Masz własne mieszkanie, a czynsz rośnie? Właściciele przecierają oczy. „To obowiązek, którego nie da się uniknąć”
Wielu właścicieli mieszkań przeżywa ogromne zaskoczenie, gdy po zakupie lokalu nadal co miesiąc otrzymuje rachunki ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Kwoty potrafią sięgać kilkuset, a nawet ponad tysiąca złotych. W internecie pojawiają się pytania: skoro mieszkanie jest moje, dlaczego muszę płacić czynsz? Odpowiedź jest prostsza, niż się wydaje, choć dla wielu właścicieli bywa trudna do zaakceptowania.
Własne mieszkanie nie oznacza braku opłat
Posiadanie mieszkania na własność nie zwalnia z obowiązku ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem budynku. W przypadku bloków czy apartamentowców właściciel lokalu odpowiada nie tylko za swoje mieszkanie, ale także za udział w utrzymaniu części wspólnych nieruchomości.
Do takich części należą między innymi klatki schodowe, windy, dach, instalacje, piwnice, chodniki czy teren wokół budynku. Każdy właściciel lokalu jest współwłaścicielem tych elementów i dlatego musi partycypować w kosztach ich utrzymania.
To właśnie te opłaty nazywane są potocznie czynszem administracyjnym.
Na co naprawdę idą pieniądze z czynszu
Miesięczna opłata do spółdzielni lub wspólnoty składa się z wielu elementów. Wbrew powszechnemu przekonaniu tylko część tej kwoty stanowi koszt samej administracji budynku.
Najważniejsze składniki opłat to przede wszystkim:
fundusz remontowy przeznaczony na naprawy budynku
utrzymanie części wspólnych, takich jak klatki schodowe czy windy
sprzątanie, odśnieżanie i utrzymanie terenów wokół budynku
przeglądy techniczne instalacji gazowych, elektrycznych i kominowych
wynagrodzenia administracji zarządzającej nieruchomością
Często znaczną część czynszu stanowią także zaliczki na media.
Woda, ogrzewanie i śmieci ukryte w czynszu
W wielu blokach spółdzielnia lub wspólnota pełni rolę pośrednika w opłacaniu rachunków za media. Dlatego w miesięcznej opłacie znajdują się również zaliczki za:
centralne ogrzewanie
ciepłą i zimną wodę
odprowadzanie ścieków
wywóz odpadów
Oznacza to, że część pieniędzy, które trafiają do spółdzielni, nie jest jej dochodem. To środki przekazywane dalej do dostawców usług.
Dlatego wysokość czynszu często zależy nie tylko od decyzji zarządu, ale także od zużycia wody czy kosztów ogrzewania.
Kredyt czy gotówka nie ma znaczenia
Dla wielu właścicieli szczególnie frustrujące jest to, że opłaty trzeba ponosić niezależnie od tego, czy mieszkanie zostało kupione za gotówkę czy na kredyt.
Z punktu widzenia spółdzielni lub wspólnoty nie ma to znaczenia. Liczy się fakt, że lokal jest częścią większego budynku, którego utrzymanie generuje koszty.
Dlatego każdy właściciel musi uczestniczyć w finansowaniu funkcjonowania całej nieruchomości.
Co to oznacza dla właścicieli mieszkań
Eksperci podkreślają, że najlepszym sposobem na kontrolowanie kosztów jest dokładna analiza tzw. paska czynszowego. To dokument pokazujący, z jakich elementów składa się miesięczna opłata.
Warto sprawdzić przede wszystkim:
wysokość funduszu remontowego
zaliczki na ogrzewanie i wodę
koszty zarządzania nieruchomością
Duży wpływ na wysokość opłat mają także decyzje podejmowane przez wspólnotę lub spółdzielnię.
Właściciele mieszkań mogą brać udział w zebraniach i głosować nad zmianami dotyczącymi kosztów zarządzania budynkiem, wyboru firm sprzątających czy planowanych remontów.
Podstawa prawna obowiązku opłat
Obowiązek ponoszenia opłat wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Zgodnie z ustawą o własności lokali właściciel mieszkania musi uczestniczyć w kosztach zarządu nieruchomością wspólną oraz pokrywać wydatki związane z utrzymaniem swojego lokalu.
Podobne zasady obowiązują także w spółdzielniach mieszkaniowych.
W praktyce oznacza to jedno: nawet posiadając mieszkanie na własność, nie można uniknąć opłat związanych z funkcjonowaniem całego budynku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.