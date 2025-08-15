Masz za sobą kilka lat pracy za granicą? Sprawdź, ile możesz zyskać!
Polacy, którzy choć przez kilka lat pracowali za granicą, mogą liczyć na dodatkowe pieniądze na starość. Wystarczy pięcioletni staż w Niemczech, by oprócz polskiej emerytury otrzymywać drugie świadczenie sięgające nawet 1000 zł miesięcznie – i to bez ryzyka podwójnego opodatkowania.
Druga emerytura nawet 1000 zł. Wystarczy 5 lat pracy za granicą
Coraz więcej Polaków, którzy część życia spędzili na pracy w innym kraju, może liczyć na dodatkowe świadczenie. Oprócz polskiej emerytury, możliwe jest uzyskanie drugiej – z zagranicznego systemu. W przypadku Niemiec wystarczy przepracować minimum 5 lat, by otrzymywać dodatkowo nawet 1000 zł miesięcznie.
Polska i Niemcy – dwa świadczenia jednocześnie
Prawo w Polsce pozwala pobierać emerytury z kilku krajów, jeśli spełnia się ich indywidualne wymagania. Osoby, które pracowały zarówno w Polsce, jak i za granicą, mogą otrzymywać świadczenia z obu systemów. Dla polskiej emerytury wymagany jest staż 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Jeżeli brakuje lat pracy w kraju, możliwe jest zsumowanie okresów z innych państw UE.
Jednak, aby otrzymać emeryturę z Niemiec, trzeba tam przepracować co najmniej 5 lat. To tzw. wartezeit – minimalny okres ubezpieczenia emerytalnego. W Wielkiej Brytanii próg ten wynosi 10 lat, ale w Niemczech jest znacznie niższy, co daje szansę większej grupie pracowników.
Ile można dostać?
W Niemczech nie obowiązuje minimalna emerytura – jej wysokość zależy od zarobków i odprowadzonych składek. Średnia kwota dla osób o przeciętnych dochodach to około 200 euro, czyli ok. 850–1000 zł miesięcznie. Wyższe wynagrodzenie w czasie pracy oznacza wyższe świadczenie.
Różnice wieku emerytalnego
W Polsce wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. W Niemczech jest podnoszony do 67 lat. Oznacza to, że polska emerytka, chcąc pobierać oba świadczenia, będzie musiała poczekać 7 lat dłużej na niemiecką wypłatę.
Jak złożyć wniosek?
Nie trzeba jechać do Niemiec – wystarczy złożyć wniosek w polskim ZUS. Instytucja przekaże dokumenty do odpowiedniego państwa. Do wniosku trzeba dołączyć m.in.: potwierdzenia zatrudnienia, dokumenty o zarobkach, legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie o studiach czy odpisy aktów urodzenia dzieci.
Podatki – bez podwójnego obciążenia
Polska i Niemcy mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że niemiecka emerytura, wypłacana osobie mieszkającej w Polsce, nie jest w naszym kraju opodatkowana. Świadczenie opłaca się więc w całości – bez dodatkowych potrąceń w Polsce.
