Masz złe samopoczucie? To nie ciśnienie. IMGW ostrzega przed „stresem zimna”

23 stycznia 2026 15:29 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Boli Cię głowa, łamie w kościach i najchętniej nie wychodziłbyś z łóżka? Wiele osób zrzuca winę na skoki ciśnienia, ale w ten weekend (24-25 stycznia) barometry będą stabilne. Prawdziwym winowajcą jest zjawisko, które synoptycy nazywają „dużym obciążeniem zimnem”. Połączenie mrozu i wilgotności sprawi, że organizm odczuje temperaturę znacznie niższą, niż wskazują termometry.

Fot. Warszawa w Pigułce

Ostrzeżenie IMGW: „Stres zimna” w całej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najnowszej prognozie biometeorologicznej używa terminu „znaczne obciążenie zimnem”. Co to oznacza w praktyce? To sytuacja, w której nasz organizm traci ciepło szybciej, niż jest w stanie je wyprodukować, mimo że mróz na zewnątrz nie wydaje się ekstremalny.

W weekend ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie około 1010 hPa. Problemem jest jednak wysoka wilgotność powietrza, sięgająca aż 93%. To ona sprawia, że zimno staje się przenikliwe.

  • Temperatura na termometrze: ok. -5°C do -9°C.
  • Temperatura odczuwalna: nawet -15°C (szczególnie w centrum i na wschodzie kraju).

Twoje objawy to nie „migrena ciśnieniowa”

Meteopaci mogą czuć się zagubieni – ciśnienie nie skacze, a samopoczucie jest fatalne. W warunkach „stresu zimna” organizm reaguje inaczej niż przy niżu barycznym. Oto lista objawów, które zdominują ten weekend:

1. Skrajna senność i apatia
Twój organizm wchodzi w tryb przetrwania.

