Masz w planach zrobić prawo jazdy? Lepiej usiądź, zanim poznasz ceny. Kwoty zwalają z nóg
Zdobycie prawa jazdy w Polsce staje się luksusem. W 2025 roku koszt kursu na kategorię B sięga już nawet 5 tysięcy złotych, a w dużych miastach ceny rosną z miesiąca na miesiąc. Winne są droższe auta szkoleniowe, wyższe pensje instruktorów i inflacja, która nie odpuszcza również ośrodkom nauki jazdy.
Zdobycie prawa jazdy w Polsce jeszcze nigdy nie było tak drogie. Koszty kursów, egzaminów i obowiązkowych badań rosną z roku na rok, a średnia cena kursu kategorii B w 2025 roku przekracza już 3,5 tysiąca złotych. W niektórych miastach kwota ta dochodzi nawet do 5 tysięcy. Eksperci wskazują, że winna jest inflacja, rosnące wynagrodzenia instruktorów i drożejące samochody szkoleniowe.
Rekordowe ceny za prawo jazdy
W 2025 roku średni koszt kursu prawa jazdy kategorii B to około 3,5 tys. zł, ale na ostateczną kwotę składa się znacznie więcej elementów. Kandydaci na kierowców muszą zapłacić za badania lekarskie (ok. 200 zł), egzamin teoretyczny (50 zł), praktyczny (200 zł) oraz wydanie dokumentu (100 zł).
W efekcie całkowity koszt zdobycia prawa jazdy waha się między 3,5 a 5 tys. zł, w zależności od miasta i szkoły jazdy. Jeszcze kilka lat temu było to o tysiąc, a nawet dwa tysiące złotych mniej.
Gdzie jest najdrożej, a gdzie najtaniej?
Najwięcej za kursy płacą mieszkańcy Wrocławia, gdzie ceny wahają się od 4400 do 4900 zł. Niewiele taniej jest w Warszawie – od 4100 do 4300 zł, a w Szczecinie kurs kosztuje średnio 3800–4300 zł.
Nieco lepsze oferty znajdziemy w Krakowie (od 3000 do 4500 zł) i Gdańsku (ok. 3500 zł). Najtańsze kursy oferuje Bydgoszcz, gdzie prawo jazdy można zdobyć za około 3200–3600 zł.
W porównaniu z rokiem 2015 ceny wzrosły nawet o 160 proc. – w Warszawie podwyżka sięgnęła niemal 3 tys. zł.
Dlaczego prawo jazdy tak podrożało?
Za skok cen odpowiada przede wszystkim inflacja i rosnące koszty prowadzenia szkół jazdy. Instruktorzy zarabiają obecnie średnio około 7 tys. zł brutto, co jest efektem presji płacowej i braków kadrowych.
Szkoły muszą też regularnie wymieniać flotę samochodów, by kursanci szkolili się na tych samych modelach, które pojawiają się na egzaminach. Do tego dochodzą wyższe koszty paliwa, utrzymania ośrodków i opłaty urzędowe.
W praktyce osoba starająca się o prawo jazdy kategorii B powinna przygotować minimum 4000 zł, a w dużych miastach nawet blisko 5000 zł. Do tego warto doliczyć ewentualne godziny doszkalające, które kosztują od 120 do 200 zł za godzinę.
Eksperci przewidują, że jeśli trend wzrostowy się utrzyma, w ciągu najbliższych dwóch lat koszt zdobycia prawa jazdy może przekroczyć 5,5 tys. zł.
