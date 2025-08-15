Masz za sobą kilka lat pracy za granicą? Sprawdź, ile możesz zyskać!

15 sierpnia 2025 11:02 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

 

Polacy, którzy choć przez kilka lat pracowali za granicą, mogą liczyć na dodatkowe pieniądze na starość. Wystarczy pięcioletni staż w Niemczech, by oprócz polskiej emerytury otrzymywać drugie świadczenie sięgające nawet 1000 zł miesięcznie – i to bez ryzyka podwójnego opodatkowania.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Druga emerytura nawet 1000 zł. Wystarczy 5 lat pracy za granicą

Coraz więcej Polaków, którzy część życia spędzili na pracy w innym kraju, może liczyć na dodatkowe świadczenie. Oprócz polskiej emerytury, możliwe jest uzyskanie drugiej – z zagranicznego systemu. W przypadku Niemiec wystarczy przepracować minimum 5 lat, by otrzymywać dodatkowo nawet 1000 zł miesięcznie.

Polska i Niemcy – dwa świadczenia jednocześnie
Prawo w Polsce pozwala pobierać emerytury z kilku krajów, jeśli spełnia się ich indywidualne wymagania. Osoby, które pracowały zarówno w Polsce, jak i za granicą, mogą otrzymywać świadczenia z obu systemów. Dla polskiej emerytury wymagany jest staż 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Jeżeli brakuje lat pracy w kraju, możliwe jest zsumowanie okresów z innych państw UE.

Jednak, aby otrzymać emeryturę z Niemiec, trzeba tam przepracować co najmniej 5 lat. To tzw. wartezeit – minimalny okres ubezpieczenia emerytalnego. W Wielkiej Brytanii próg ten wynosi 10 lat, ale w Niemczech jest znacznie niższy, co daje szansę większej grupie pracowników.

Ile można dostać?
W Niemczech nie obowiązuje minimalna emerytura – jej wysokość zależy od zarobków i odprowadzonych składek. Średnia kwota dla osób o przeciętnych dochodach to około 200 euro, czyli ok. 850–1000 zł miesięcznie. Wyższe wynagrodzenie w czasie pracy oznacza wyższe świadczenie.

Różnice wieku emerytalnego
W Polsce wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. W Niemczech jest podnoszony do 67 lat. Oznacza to, że polska emerytka, chcąc pobierać oba świadczenia, będzie musiała poczekać 7 lat dłużej na niemiecką wypłatę.

Jak złożyć wniosek?
Nie trzeba jechać do Niemiec – wystarczy złożyć wniosek w polskim ZUS. Instytucja przekaże dokumenty do odpowiedniego państwa. Do wniosku trzeba dołączyć m.in.: potwierdzenia zatrudnienia, dokumenty o zarobkach, legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie o studiach czy odpisy aktów urodzenia dzieci.

Podatki – bez podwójnego obciążenia
Polska i Niemcy mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że niemiecka emerytura, wypłacana osobie mieszkającej w Polsce, nie jest w naszym kraju opodatkowana. Świadczenie opłaca się więc w całości – bez dodatkowych potrąceń w Polsce.

