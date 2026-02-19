Masz wcześniejszą emeryturę? Jedno podknięcie i stracisz prawie 1000 zł
Od 1 marca 2026 r. zmieniają się zasady dorabiania do wcześniejszej emerytury i renty. Nowe limity przychodów oznaczają, że część seniorów może zarobić więcej bez konsekwencji, ale przekroczenie progów ustalonych przez ZUS grozi obniżeniem świadczenia nawet o blisko 1000 zł miesięcznie lub jego czasowym wstrzymaniem.
Nowe limity dorabiania od 1 marca 2026 r.
Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z 12 lutego 2026 r., od 1 marca obowiązują nowe progi przychodu:
– 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia – 6438,50 zł brutto,
– 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – 11 957,20 zł brutto.
Co to oznacza w praktyce?
Jeśli przychód emeryta lub rencisty nie przekroczy 6438,50 zł miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości.
Gdy zarobki znajdą się między 6438,50 zł a 11 957,20 zł brutto, ZUS zmniejszy świadczenie.
Po przekroczeniu 11 957,20 zł brutto miesięcznie wypłata emerytury lub renty zostanie zawieszona.
Maksymalne zmniejszenie – nawet 989,41 zł
W przypadku przekroczenia niższego limitu (70 proc.) ZUS nie może obniżyć świadczenia bez ograniczeń. Obowiązuje tzw. maksymalna kwota zmniejszenia, która od 1 marca 2026 r. wynosi:
– 989,41 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
– 742,10 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
– 841,05 zł – dla rent rodzinnych przysługujących jednej osobie.
Oznacza to, że nawet jeśli przekroczenie limitu byłoby wysokie, obniżka nie może być większa niż wskazane kwoty.
Jakie dochody są brane pod uwagę?
ZUS uwzględnia przychody, od których odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Chodzi m.in. o:
– umowę o pracę,
– umowę zlecenia i agencyjną,
– działalność gospodarczą,
– pracę nakładczą,
– wynagrodzenie członka rady nadzorczej,
– stypendia sportowe,
– służbę w formacjach mundurowych,
– pracę za granicą,
– zasiłki chorobowe i macierzyńskie.
Nie każdy dodatkowy dochód powoduje więc automatycznie obniżenie świadczenia, ale każda forma oskładkowanej aktywności zawodowej może mieć wpływ na jego wysokość.
Kogo dotyczą ograniczenia?
Limity dorabiania dotyczą wyłącznie osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Obejmują one m.in.:
– osoby na wcześniejszych emeryturach,
– rencistów,
– nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne,
– osoby korzystające z emerytur pomostowych.
Po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego limity przestają obowiązywać. Senior może wtedy dorabiać bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia.
Dlaczego warto pilnować progów?
Zmiana limitów od marca to element corocznej aktualizacji powiązanej z przeciętnym wynagrodzeniem. Choć progi wzrosły, wraz z waloryzacją zwiększyły się również maksymalne kwoty obniżek. W praktyce oznacza to, że osoby dorabiające powinny dokładnie kontrolować swoje miesięczne przychody, aby nie stracić nawet blisko tysiąca złotych świadczenia.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:
- Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 z późn. zm.),
- Komunikat Prezesa ZUS z 12 lutego 2026 r.
- Komunikat Prezesa ZUS z 17 lutego 2026 r.
