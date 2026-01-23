Masz złe samopoczucie? To nie ciśnienie. IMGW ostrzega przed „stresem zimna”
Boli Cię głowa, łamie w kościach i najchętniej nie wychodziłbyś z łóżka? Wiele osób zrzuca winę na skoki ciśnienia, ale w ten weekend (24-25 stycznia) barometry będą stabilne. Prawdziwym winowajcą jest zjawisko, które synoptycy nazywają „dużym obciążeniem zimnem”. Połączenie mrozu i wilgotności sprawi, że organizm odczuje temperaturę znacznie niższą, niż wskazują termometry.
Ostrzeżenie IMGW: „Stres zimna” w całej Polsce
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najnowszej prognozie biometeorologicznej używa terminu „znaczne obciążenie zimnem”. Co to oznacza w praktyce? To sytuacja, w której nasz organizm traci ciepło szybciej, niż jest w stanie je wyprodukować, mimo że mróz na zewnątrz nie wydaje się ekstremalny.
W weekend ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie około 1010 hPa. Problemem jest jednak wysoka wilgotność powietrza, sięgająca aż 93%. To ona sprawia, że zimno staje się przenikliwe.
- Temperatura na termometrze: ok. -5°C do -9°C.
- Temperatura odczuwalna: nawet -15°C (szczególnie w centrum i na wschodzie kraju).
Twoje objawy to nie „migrena ciśnieniowa”
Meteopaci mogą czuć się zagubieni – ciśnienie nie skacze, a samopoczucie jest fatalne. W warunkach „stresu zimna” organizm reaguje inaczej niż przy niżu barycznym. Oto lista objawów, które zdominują ten weekend:
1. Skrajna senność i apatia
Twój organizm wchodzi w tryb przetrwania.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.