Masz tylko do 15 grudnia. Później 500 złotych przepadnie. Nowe wsparcie dla emerytów
Prezydent podpisał ustawę o bonie ciepłowniczym. Seniorzy z emeryturą nieprzekraczającą 3272,69 złotych netto mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w wysokości co najmniej 500 złotych. Jest jednak haczyk – wniosek trzeba złożyć do 15 grudnia 2025 roku. Później pieniądze przepadną.
Bon ciepłowniczy – kto może go dostać?
To nie jest kolejne 500+ dla wszystkich seniorów, ale konkretne wsparcie dla osób korzystających z ciepła systemowego. 26 września 2025 roku prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że podpisze ustawę o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.
Aby otrzymać bon ciepłowniczy, trzeba spełnić kilka warunków jednocześnie:
1. Kryterium dochodowe dla samotnych seniorów:
- Emerytura lub renta nie może przekraczać 3272,69 złotych netto miesięcznie
2. Kryterium dochodowe dla gospodarstw wieloosobowych:
- Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2454,52 złotych
3. Korzystanie z ciepła systemowego:
- Musisz być podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej
4. Wysokie koszty ogrzewania:
- Ponosisz koszty ogrzewania powyżej 170 złotych za gigadżul (GJ) netto
Bon ciepłowniczy – ile można dostać?
Wysokość bonu ciepłowniczego wynosi co najmniej 500 złotych. Dokładna kwota będzie zależeć od konkretnej sytuacji gospodarstwa domowego i kosztów ponoszonych za ogrzewanie.
To jednorazowe wsparcie na sezon grzewczy, które ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów ciepła systemowego.
Bon ciepłowniczy – jak i kiedy złożyć wniosek?
To najważniejsza informacja: wniosek trzeba złożyć do 15 grudnia 2025 roku. Jeśli tego nie zrobisz do tego terminu, stracisz prawo do świadczenia. Pieniądze przepadną i nie będzie możliwości późniejszego ubiegania się o nie.
Wniosek można będzie złożyć:
- W gminie, w której mieszkasz
- Elektronicznie przez odpowiedni system
- Osobiście w urzędzie gminy
Szczegółowe zasady składania wniosków zostaną określone w przepisach wykonawczych do ustawy.
Jakie dochody są brane pod uwagę?
Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie świadczenia, pod uwagę brany będzie:
- Dochód za 2024 rok – w przypadku wniosku o bon ciepłowniczy za 2025 rok
- Dochód za 2025 rok – w przypadku wniosku o bon ciepłowniczy za 2026 rok
To oznacza, że jeśli składasz wniosek jeszcze w 2025 roku, ZUS lub gmina będzie patrzeć na Twoje dochody z roku 2024.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, sprawdź:
- Czy Twoja emerytura nie przekracza 3272,69 złotych netto?
- Sprawdź ostatni przelew z ZUS
- Pamiętaj, że chodzi o kwotę netto (po potrąceniu składki zdrowotnej)
- Czy korzystasz z ciepła systemowego?
- Jeśli płacisz za ogrzewanie do miejskiej spółki ciepłowniczej – TAK
- Jeśli masz własny piec lub ogrzewanie elektryczne – NIE
- Czy płacisz więcej niż 170 złotych za GJ?
- Sprawdź swoją fakturę za ciepło
- Stawka za 1 GJ powinna być tam wyszczególniona
Przykład z życia
Pani Maria, 72 lata, mieszka w Warszawie. Otrzymuje emeryturę w wysokości 3100 złotych netto. Mieszkanie ogrzewane jest z miejskiej sieci ciepłowniczej. W sezonie grzewczym płaci około 400 złotych miesięcznie za ciepło, a stawka za GJ wynosi 195 złotych.
Pani Maria spełnia wszystkie warunki: ✓ Emerytura poniżej 3272,69 zł ✓ Ciepło systemowe ✓ Stawka powyżej 170 zł/GJ
Może złożyć wniosek i otrzymać bon ciepłowniczy w wysokości co najmniej 500 złotych.
To nie jest 500+ dla osób niesamodzielnych
Uwaga! Bon ciepłowniczy to zupełnie inne świadczenie niż popularne „500+ dla seniorów”, czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
500+ dla osób niesamodzielnych:
- Wymaga orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji
- Wypłacane co miesiąc przez ZUS
- Próg dochodowy: 2552,39 zł brutto (marzec 2025)
- Bez terminu na złożenie wniosku
Bon ciepłowniczy:
- Nie wymaga orzeczenia o niezdolności
- Jednorazowe świadczenie na sezon grzewczy
- Próg dochodowy: 3272,69 zł netto
- Termin na złożenie wniosku: 15 grudnia 2025
Dlaczego to wsparcie jest potrzebne?
Ceny ciepła systemowego rosną z roku na rok. Dla wielu seniorów rachunki za ogrzewanie stanowią znaczącą część budżetu. Zimą koszty mogą sięgać nawet 600-800 złotych miesięcznie, co przy emeryturze minimalnej (około 1780 złotych brutto) oznacza prawie połowę dochodów.
Bon ciepłowniczy ma pomóc najbardziej potrzebującym seniorom przetrwać sezon grzewczy. 500 złotych to równowartość około 1-1,5 miesiąca opłat za ogrzewanie dla przeciętnego mieszkania.
Nie czekaj do ostatniej chwili
15 grudnia to ostateczny termin. Po tym dniu nie będzie możliwości złożenia wniosku, a pieniądze przepadną. Nawet jeśli spełniasz wszystkie warunki, bez wniosku nie dostaniesz ani złotówki.
Eksperci radzą:
- Złóż wniosek jak najszybciej po wejściu w życie przepisów wykonawczych
- Przygotuj dokumenty potwierdzające dochody (zaświadczenie z ZUS)
- Zabierz faktury za ciepło pokazujące stawkę za GJ
- Nie odkładaj na ostatnią chwilę – urzędy mogą być przeciążone przed terminem
Czy bon ciepłowniczy będzie też w 2026 roku?
Ustawa przewiduje wypłatę bonu również w kolejnych latach. W 2026 roku seniorzy również będą mogli ubiegać się o wsparcie, ale trzeba będzie złożyć nowy wniosek. Wtedy pod uwagę będą brane dochody z 2025 roku.
Zapamiętaj:
- 15 grudnia 2025 – ostateczny termin na złożenie wniosku
- 3272,69 zł netto – maksymalna emerytura uprawniająca do bonu
- 170 zł/GJ – minimalna stawka za ciepło systemowe
- Co najmniej 500 zł – wysokość wsparcia
Jeśli spełniasz warunki, nie czekaj. Pieniądze mogą realnie pomóc w pokryciu kosztów ogrzewania w zimie. Bez wniosku przepadną, a nikt nie poda Ci ich później.
