Masz tylko jedno dziecko? Fiskus może odebrać Ci 1112 zł ulgi. Znamy limity dochodów.

Pułapka dochodowa dla rodzin 2+1. O co toczy się spór?

Ulga prorodzinna (ulga na dzieci) to jedno z najpopularniejszych odliczeń w rocznym zeznaniu PIT. W 2026 roku kwota odliczenia na pierwsze i drugie dziecko pozostaje na poziomie 1 112,04 zł rocznie (92,67 zł miesięcznie). Problem polega na tym, że prawo podatkowe stosuje tu rażącą dysproporcję w traktowaniu obywateli.

Rodzice posiadający dwoje lub więcej dzieci korzystają z ulgi bez względu na to, ile zarabiają – mogą być milionerami, a fiskus i tak zwróci im pieniądze. Tymczasem rodzice z jednym dzieckiem podlegają surowemu kryterium dochodowemu, które nie było waloryzowane od lat. Jeśli wspólny dochód małżonków przekroczy 112 000 zł rocznie, tracą oni prawo do ulgi całkowicie.