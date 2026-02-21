Masz tylko jedno dziecko? Fiskus może odebrać Ci 1112 zł ulgi. Znamy limity dochodów.

21 lutego 2026 10:01 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
System podatkowy w Polsce od lat promuje model rodziny wielodzietnej, co samo w sobie jest zrozumiałe demograficznie. Jednak rok 2026 przynosi kolejną odsłonę sporu o sprawiedliwość społeczną. Chodzi o kwotę 1 112,04 zł rocznie, którą rodzice dwójki dzieci otrzymują bez pytań o zarobki, podczas gdy rodzice jedynaków muszą udowadniać swoją „biedę”, by skorzystać z ulgi. Czy to koniec dyskryminacji, która trwa od 2013 roku?

Fot. Pixabay

Pułapka dochodowa dla rodzin 2+1. O co toczy się spór?

Ulga prorodzinna (ulga na dzieci) to jedno z najpopularniejszych odliczeń w rocznym zeznaniu PIT. W 2026 roku kwota odliczenia na pierwsze i drugie dziecko pozostaje na poziomie 1 112,04 zł rocznie (92,67 zł miesięcznie). Problem polega na tym, że prawo podatkowe stosuje tu rażącą dysproporcję w traktowaniu obywateli.

Rodzice posiadający dwoje lub więcej dzieci korzystają z ulgi bez względu na to, ile zarabiają – mogą być milionerami, a fiskus i tak zwróci im pieniądze. Tymczasem rodzice z jednym dzieckiem podlegają surowemu kryterium dochodowemu, które nie było waloryzowane od lat. Jeśli wspólny dochód małżonków przekroczy 112 000 zł rocznie, tracą oni prawo do ulgi całkowicie.

Ulga na dzieci w 2026 roku – Tabela porównawcza uprawnień

Poniższe zestawienie pokazuje, jak drastycznie różnią się zasady przyznawania wsparcia w zależności od liczby posiadanych dzieci:

Liczba dzieci Kwota ulgi rocznie (na dziecko) Kryterium dochodowe Status prawny
1 dziecko (jedynak) 1 112,04 zł TAK (limit 112 000 zł/rok) Dyskryminacja dochodowa
2 dzieci 1 112,04 zł + 1 112,04 zł BRAK LIMITU Pełne uprawnienie
3 dzieci 1 112,04 + 1 112,04 + 2 000,04 BRAK LIMITU Pełne uprawnienie + bonus
4 i więcej dzieci Stawki rosnące + Ulga 4+ BRAK LIMITU Szerokie preferencje

Zamrożone progi od 2013 roku. Inflacja zjadła ulgę

Eksperci podatkowi alarmują, że limit 112 tysięcy złotych dla rodziców jedynaków to relikt przeszłości. W 2013 roku, gdy go wprowadzano, kwota ta była uznawana za wysoki dochód. W 2026 roku, przy obecnych płacach i inflacji, dwoje rodziców zarabiających średnią krajową (która w 2026 r. przekroczyła 8 400 zł brutto) automatycznie wypada z systemu wsparcia.

Oznacza to, że klasa średnia, która najmocniej zasila budżet podatkami, jest karana za posiadanie tylko jednego dziecka. Rzecznicy Praw Obywatelskich i organizacje prorodzinne od lat apelują o zniesienie tego progu, wskazując na konstytucyjną zasadę równości, jednak do tej pory każda próba zmiany rozbijała się o argument „kosztów dla budżetu państwa”.

Co to oznacza dla Twojego portfela?

Kwestia ulgi na dziecko to realne pieniądze, które mogą zasilić domowy budżet podczas corocznego rozliczenia z fiskusem:

  • Strata „na wejściu”: Jeśli zarabiacie z małżonkiem łącznie powyżej 9 333 zł brutto miesięcznie i macie jedno dziecko, tracicie rocznie 1 112,04 zł. To równowartość dwóch pełnych wózków zakupowych lub kilku opłat za zajęcia pozalekcyjne dziecka.
  • Samotni rodzice mają trudniej: Dla rodzica samotnie wychowującego dziecko limit dochodowy wynosi 112 000 zł (podobnie jak dla małżeństw), ale dla osób niebędących w związku małżeńskim (np. konkubinat), limit ten jest dzielony na pół (56 000 zł na osobę). To pułapka, w którą wpada tysiące osób.
  • Zwrot niewykorzystanej ulgi: Jeśli Wasz podatek jest zbyt niski, by odliczyć całą ulgę (np. przy niskich zarobkach), możecie ubiegać się o zwrot gotówkowy do wysokości opłaconych składek ZUS i zdrowotnych. W 2026 roku wiele osób zapomina o tym dodatkowym zastrzyku gotówki.
  • Planowanie rodziny a podatki: Paradoksalnie, w polskim systemie podatkowym 2026 roku „opłaca się” mieć drugie dziecko nie tylko ze względów 800+, ale właśnie ze względu na odblokowanie pełnej ulgi podatkowej bez żadnych limitów dochodowych.

 

Źródło: Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz raportu serwisu Forsal dotyczącego dyskryminacji rodzin 2+1 w polskim systemie podatkowym w 2026 roku.

 

