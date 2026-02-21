Masz udział w mieszkaniu lub domu? W 2026 r. urząd wyśle pismo także do Ciebie
Od 2026 r. każdy współwłaściciel nieruchomości otrzyma własny egzemplarz decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości. Pismo trafi do wszystkich osób posiadających udział, nawet jeśli dotychczas podatek opłacała jedna z nich. Zasada solidarnej odpowiedzialności i terminy płatności pozostają bez zmian.
Zmiany w podatku od nieruchomości od 2026 r. Nowe zasady dla współwłaścicieli
Od 2026 r. decyzje o wymiarze podatku od nieruchomości będą doręczane każdemu współwłaścicielowi danej nieruchomości. Oznacza to, że identyczne pisma trafią do wszystkich osób posiadających udział — niezależnie od tego, kto faktycznie reguluje należność. Zasady odpowiedzialności za podatek pozostają jednak bez zmian.
Co się zmienia?
Zmiana dotyczy sposobu doręczania decyzji podatkowych. Gmina nadal wydaje jedną decyzję ustalającą wysokość zobowiązania, ale jej odpis otrzyma każdy współwłaściciel lub współposiadacz nieruchomości.
W praktyce oznacza to, że kilka osób może dostać takie samo pismo z tą samą kwotą do zapłaty. Nie jest to jednak „podwójny” podatek. To ta sama należność, wynikająca z jednego zobowiązania.
Od 2026 r. decyzje mają być doręczane także współwłaścicielom mieszkającym za granicą, w tym w innych państwach Unii Europejskiej, o ile urząd dysponuje ich adresem.
Termin płatności nie ulega zmianie. W przypadku osób fizycznych pierwsza rata podatku od nieruchomości co do zasady przypada 15 marca.
Fakty i tło sprawy
Podatek od nieruchomości regulują przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Ordynacji podatkowej. W przypadku współwłasności obowiązuje zasada solidarnej odpowiedzialności.
Oznacza to, że każdy współwłaściciel odpowiada za całość zobowiązania wobec gminy, a nie tylko za część odpowiadającą jego udziałowi. Organ podatkowy nie wskazuje, kto ma zapłacić podatek. Dla urzędu najważniejsze jest, aby pełna kwota wpłynęła w terminie.
Jeśli jedna osoba opłaci cały podatek, pozostali współwłaściciele są zwolnieni z obowiązku wobec gminy. Ewentualne rozliczenia między sobą ustalają już prywatnie.
Samorządy podkreślają, że doręczanie decyzji wszystkim współwłaścicielom wynika wprost z przepisów. Ma to zwiększyć przejrzystość i ograniczyć sytuacje, w których ktoś nie wiedział o istnieniu zobowiązania.
Co to oznacza?
Jeśli jesteś współwłaścicielem mieszkania, domu lub działki, w 2026 r. możesz otrzymać decyzję podatkową nawet wtedy, gdy do tej pory zajmował się tym inny członek rodziny.
Po otrzymaniu pisma warto:
sprawdzić numer decyzji,
zweryfikować kwotę i termin płatności,
ustalić z pozostałymi współwłaścicielami, kto dokona przelewu.
Szczególną uwagę należy zachować, gdy dana osoba posiada udziały w kilku nieruchomościach lub współdzieli je z różnymi osobami. W takiej sytuacji łatwo o pomyłkę przy przelewie.
Zmiana ma charakter organizacyjny. Nie wprowadza nowego podatku ani nie zmienia stawek. Jej celem jest zapewnienie, aby każda osoba objęta solidarną odpowiedzialnością miała formalną wiedzę o zobowiązaniu.
