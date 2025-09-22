Masz zaległy urlop? Jeśli nie zareagujesz teraz, będzie za późno!
Masz jeszcze tylko kilka dni, by wykorzystać zaległy urlop z ubiegłego roku. Jeśli pracodawca nie udzieli go do 30 września, grozi mu grzywna sięgająca 30 tys. zł, a dla pracowników oznacza to ryzyko utraty prawa do wolnych dni.
Termin urlopowy – czas do 30 września
Pracownicy mają tylko do 30 września, by wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy z poprzedniego roku. To ostatni możliwy termin zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Jeśli pracodawca nie udzieli urlopu w tym czasie, naraża się na poważne konsekwencje – grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.
Co grozi za niewykorzystanie urlopu
Zasada jest jasna: urlop powinien być wykorzystany w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jeśli to niemożliwe, może zostać przesunięty najpóźniej do końca września kolejnego roku. To obowiązek pracodawcy, a nie dobra wola – dlatego Państwowa Inspekcja Pracy może ukarać firmy, które o to nie zadbają.
Z kolei dla pracownika niewykorzystanie urlopu oznacza rozpoczęcie trzyletniego biegu przedawnienia. Po tym czasie roszczenie o wolne dni wygasa i nie można już ich odzyskać ani zamienić na inne świadczenia.
Pieniądze tylko w wyjątkowych sytuacjach
Wielu pracowników wciąż mylnie zakłada, że za niewykorzystany urlop mogą otrzymać pieniądze. Tymczasem ekwiwalent pieniężny przysługuje wyłącznie w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Nie można więc zrezygnować z urlopu w zamian za dodatkową wypłatę.
Eksperci podkreślają, że takie rozwiązanie podważałoby sens przepisów, które mają chronić prawo do odpoczynku. Urlop nie jest przywilejem, lecz gwarantowanym prawem pracownika i obowiązkiem pracodawcy.
Statystyki i problemy z wykorzystaniem urlopu
Z raportu No Fluff Jobs wynika, że aż 66 proc. pracowników rozpoczęło nowy rok z zaległym urlopem. Najczęściej dotyczy to młodych osób – w wieku 18–24 lata aż 74 proc. ankietowanych przyznało, że nie wykorzystało wszystkich dni wolnych. W grupie 25–34 lata odsetek ten wynosi 70 proc.
Specjaliści zwracają uwagę, że to sygnał ostrzegawczy. Coraz więcej osób rezygnuje z odpoczynku kosztem kariery, co może prowadzić do wypalenia zawodowego i problemów zdrowotnych. Dlatego pracodawcy powinni aktywnie przypominać o konieczności wykorzystania wolnych dni i wspierać pracowników w planowaniu urlopów.
