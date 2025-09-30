Masz tylko do 15 grudnia. Później 500 złotych przepadnie. Nowe wsparcie dla emerytów

30 września 2025

Prezydent podpisał ustawę o bonie ciepłowniczym. Seniorzy z emeryturą nieprzekraczającą 3272,69 złotych netto mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w wysokości co najmniej 500 złotych. Jest jednak haczyk – wniosek trzeba złożyć do 15 grudnia 2025 roku. Później pieniądze przepadną.

Bon ciepłowniczy – kto może go dostać?

To nie jest kolejne 500+ dla wszystkich seniorów, ale konkretne wsparcie dla osób korzystających z ciepła systemowego. 26 września 2025 roku prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że podpisze ustawę o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.

Aby otrzymać bon ciepłowniczy, trzeba spełnić kilka warunków jednocześnie:

1. Kryterium dochodowe dla samotnych seniorów:

  • Emerytura lub renta nie może przekraczać 3272,69 złotych netto miesięcznie

2. Kryterium dochodowe dla gospodarstw wieloosobowych:

  • Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2454,52 złotych

3. Korzystanie z ciepła systemowego:

  • Musisz być podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej

4. Wysokie koszty ogrzewania:

  • Ponosisz koszty ogrzewania powyżej 170 złotych za gigadżul (GJ) netto

Bon ciepłowniczy – ile można dostać?

Wysokość bonu ciepłowniczego wynosi co najmniej 500 złotych. Dokładna kwota będzie zależeć od konkretnej sytuacji gospodarstwa domowego i kosztów ponoszonych za ogrzewanie.

To jednorazowe wsparcie na sezon grzewczy, które ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów ciepła systemowego.

Bon ciepłowniczy – jak i kiedy złożyć wniosek?

To najważniejsza informacja: wniosek trzeba złożyć do 15 grudnia 2025 roku. Jeśli tego nie zrobisz do tego terminu, stracisz prawo do świadczenia. Pieniądze przepadną i nie będzie możliwości późniejszego ubiegania się o nie.

Wniosek można będzie złożyć:

  • W gminie, w której mieszkasz
  • Elektronicznie przez odpowiedni system
  • Osobiście w urzędzie gminy

Szczegółowe zasady składania wniosków zostaną określone w przepisach wykonawczych do ustawy.

Jakie dochody są brane pod uwagę?

Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie świadczenia, pod uwagę brany będzie:

  • Dochód za 2024 rok – w przypadku wniosku o bon ciepłowniczy za 2025 rok
  • Dochód za 2025 rok – w przypadku wniosku o bon ciepłowniczy za 2026 rok

To oznacza, że jeśli składasz wniosek jeszcze w 2025 roku, ZUS lub gmina będzie patrzeć na Twoje dochody z roku 2024.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, sprawdź:

  1. Czy Twoja emerytura nie przekracza 3272,69 złotych netto?
    • Sprawdź ostatni przelew z ZUS
    • Pamiętaj, że chodzi o kwotę netto (po potrąceniu składki zdrowotnej)
  2. Czy korzystasz z ciepła systemowego?
    • Jeśli płacisz za ogrzewanie do miejskiej spółki ciepłowniczej – TAK
    • Jeśli masz własny piec lub ogrzewanie elektryczne – NIE
  3. Czy płacisz więcej niż 170 złotych za GJ?
    • Sprawdź swoją fakturę za ciepło
    • Stawka za 1 GJ powinna być tam wyszczególniona

Przykład z życia

Pani Maria, 72 lata, mieszka w Warszawie. Otrzymuje emeryturę w wysokości 3100 złotych netto. Mieszkanie ogrzewane jest z miejskiej sieci ciepłowniczej. W sezonie grzewczym płaci około 400 złotych miesięcznie za ciepło, a stawka za GJ wynosi 195 złotych.

Pani Maria spełnia wszystkie warunki: ✓ Emerytura poniżej 3272,69 zł ✓ Ciepło systemowe ✓ Stawka powyżej 170 zł/GJ

Może złożyć wniosek i otrzymać bon ciepłowniczy w wysokości co najmniej 500 złotych.

To nie jest 500+ dla osób niesamodzielnych

Uwaga! Bon ciepłowniczy to zupełnie inne świadczenie niż popularne „500+ dla seniorów”, czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

500+ dla osób niesamodzielnych:

  • Wymaga orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • Wypłacane co miesiąc przez ZUS
  • Próg dochodowy: 2552,39 zł brutto (marzec 2025)
  • Bez terminu na złożenie wniosku

Bon ciepłowniczy:

  • Nie wymaga orzeczenia o niezdolności
  • Jednorazowe świadczenie na sezon grzewczy
  • Próg dochodowy: 3272,69 zł netto
  • Termin na złożenie wniosku: 15 grudnia 2025

Dlaczego to wsparcie jest potrzebne?

Ceny ciepła systemowego rosną z roku na rok. Dla wielu seniorów rachunki za ogrzewanie stanowią znaczącą część budżetu. Zimą koszty mogą sięgać nawet 600-800 złotych miesięcznie, co przy emeryturze minimalnej (około 1780 złotych brutto) oznacza prawie połowę dochodów.

Bon ciepłowniczy ma pomóc najbardziej potrzebującym seniorom przetrwać sezon grzewczy. 500 złotych to równowartość około 1-1,5 miesiąca opłat za ogrzewanie dla przeciętnego mieszkania.

Nie czekaj do ostatniej chwili

15 grudnia to ostateczny termin. Po tym dniu nie będzie możliwości złożenia wniosku, a pieniądze przepadną. Nawet jeśli spełniasz wszystkie warunki, bez wniosku nie dostaniesz ani złotówki.

Eksperci radzą:

  • Złóż wniosek jak najszybciej po wejściu w życie przepisów wykonawczych
  • Przygotuj dokumenty potwierdzające dochody (zaświadczenie z ZUS)
  • Zabierz faktury za ciepło pokazujące stawkę za GJ
  • Nie odkładaj na ostatnią chwilę – urzędy mogą być przeciążone przed terminem

Czy bon ciepłowniczy będzie też w 2026 roku?

Ustawa przewiduje wypłatę bonu również w kolejnych latach. W 2026 roku seniorzy również będą mogli ubiegać się o wsparcie, ale trzeba będzie złożyć nowy wniosek. Wtedy pod uwagę będą brane dochody z 2025 roku.

Zapamiętaj:

  • 15 grudnia 2025 – ostateczny termin na złożenie wniosku
  • 3272,69 zł netto – maksymalna emerytura uprawniająca do bonu
  • 170 zł/GJ – minimalna stawka za ciepło systemowe
  • Co najmniej 500 zł – wysokość wsparcia

Jeśli spełniasz warunki, nie czekaj. Pieniądze mogą realnie pomóc w pokryciu kosztów ogrzewania w zimie. Bez wniosku przepadną, a nikt nie poda Ci ich później.

