez żadnego wcześniejszego wezwania.
Mandat to dopiero początek problemów
Kara może wynieść do 250 zł, ale eksperci zwracają uwagę, że przepisy nie ograniczają liczby mandatów. Oznacza to, że kolejna kontrola może zakończyć się następną grzywną.
Jeszcze poważniejsze mogą być jednak konsekwencje podczas akcji ratunkowej. Ratownicy medyczni i strażacy alarmują, że brak widocznych numerów domów regularnie utrudnia dotarcie do poszkodowanych.
Z danych opisanych w materiale wynika, że w 2024 roku odnotowano 147 zgłoszeń, przy których służby miały problem z odnalezieniem właściwego adresu.
Nie wystarczy sama cyfra
Wielu właścicieli domów popełnia jeden podstawowy błąd. Na ogrodzeniu wisi wyłącznie numer posesji. Tymczasem po ważnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w wielu miejscach wymagane jest także umieszczenie nazwy ulicy.
Oznacza to, że sama tabliczka z cyfrą może zostać uznana za nieprawidłową.
Kontrole także w blokach i wspólnotach
Obowiązek dotyczy nie tylko domów jednorodzinnych. Za oznakowanie budynków wielorodzinnych odpowiadają również wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i administratorzy.
Mandat może zostać wystawiony nawet wtedy, gdy numer jest zardzewiały, niewidoczny po zmroku albo zasłonięty przez rośliny.
Warszawa pod szczególnym nadzorem
Największe kontrole mogą dotyczyć Warszawy. Stołeczna Straż Miejska to największa tego typu formacja w Polsce i korzysta z elektronicznych baz adresowych.
To oznacza, że funkcjonariusze mogą szybko sprawdzać nowe nieruchomości i weryfikować, czy właściciele wywiązali się z obowiązku oznakowania posesji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli niedawno otrzymałeś numer porządkowy dla domu lub działki, warto jak najszybciej sprawdzić, czy tabliczka:
– jest zamontowana,
– zawiera poprawny numer i nazwę ulicy,
– jest widoczna z drogi,
– oraz czy można ją odczytać po zmroku.
Koszt tabliczki to zwykle kilkadziesiąt złotych. Brak oznaczenia może natomiast oznaczać nie tylko mandat, ale też poważne problemy podczas interwencji służb ratunkowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.